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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:15
flyman написав:
..
Дача годує: овочі, фрукти, ягоди ...
Ліс теж.
..
так, как вы бережете э/энергию, это попахивает еще сыроедением.
Флай, а вы никогда не задумывались в монахи податься? Все данные есть..
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:19
akurt написав:
..Всем учиться инвестировать!
Я бы вложился в акции производителей булочек "малятко".
По схеме "инвестируй не в золото, а в акции золотодобытчиков" ))
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:35
flyman написав:Таки біда з пивом в Анталії
. Це ж не кріп чи петрушка. А так нормас. Акурту заходить, як і його знайомим із Запоріжжя.
Чому біда? Все нормально! Пиво є, дорого правда - на 2 бакси в день не розгуляєшся
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:37
sequence написав: akurt написав:
..Всем учиться инвестировать!
Я бы вложился в акции производителей булочек "малятко"
.
По схеме "инвестируй не в золото, а в акции золотодобытчиков" ))
О, там не все так просто (((
Там така монополія, така криминація, покручче за насінняну мафію...
зі. Хоча є вар"янт - скупити всіх виробників булочок "малятко", підняти на булочки ціну в 20 раз, тоді Флай піде нарешті працювати, а не гриби по лісам збирати )))
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:45
change_pm написав:
.. підняти на булочки ціну в 20 раз, тоді Флай піде нарешті працювати, а не гриби по лісам збирати )))
есть подозрение, что это приведет к появлению на участке Флая грядки с пшеницей. Ну там и всякие приблуды для очистки и помола ))
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Додано: Пон 27 вер, 2021 12:21
sequence написав: change_pm написав:
.. підняти на булочки ціну в 20 раз, тоді Флай піде нарешті працювати, а не гриби по лісам збирати )))
есть подозрение, что это приведет к появлению на участке Флая грядки с пшеницей. Ну там и всякие приблуды для очистки и помола ))
дивні ви, акурт вже розписав план кілька сторінок тому:
- куєш бабло, інвестуєш в КРЖН та інші активи,
- їдеш на Філіни як пенсіонер по багатству,
- женишся на філіпінці (не перепутати з філістінкою),
- їдеш з нею в Португалію,
- сєкас сторі
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 вер, 2021 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 12:55
sequence написав: change_pm написав:
.. підняти на булочки ціну в 20 раз, тоді Флай піде нарешті працювати, а не гриби по лісам збирати )))
есть подозрение, что это приведет к появлению на участке Флая грядки с пшеницей
. Ну там и всякие приблуды для очистки и помола ))
Десь читав, що в рашкованів ввели податок чи заборонили мати курчаток на присадебних ділянках...
Чого згадалось?
Спочатку у флая буде грядка, потім курчатка, а потім, опа..., черговий шмиганомист, під впливов північного вітру все заборонить!
Як тоді жити то?
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