Точно, Лохман Брозерс також не за один день завалився...
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Додано: Нед 26 вер, 2021 10:49
Додано: Нед 26 вер, 2021 11:10
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Отакої, рєб"ятушкі!!!
Додано: Нед 26 вер, 2021 11:10
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Нед 26 вер, 2021 12:13
Про США не дивився - мені не цікаво.
Але син приятелів сьогодні дзвонив - живе у Флориді - сказав що гребуть нерухомість - і китайців не бояться з їх кризою - як скажені, не втовпляться. Аж гай шумить!
Про Кіпр цікаво, тому що між гидомирною (вже не знають форумчани, які дурниці писати) Туреччиною та благословенним Ізраїлем.
Мої думки:
1. Кіпр - інвестиції від 300 000 євро - то саме те, що треба нашим форумчанам.
Але "наших" можуть зупинити не гроші: поросятини там немає. А це - головне! Такий критерій до інвестування в закордонну нерухомість висували неодноразово.
2. Він говорить, що позитив номер 1 - то КЛІМАТ. Дурня! Це не позитив, ще й на першому місці. Наші люди б"ють Туреччину ногами та посипають сушеним лайном саме за мої слова про клімат. Нікого з форумчан не хвилює той клімат: подумаєш, в грудні вдень зазвичай до +25, в січні-лютому вдень зазвичай +16, і в грудні-лютому не більше 8 дощових днів на місяць. Снігу не було з 1993 року. Пам"ятаю, як один легінь на форумі написав, що життя без снігу, заметілі та хуртовини не існує взагалі. Позитив 1 відкидаємо рішуче!
3. Позитив 2 - ніби-то немає податків, але через пару хвилин (07:15) вже говорить, що податки більші (прогресивна європейська шкала оподаткування), ніж в РФ.
Плутає дивіденди із заробітком. Не можна так...
Плутається в тому позитиві. Сумнівний позитив...
4. Думаю, всі почули його слова: ВИСОКІ ЦІНИ. Там, панове, без євро нікуди... АТБ там немає...
5. Ну про опалення зрідженим газом із балонів промовчу. А ось електрика - важливо, бо тут мене теж били ногами за високі ціни на електрику - на Кіпрі орієнтир ціни 0,18 євроцентів за 1 кВтгодину.
Боже правий, як мене топтати ногами за ціну близько в 0,10 євроцентів в Туреччині: і по шиї били, і по колінах...
Уявляю, що будуть робити з хлопцем на відео.
6. Авіапереліт з УКРАЇНИ на Кіпр забезпечують Австрійські, SWISS Air та навіть МАУ через Афіни, через Відень або Цюрих - 7000 - 8000 гривень в обидва боки і то це не в названий хлопцем Лімассол. Час перельоту з пересадками з Києва 8-11 годин. Далі на таксі - ой, я не помилився - він так і сказав, що таксі дорге від слова "дороге"? Але в цілому не так вже й погано... Здається, раніше були рейси від WIZZAIR на Кіпр.
Ну а так чекаємо думки досвідчених фахівців... Час інвестувати...
P.S. Отримав рахунок за електрику з 24.08.2021 по 25.09.2021 - 32 дні.
Спожито 192 кВтгод на загальну суму 175,69 ліри або 175,69/10,40=16,89 євро або 1 кВтгод=0,096 євро за 1 кВт год. Тільки останній тиждень кондиціонери не вмикаю... Вдень +28...+29... обіцяють на тижні +31...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 26 вер, 2021 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 вер, 2021 12:29
Нах тот Лимасол?
На восток от Ларнаки (кроме Айя Напы и Маккензи) спокойнее, дешевле и вода теплее
Традиционные энергоносители на Кипре это не критический вопрос.
Солнечные коллекторы на лето прячут (закипают нафиг)
Обанкротившегося Арфонидеса конечно не хватает.
В Каррфуре нет поросятины? И часто дешевле, чем в Киеве.
Киприоты просто не знают, что вчерашний завоз мяса можно продавать по цене сегодняшнего завоза, а не со скидкой.
Лет 15 назад православным из бывшего совка, вид на жительство можно было чуть ли ни автоматом получить.
Додано: Нед 26 вер, 2021 12:45
Ви праві - не погоджуюся тільки з енергоносіями - та особливо в світі останніх подій, коли ціна на 1000 кубів газу на європейському ринку сягала вже до 1000 доларів.
Про поросятину Ви праві: In 2019 the export price changed to $1.18 per kilo.
Ось цей критерій - мабуть - буде головним для декого з фоумчан для початку інвестицій.
Автору відео зауваження: не ті критерії назвав позитивом.
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