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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 297298299300
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:39

  juristkostya написав:При всей моей любви к Франции, это все же страна для туризма (возможно, лучшая в мире).
А жить - там масса своих бытовых проблем. И в последние пару лет, возвращаясь оттуда из отпуска, я уже не ощущаю, что из "первого мира" попал во "второй".

Так это почти везде уже так.
Я тоже самое ощутил когда приехал из некогда приличной Швеции.
Гетеборг, типичный аналог Днепра. Мусор на улицах, канал в центре города что помойная яма, толпы попрошаек и воров...В некоторые районы полиция уже выезжает
несколькими экипажами, потому что "не шведы" могут их просто поджечь...
Голландию заселили марокканцы. Германию турки и арабы.
И никто не хочет ассимилироваться.
В Англии, помимо индусов, толпы понаехавших цыган и им подобных.
Зображення
Старой и цивильной Европы больше нет...
Остались только островки типа Монако, и может Швейцарии,
что не всем для жизни по карману...
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:43

Диспут про інвестиції за кордон набирає обертів: на місце 10 теперь рекомендують Монако.
А що, гарні поради...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 вер, 2021 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну, мигранты меня не напрягают. У нас их тоже полно из разных неблагополучных стран, при этом французская политика ассимиляции явно эффективнее нашей.

А вот то, что сфера услуг работает ну ещё не так, как у нас было при союзе, но близко к тому - это реально бесит, и это то, с чем сталкиваешься каждый день.
Плюс, дороговизна. У меня устойчивое ощущение, что отношение среднего дохода к средней корзине расходов в Украине получше, чем у них. За качество жизни они очень немало платят
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:51

  juristkostya написав:Плюс, дороговизна. У меня устойчивое ощущение, что отношение среднего дохода к средней корзине расходов в Украине получше, чем у них. За качество жизни они очень немало платят

Ну не знаю, у приятеля зарплата 4 000 евро в месяц - я ему задал вопрос про расходы на коммуналку - реально поставил мой вопрос его в тупик, долго ему его жена выкручивала руки, чтобы сказал мне, то назвал цифру в месяц порядка 140 евро - сказал, что точно даже не интересуется - за всю коммуналку идет автоматическое списание.
Задам вопрос по Скайпу еще раз - что ответят...
Вот расходы по кредиту квартиры: 140 000 евро на 24 года (такая удивительная цифра), первый взнос кажется 25 000 евро, тогда ежемесячно вроде как получается:
(140 000-25000)/(12х24)=399 евро... Копейки по меркам Франции...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 вер, 2021 22:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Да, у них котлы отрегулированы на поддержание зимой температуры +17. Сто процентов, это от того, что коммуналка стОит незаметных денег :-))))))

Ну, и студия 30 м.кв в околоцентрадьном районе Парижа за 1тысячу евро - вообще незаметные деньги :-)
https://youtu.be/t-avin9iHrI
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 25 вер, 2021 15:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:55

Классные у Вас мысли: как-то я и не задавал об этом вопрос - узнаю, напишу...
Вообще там климат очень мягкий...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Франция это совсем не только лбф.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 03:52

Почитывао раньше,, Мой французский блог", пока у автора не поехала крыша и его не прикрыли. Там чувак водилой на грузовике работал в Пуатье. Зарплата 1600€/мес.Дык даже на одного это была жизнь на грани нищеты.
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