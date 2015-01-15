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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 301302303304
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:15

  flyman написав:..
Дача годує: овочі, фрукти, ягоди ...
Ліс теж.
..

так, как вы бережете э/энергию, это попахивает еще сыроедением.
Флай, а вы никогда не задумывались в монахи податься? Все данные есть..
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:19

  akurt написав:..

Всем учиться инвестировать!

Я бы вложился в акции производителей булочек "малятко".
По схеме "инвестируй не в золото, а в акции золотодобытчиков" ))
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:35

  flyman написав:Таки біда з пивом в Анталії. Це ж не кріп чи петрушка. А так нормас. Акурту заходить, як і його знайомим із Запоріжжя.

Чому біда? Все нормально! Пиво є, дорого правда - на 2 бакси в день не розгуляєшся :(
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:37

  sequence написав:
  akurt написав:..

Всем учиться инвестировать!

Я бы вложился в акции производителей булочек "малятко".
По схеме "инвестируй не в золото, а в акции золотодобытчиков" ))

О, там не все так просто (((

Там така монополія, така криминація, покручче за насінняну мафію...

зі. Хоча є вар"янт - скупити всіх виробників булочок "малятко", підняти на булочки ціну в 20 раз, тоді Флай піде нарешті працювати, а не гриби по лісам збирати )))
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:45

  change_pm написав:.. підняти на булочки ціну в 20 раз, тоді Флай піде нарешті працювати, а не гриби по лісам збирати )))

есть подозрение, что это приведет к появлению на участке Флая грядки с пшеницей. Ну там и всякие приблуды для очистки и помола ))
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:21

  sequence написав:
  change_pm написав:.. підняти на булочки ціну в 20 раз, тоді Флай піде нарешті працювати, а не гриби по лісам збирати )))

есть подозрение, что это приведет к появлению на участке Флая грядки с пшеницей. Ну там и всякие приблуды для очистки и помола ))

дивні ви, акурт вже розписав план кілька сторінок тому:
- куєш бабло, інвестуєш в КРЖН та інші активи,
- їдеш на Філіни як пенсіонер по багатству,
- женишся на філіпінці (не перепутати з філістінкою),
- їдеш з нею в Португалію,
- сєкас сторі
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 вер, 2021 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:55

  sequence написав:
  change_pm написав:.. підняти на булочки ціну в 20 раз, тоді Флай піде нарешті працювати, а не гриби по лісам збирати )))

есть подозрение, что это приведет к появлению на участке Флая грядки с пшеницей. Ну там и всякие приблуды для очистки и помола ))

Десь читав, що в рашкованів ввели податок чи заборонили мати курчаток на присадебних ділянках...

Чого згадалось?

Спочатку у флая буде грядка, потім курчатка, а потім, опа..., черговий шмиганомист, під впливов північного вітру все заборонить!

Як тоді жити то? :shock:
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  #<1 ... 301302303304
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