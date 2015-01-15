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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 вер, 2021 09:18
flyman написав:
бюджет на вихідні:гігантська упаковка малятки (8 шт, з них дві ще сьогодні залишаються в прикупі), півбатона, півчорного. Все це приблизно 50 (П"ять десят) грн., яйко куряче 1 (Одна) шт. 3 (Три) грн
., якщо грубо рахувати, квиток на електричку туди і назад 60 (Шістьдесят) грн.
Ітого $4.62, на два дні. З яких на попоїсти менше половини.
іншалла, такі часи не настунуть, але все може бути...
- уяви, будемо мріяти спробувати смажену крису, бо буде тотальний піпец...
- так ось, я буду згадувати сібас і рібай, а ти булочку малятко і кусати лікті, що "бомжував"...
ЙОЛО, бро, ЙОЛО!!!
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Додано: Пон 27 вер, 2021 09:20
change_pm написав:
Слава Богу, руки 4 і у різних чєлів... Слава Богу!!!
уровень интеллекта один.
Один на двоих))
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Додано: Пон 27 вер, 2021 09:20
change_pm написав: flyman написав:
п.с.
бюджет на вихідні:
гігантська упаковка малятки (8 шт, з них дві ще сьогодні залишаються в прикупі), півбатона, півчорного. Все це приблизно 50 (П"ять десят) грн., яйко куряче 1 (Одна) шт. 3 (Три) грн., якщо грубо рахувати, квиток на електричку туди і назад 60 (Шістьдесят) грн.
Ітого $4.62, на два дні. З яких на попоїсти менше половини.
шкода, що так!!!
здається, скупердяйство - це також гріх...
Не путай Божий дар із омлетом.
Мінімалізм, це запакував у рюкзак вкрай необхідне на два дні, і гайда в кантрі ланд.
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flyman
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Додано: Пон 27 вер, 2021 09:25
Мизантрóп написав: change_pm написав:
Слава Богу, руки 4 і у різних чєлів... Слава Богу!!!
уровень интеллекта один.
Один на двоих))
Ти навіть не поняв, що написав... Ну, я не здивован )))
В мій час в мєнти йшли самі нерадиві учні всіх класів, там такий у всіх рівень інтелекта, ух, ти дуже яскравий представник цього мєнтовского класу
мєнтовскій пенс )))
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change_pm
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Додано: Пон 27 вер, 2021 09:29
change_pm
change_pm написав: Мизантрóп написав: change_pm написав:
Слава Богу, руки 4 і у різних чєлів... Слава Богу!!!
уровень интеллекта один.
Один на двоих))
Ти навіть не поняв, що написав... Ну, я не здивован )))
В мій час в мєнти йшли самі нерадиві учні всіх класів, там такий у всіх рівень інтелекта, ух, ти дуже яскравий представник цього мєнтовского класу
мєнтовскій пенс )))
с лягавыми сама живи.
Интеллектом еще с Лолой делитесь
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Мизантрóп
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Додано: Пон 27 вер, 2021 09:29
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:
п.с.
бюджет на вихідні:
гігантська упаковка малятки (8 шт, з них дві ще сьогодні залишаються в прикупі), півбатона, півчорного. Все це приблизно 50 (П"ять десят) грн., яйко куряче 1 (Одна) шт. 3 (Три) грн., якщо грубо рахувати, квиток на електричку туди і назад 60 (Шістьдесят) грн.
Ітого $4.62, на два дні. З яких на попоїсти менше половини.
шкода, що так!!!
здається, скупердяйство - це також гріх...
Не путай Божий дар із омлетом.Мінімалізм, це запакував у рюкзак вкрай необхідне на два дні
, і гайда в кантрі ланд.
Це лакшері бро! Мінімалізьм - поїхав в кантрі ланд без нічого і жив підножним кормом 2 дні )))
Економія - 4 баксів... За квитки також платити не треба - їхати "зайцем"...
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