Додано: Нед 26 вер, 2021 12:13

Про США не дивився - мені не цікаво.

Але син приятелів сьогодні дзвонив - живе у Флориді - сказав що гребуть нерухомість - і китайців не бояться з їх кризою - як скажені, не втовпляться. Аж гай шумить!



Про Кіпр цікаво, тому що між гидомирною (вже не знають форумчани, які дурниці писати) Туреччиною та благословенним Ізраїлем.

Мої думки:

1. Кіпр - інвестиції від 300 000 євро - то саме те, що треба нашим форумчанам.

Але "наших" можуть зупинити не гроші: поросятини там немає. А це - головне! Такий критерій до інвестування в закордонну нерухомість висували неодноразово.

2. Він говорить, що позитив номер 1 - то КЛІМАТ. Дурня! Це не позитив, ще й на першому місці. Наші люди б"ють Туреччину ногами та посипають сушеним лайном саме за мої слова про клімат. Нікого з форумчан не хвилює той клімат: подумаєш, в грудні вдень зазвичай до +25, в січні-лютому вдень зазвичай +16, і в грудні-лютому не більше 8 дощових днів на місяць. Снігу не було з 1993 року. Пам"ятаю, як один легінь на форумі написав, що життя без снігу, заметілі та хуртовини не існує взагалі. Позитив 1 відкидаємо рішуче!

3. Позитив 2 - ніби-то немає податків, але через пару хвилин (07:15) вже говорить, що податки більші (прогресивна європейська шкала оподаткування), ніж в РФ.

Плутає дивіденди із заробітком. Не можна так...

Плутається в тому позитиві. Сумнівний позитив...

4. Думаю, всі почули його слова: ВИСОКІ ЦІНИ. Там, панове, без євро нікуди... АТБ там немає...

5. Ну про опалення зрідженим газом із балонів промовчу. А ось електрика - важливо, бо тут мене теж били ногами за високі ціни на електрику - на Кіпрі орієнтир ціни 0,18 євроцентів за 1 кВтгодину.

Боже правий, як мене топтати ногами за ціну близько в 0,10 євроцентів в Туреччині: і по шиї били, і по колінах...

Уявляю, що будуть робити з хлопцем на відео.

6. Авіапереліт з УКРАЇНИ на Кіпр забезпечують Австрійські, SWISS Air та навіть МАУ через Афіни, через Відень або Цюрих - 7000 - 8000 гривень в обидва боки і то це не в названий хлопцем Лімассол. Час перельоту з пересадками з Києва 8-11 годин. Далі на таксі - ой, я не помилився - він так і сказав, що таксі дорге від слова "дороге"? Але в цілому не так вже й погано... Здається, раніше були рейси від WIZZAIR на Кіпр.



Ну а так чекаємо думки досвідчених фахівців... Час інвестувати...



P.S. Отримав рахунок за електрику з 24.08.2021 по 25.09.2021 - 32 дні.

Спожито 192 кВтгод на загальну суму 175,69 ліри або 175,69/10,40=16,89 євро або 1 кВтгод=0,096 євро за 1 кВт год. Тільки останній тиждень кондиціонери не вмикаю... Вдень +28...+29... обіцяють на тижні +31...