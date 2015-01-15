Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав: Для вар"янтів, коли грошви мало, якраз Турція (правопис флая) - саме те
хіхі, і не огидно тобі займатися плагіатом думок акурта? чогось думав що х-нею, як пенс на чужбині страдати не будеш
не грошви, а розуму мало... крім турецької нерухомості є ще чарівний інструмент - депозити в лірі... дуже вигідно
але, все ж, думаю, ти сам чудово розумієш, як посиплеться К(итай)РЖН, то ТРЖН не буде тихою гаванню: "Кожному, хто має, додасться ще більше і матиме він надміру, а у того, в кого нічого не має, відніметься і той дріб'язок, що йому належить." Від Матвія 25:29 UMT
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 вер, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Про США не дивився - мені не цікаво. Але син приятелів сьогодні дзвонив - живе у Флориді - сказав що гребуть нерухомість - і китайців не бояться з їх кризою - як скажені, не втовпляться. Аж гай шумить!
Про Кіпр цікаво, тому що між гидомирною (вже не знають форумчани, які дурниці писати) Туреччиною та благословенним Ізраїлем. Мої думки: 1. Кіпр - інвестиції від 300 000 євро - то саме те, що треба нашим форумчанам. Але "наших" можуть зупинити не гроші: поросятини там немає. А це - головне! Такий критерій до інвестування в закордонну нерухомість висували неодноразово. 2. Він говорить, що позитив номер 1 - то КЛІМАТ. Дурня! Це не позитив, ще й на першому місці. Наші люди б"ють Туреччину ногами та посипають сушеним лайном саме за мої слова про клімат. Нікого з форумчан не хвилює той клімат: подумаєш, в грудні вдень зазвичай до +25, в січні-лютому вдень зазвичай +16, і в грудні-лютому не більше 8 дощових днів на місяць. Снігу не було з 1993 року. Пам"ятаю, як один легінь на форумі написав, що життя без снігу, заметілі та хуртовини не існує взагалі. Позитив 1 відкидаємо рішуче! 3. Позитив 2 - ніби-то немає податків, але через пару хвилин (07:15) вже говорить, що податки більші (прогресивна європейська шкала оподаткування), ніж в РФ. Плутає дивіденди із заробітком. Не можна так... Плутається в тому позитиві. Сумнівний позитив... 4. Думаю, всі почули його слова: ВИСОКІ ЦІНИ. Там, панове, без євро нікуди... АТБ там немає... 5. Ну про опалення зрідженим газом із балонів промовчу. А ось електрика - важливо, бо тут мене теж били ногами за високі ціни на електрику - на Кіпрі орієнтир ціни 0,18 євроцентів за 1 кВтгодину. Боже правий, як мене топтати ногами за ціну близько в 0,10 євроцентів в Туреччині: і по шиї били, і по колінах... Уявляю, що будуть робити з хлопцем на відео. 6. Авіапереліт з УКРАЇНИ на Кіпр забезпечують Австрійські, SWISS Air та навіть МАУ через Афіни, через Відень або Цюрих - 7000 - 8000 гривень в обидва боки і то це не в названий хлопцем Лімассол. Час перельоту з пересадками з Києва 8-11 годин. Далі на таксі - ой, я не помилився - він так і сказав, що таксі дорге від слова "дороге"? Але в цілому не так вже й погано... Здається, раніше були рейси від WIZZAIR на Кіпр.
Ну а так чекаємо думки досвідчених фахівців... Час інвестувати...
P.S. Отримав рахунок за електрику з 24.08.2021 по 25.09.2021 - 32 дні. Спожито 192 кВтгод на загальну суму 175,69 ліри або 175,69/10,40=16,89 євро або 1 кВтгод=0,096 євро за 1 кВт год. Тільки останній тиждень кондиціонери не вмикаю... Вдень +28...+29... обіцяють на тижні +31...
п.с. отримав рахунок за елекетрику: 82 ( Вісімдесят ) грн. 32. коп. із них 28 (Двадцять вісім) грн . 56 коп. - перерахунок після зняття показників.
Тобто менше чим 2 (Два) за е.е. без перерахунку і менше чим 3 (Три) євро після перерахнку після зняття показників.
akurt написав:P.S. Отримав рахунок за електрику з 24.08.2021 по 25.09.2021 - 32 дні. Спожито 192 кВтгод на загальну суму 175,69 ліри або 175,69/10,40=16,89 євро або 1 кВтгод=0,096 євро за 1 кВт год. Тільки останній тиждень кондиціонери не вмикаю... Вдень +28...+29... обіцяють на тижні +31...
п.с. отримав рахунок за елекетрику: 82 ( Вісімдесят ) грн. 32. коп. із них 28 (Двадцять вісім) грн . 56 коп. - перерахунок після зняття показників.
Тобто менше чим 2 (Два) за е.е. без перерахунку і менше чим 3 (Три) євро після перерахнку після зняття показників.
Туреччина сакс, Україна рулєз.
Indeed
Компарінг нормал лайф з кондюками, повним комплектом побутової техніки з "бомж" існуванням з готуванням "дохлого кота" на відкритому вогні...ой...
change_pm написав: Для вар"янтів, коли грошви мало, якраз Турція (правопис флая) - саме те
хіхі, і не огидно тобі займатися плагіатом думок акурта? чогось думав що х-нею, як пенс на чужбині страдати не будеш
не грошви, а розуму мало... крім турецької нерухомості є ще чарівний інструмент - депозити в лірі... дуже вигідно
але, все ж, думаю, ти сам чудово розумієш, як посиплеться К(итай)РЖН, то ТРЖН не буде тихою гаванню: "Кожному, хто має, додасться ще більше і матиме він надміру, а у того, в кого нічого не має, відніметься і той дріб'язок, що йому належить." Від Матвія 25:29 UMT
Звичайно, я все розумію, і те, і те...
В мене колись були депошки в лірі, потім перейшов в золото, лежить на депозиті також (на песнію)...
В чому проблема, що щось посиплеться? Головне, шоб було готове і ти там жив чи здавав* би.
* У тебе, флай, з цим проблеми! Але ти багатий парніша, можеж тянути багато пасивів...
зі. у мене є один котлован, ось за нього я переймаюсь, іншалла таки добудують... хоча там така схема оплати, шо поки не добудують, не отримають від мене 70% від вартості кавалерки... так що повинні бути мотивовані але як то кажуть - зобачимо!
Ну, якщо вже почали підтягувати "Від Матвія 25:29 UMT", то це вже ВАЩЄ.... Цікаво, що через раз згадують депозити. Не розумію, чому: в мене в жодному банку в жодній валюті немає... Хоча розумію: вчора жінці жалілася подруга: не встигла закрити пролонгацію валютного в Приватбанку - автоматична пролонгація спрацювала... сумує... Отримала відсотків по депозиту - не жартую - 6 (шість) центів. Точно, що почнеш згадувати Від Матвія 25:29 UMT
akurt написав:P.S. Отримав рахунок за електрику з 24.08.2021 по 25.09.2021 - 32 дні. Спожито 192 кВтгод на загальну суму 175,69 ліри або 175,69/10,40=16,89 євро або 1 кВтгод=0,096 євро за 1 кВт год. Тільки останній тиждень кондиціонери не вмикаю... Вдень +28...+29... обіцяють на тижні +31...
п.с. отримав рахунок за елекетрику: 82 ( Вісімдесят ) грн. 32. коп. із них 28 (Двадцять вісім) грн . 56 коп. - перерахунок після зняття показників.
Тобто менше чим 2 (Два) за е.е. без перерахунку і менше чим 3 (Три) євро після перерахнку після зняття показників.
Туреччина сакс, Україна рулєз.
Indeed
Компарінг нормал лайф з кондюками, повним комплектом побутової техніки з "бомж" існуванням з готуванням "дохлого кота" на відкритому вогні...ой...
я бачу, що починає тебе заносити в маразм... чи то клімакс... хз...
був на дачі та ходив до лісу (два рази...), наловив трохи їстивних грібів ... білі і частину польських засушив, трохи законсервував... закінчилися кришки ... біда ...
трохи посмажив на обід/вечерю... залишки поїхали на оКРЖН і там пішли теж на консервацію ... і ще троха запхнулось в морозілку ... підуть або на сковороду або в таки знову на концервацію (якщо з"їм із запасів манюню баночку хрону/гірчиці) ... ще не придумав ...
дохлі коти це хіба у твоїй/акурта фантазії (іноді вигладає, що пише одна й та сама рука), ще в Китаї можуть бути на десерт ...
п.с. бюджет на вихідні: гігантська упаковка малятки (8 шт, з них дві ще сьогодні залишаються в прикупі), півбатона, півчорного. Все це приблизно 50 (П"ять десят) грн., яйко куряче 1 (Одна) шт. 3 (Три) грн., якщо грубо рахувати, квиток на електричку туди і назад 60 (Шістьдесят) грн. Ітого $4.62, на два дні. З яких на попоїсти менше половини.
п.п.с. Сусід попросив шмат гумової покришки на латку до чобота, то віддячив кульком помідорів і пучком петрушки. Вважай задармо, як любить акурт, майже нашаріка.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 вер, 2021 09:01, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:я бачу, що починає тебе заносити в маразм... чи то клімакс... хз...
був на дачі та ходив до лісу (два рази...), наловив трохи їстивних грібів ... білі і частину польських засушив, трохи законсервував... закінчилися кришки ... біда ...
трохи посмажив на обід/вечерю... залишки поїхали на оКРЖН і там пішли теж на консервацію ... і ще троха запхнулось в морозілку ... підуть або на сковороду або в таки знову на концервацію (якщо з"їм із запасів манюню баночку хрону/гірчиці) ... ще не придумав ...
ковід, то всяке може бути ((( але клімакс - це вже дуже сильно для чоловіка (хоча з омериканською толерастією може бути що завгодно) )))
ти маєш право жити, як тобі хочеться...
просто, як казалось тобі не один раз - сфіглі мати "бомж лайф", коли в тебе достатньо грошей для нормального життя?
"завтра" відорветься "тромб" і будеш розповідати архангелам, чому так вийшло, шо уешки мутились, а жив як ти...
flyman написав:п.п.с. Сусід попросив шмат гумової покришки на латку до чобота, то віддячив помідорами і петрушкою. Вважай задармо, як любить акурт, майже нашаріка.
здається десь в африці чи філіпінах роблять взуття з покришок...
шо сказати? - по перша, забота про природу, - по друге - звикаєш до життя на філіпінах... молодець!
flyman написав:п.с. бюджет на вихідні: гігантська упаковка малятки (8 шт, з них дві ще сьогодні залишаються в прикупі), півбатона, півчорного. Все це приблизно 50 (П"ять десят) грн., яйко куряче 1 (Одна) шт. 3 (Три) грн., якщо грубо рахувати, квиток на електричку туди і назад 60 (Шістьдесят) грн. Ітого $4.62, на два дні. З яких на попоїсти менше половини.
шкода, що так!!! здається, скупердяйство - це також гріх...
flyman написав:дохлі коти це хіба у твоїй/акурта фантазії (іноді вигладає, що пише одна й та сама рука), ще в Китаї можуть бути на десерт ...
Слава Богу, руки 4 і у різних чєлів... Слава Богу!!!