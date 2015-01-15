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juristkostya написав:При всей моей любви к Франции, это все же страна для туризма (возможно, лучшая в мире). А жить - там масса своих бытовых проблем. И в последние пару лет, возвращаясь оттуда из отпуска, я уже не ощущаю, что из "первого мира" попал во "второй".
Так это почти везде уже так. Я тоже самое ощутил когда приехал из некогда приличной Швеции. Гетеборг, типичный аналог Днепра. Мусор на улицах, канал в центре города что помойная яма, толпы попрошаек и воров...В некоторые районы полиция уже выезжает несколькими экипажами, потому что "не шведы" могут их просто поджечь... Голландию заселили марокканцы. Германию турки и арабы. И никто не хочет ассимилироваться. В Англии, помимо индусов, толпы понаехавших цыган и им подобных. Старой и цивильной Европы больше нет... Остались только островки типа Монако, и может Швейцарии, что не всем для жизни по карману...
Ну, мигранты меня не напрягают. У нас их тоже полно из разных неблагополучных стран, при этом французская политика ассимиляции явно эффективнее нашей.
А вот то, что сфера услуг работает ну ещё не так, как у нас было при союзе, но близко к тому - это реально бесит, и это то, с чем сталкиваешься каждый день. Плюс, дороговизна. У меня устойчивое ощущение, что отношение среднего дохода к средней корзине расходов в Украине получше, чем у них. За качество жизни они очень немало платят
juristkostya написав:Плюс, дороговизна. У меня устойчивое ощущение, что отношение среднего дохода к средней корзине расходов в Украине получше, чем у них. За качество жизни они очень немало платят
Ну не знаю, у приятеля зарплата 4 000 евро в месяц - я ему задал вопрос про расходы на коммуналку - реально поставил мой вопрос его в тупик, долго ему его жена выкручивала руки, чтобы сказал мне, то назвал цифру в месяц порядка 140 евро - сказал, что точно даже не интересуется - за всю коммуналку идет автоматическое списание. Задам вопрос по Скайпу еще раз - что ответят... Вот расходы по кредиту квартиры: 140 000 евро на 24 года (такая удивительная цифра), первый взнос кажется 25 000 евро, тогда ежемесячно вроде как получается: (140 000-25000)/(12х24)=399 евро... Копейки по меркам Франции...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 вер, 2021 22:50, всього редагувалось 2 разів.
Почитывао раньше,, Мой французский блог", пока у автора не поехала крыша и его не прикрыли. Там чувак водилой на грузовике работал в Пуатье. Зарплата 1600€/мес.Дык даже на одного это была жизнь на грани нищеты.