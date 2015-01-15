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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:18

  flyman написав:бюджет на вихідні:
гігантська упаковка малятки (8 шт, з них дві ще сьогодні залишаються в прикупі), півбатона, півчорного. Все це приблизно 50 (П"ять десят) грн., яйко куряче 1 (Одна) шт. 3 (Три) грн., якщо грубо рахувати, квиток на електричку туди і назад 60 (Шістьдесят) грн.
Ітого $4.62, на два дні. З яких на попоїсти менше половини.

іншалла, такі часи не настунуть, але все може бути...

- уяви, будемо мріяти спробувати смажену крису, бо буде тотальний піпец...

- так ось, я буду згадувати сібас і рібай, а ти булочку малятко і кусати лікті, що "бомжував"...

ЙОЛО, бро, ЙОЛО!!! 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Слава Богу, руки 4 і у різних чєлів... Слава Богу!!!
уровень интеллекта один.
Один на двоих))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:20

  change_pm написав:
  flyman написав:п.с.
бюджет на вихідні:
гігантська упаковка малятки (8 шт, з них дві ще сьогодні залишаються в прикупі), півбатона, півчорного. Все це приблизно 50 (П"ять десят) грн., яйко куряче 1 (Одна) шт. 3 (Три) грн., якщо грубо рахувати, квиток на електричку туди і назад 60 (Шістьдесят) грн.
Ітого $4.62, на два дні. З яких на попоїсти менше половини.

шкода, що так!!!
здається, скупердяйство - це також гріх...

Не путай Божий дар із омлетом.
Мінімалізм, це запакував у рюкзак вкрай необхідне на два дні, і гайда в кантрі ланд.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:25

  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Слава Богу, руки 4 і у різних чєлів... Слава Богу!!!
уровень интеллекта один.
Один на двоих))

Ти навіть не поняв, що написав... Ну, я не здивован )))

В мій час в мєнти йшли самі нерадиві учні всіх класів, там такий у всіх рівень інтелекта, ух, ти дуже яскравий представник цього мєнтовского класу :mrgreen:

мєнтовскій пенс )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:29

  change_pm написав:
  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Слава Богу, руки 4 і у різних чєлів... Слава Богу!!!
уровень интеллекта один.
Один на двоих))

Ти навіть не поняв, що написав... Ну, я не здивован )))

В мій час в мєнти йшли самі нерадиві учні всіх класів, там такий у всіх рівень інтелекта, ух, ти дуже яскравий представник цього мєнтовского класу :mrgreen:

мєнтовскій пенс )))

change_pm с лягавыми сама живи.
Интеллектом еще с Лолой делитесь :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:29

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:п.с.
бюджет на вихідні:
гігантська упаковка малятки (8 шт, з них дві ще сьогодні залишаються в прикупі), півбатона, півчорного. Все це приблизно 50 (П"ять десят) грн., яйко куряче 1 (Одна) шт. 3 (Три) грн., якщо грубо рахувати, квиток на електричку туди і назад 60 (Шістьдесят) грн.
Ітого $4.62, на два дні. З яких на попоїсти менше половини.

шкода, що так!!!
здається, скупердяйство - це також гріх...

Не путай Божий дар із омлетом.
Мінімалізм, це запакував у рюкзак вкрай необхідне на два дні, і гайда в кантрі ланд.

Це лакшері бро! Мінімалізьм - поїхав в кантрі ланд без нічого і жив підножним кормом 2 дні )))

Економія - 4 баксів... За квитки також платити не треба - їхати "зайцем"...
change_pm
 
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  #<1 ... 300301302303
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