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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 302303304305
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:13

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
- куєш бабло, інвестуєш в КРЖН та інші активи,
- їдеш на Філіни як пенсіонер по багатству,
- женишся на філіпінці (не перепутати з філістінкою),
- їдеш з нею в Португалію,
- сєкас сторі

у меня сразу на первом пункте начались вопросы. Мы же вроде как свалимся процентов так на 50% через год?
давай сразу перейдем к "сєкас сторі"! В смысле, нас ипут, а мы крепчаем!

там не пише, що тре інвестувати в КРЖН у 2021... навіть успішний Успіх і той трохи раніше вліз в бетон

в (майже любий) бетон трошки попізже ... після парапланування від МХЗ ...

три гілки ШРТ, навіть по мінімуму оточення КРЖНа, три кавалірки, 7К кожна, це як пише УУ - майже 1куй пасивного доходу як з куща (а з цоколом повноцінний $1K пасивний)

добрий план :!:
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 06:55

First-time buyers struggle in Scotland's 'frantic' housing market

Я ще в 19 році писав на гілках цього форуму про цю проблему...
Середньостатистичний громадянин, шо вна неньці, шо в ЮК не може купити собі житло (((( тому думайте про своїх дітей.

Шо ж нам розповідає ББС?!
Aimee Simpson has spent years saving for a one-bedroom flat. She's 28, works as a beautician and has sacrificed a social life to raise £30,000 for a deposit.

The problem is, Aimee - who still lives with her parents - wants to buy a place near her work in Edinburgh.

With the biggest rise in house prices for 14 years, she can find nothing in her price range in a city squeezed by a shortage in affordable homes and rocketing rent costs.

"A lot of the new builds are just too expensive because they're at a premium," she said.

"I've looked at more rundown properties that I would do up, but you're up against property developers - with bigger budgets.

"It is a struggle and you just hit walls everywhere you look."

When Aimee left school in May 2011, the average price for a flat in Edinburgh was £164,252. Today, it's £236,608.

Ну, що можна сказати, нехай дякую БоЕ і іншим ЦБшкам за "відповідальну" монетарну політику (((
She thought about applying to the Scottish government's Low-cost Initiative for First Time Buyers (Lift) scheme, which offers financial assistance for a share in the property.

But the scheme's cap for one-bedroom properties in Edinburgh is just £125,000.

Its rules also state the purchase price can't be higher than a property's Home Report valuation - meaning it is unlikely to be used in the city's competitive market.

Lift is now the only government-backed assistance for first-time buyers in Scotland.

Aimee added: "I just feel like Edinburgh's my home. I want to be near my family."

Держава ніби хоче допомогти "ніщебродам" купити житло, але чомусь вважає, шо квартира коштує 125 тис фінтів, але таких цін на ринку немає...

вся стаття тутай https://www.bbc.com/news/uk-scotland-58684351
якщо хтось хче більне інфи...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:52

  change_pm написав:
First-time buyers struggle in Scotland's 'frantic' housing market

Я ще в 19 році писав на гілках цього форуму про цю проблему...
Середньостатистичний громадянин, шо вна неньці, шо в ЮК не може купити собі житло (((( тому думайте про своїх дітей.

Шо ж нам розповідає ББС?!
Aimee Simpson has spent years saving for a one-bedroom flat. She's 28, works as a beautician and has sacrificed a social life to raise £30,000 for a deposit.

The problem is, Aimee - who still lives with her parents - wants to buy a place near her work in Edinburgh.

With the biggest rise in house prices for 14 years, she can find nothing in her price range in a city squeezed by a shortage in affordable homes and rocketing rent costs.

"A lot of the new builds are just too expensive because they're at a premium," she said.

"I've looked at more rundown properties that I would do up, but you're up against property developers - with bigger budgets.

"It is a struggle and you just hit walls everywhere you look."

When Aimee left school in May 2011, the average price for a flat in Edinburgh was £164,252. Today, it's £236,608.

Ну, що можна сказати, нехай дякую БоЕ і іншим ЦБшкам за "відповідальну" монетарну політику (((
She thought about applying to the Scottish government's Low-cost Initiative for First Time Buyers (Lift) scheme, which offers financial assistance for a share in the property.

But the scheme's cap for one-bedroom properties in Edinburgh is just £125,000.

Its rules also state the purchase price can't be higher than a property's Home Report valuation - meaning it is unlikely to be used in the city's competitive market.

Lift is now the only government-backed assistance for first-time buyers in Scotland.

Aimee added: "I just feel like Edinburgh's my home. I want to be near my family."

Держава ніби хоче допомогти "ніщебродам" купити житло, але чомусь вважає, шо квартира коштує 125 тис фінтів, але таких цін на ринку немає...

вся стаття тутай https://www.bbc.com/news/uk-scotland-58684351
якщо хтось хче більне інфи...

Бідна Аімі.
Я розчулився.
Готовий надати навіть тепле ліжко-місце комфорт класу в цоколі з правом успадкування, ще й хату на Поліссі перепишу.
Але квиток вна Україну прийдеться їй таки розкошелитися.
Сіно до кози не ходить.
Може ти їй напишеш, про пристаркуватого парубка-козака, який готовий влаштувати життя британської молодиці.
Тільки скажи їй, що прийдеться вивчити мову, навчатися варити борщі, коритися чоловікові, забути про хвемінізм та проникнутися традиційними цінностями.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:05

  flyman написав:...
Може ти їй напишеш, про пристаркуватого ..

.. жмота, что предложит жить на два фунта в день
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:15

  sequence написав:
  flyman написав:...
Може ти їй напишеш, про пристаркуватого ..

.. жмота, что предложит жить на два фунта в день

ну от якось так



П.С.
чому така зацикленість на грошах?
бракує?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:26

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:...
Може ти їй напишеш, про пристаркуватого ..

.. жмота, что предложит жить на два фунта в день

ну от якось так



П.С.
чому така зацикленість на грошах?
бракує?

так! вишлі 4 бакси!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:30

  flyman написав:Бідна Аімі.
Я розчулився.
Готовий надати навіть тепле ліжко-місце комфорт класу в цоколі з правом успадкування, ще й хату на Поліссі перепишу.
Але квиток вна Україну прийдеться їй таки розкошелитися.
Сіно до кози не ходить.
Може ти їй напишеш, про пристаркуватого парубка-козака, який готовий влаштувати життя британської молодиці.
Тільки скажи їй, що прийдеться вивчити мову, навчатися варити борщі, коритися чоловікові, забути про хвемінізм та проникнутися традиційними цінностями.

Пробував зафейсбучити, стільки тих Еймі ((( не знаю, якій писати...

А так би допоміг би хлопу, тобто тобі... але опасаюсь, шо вона тебе розорить...

імхо, вона, як і всі британки, полюбляє випити, там 2 бакси в день не вистарчить, не дивлячись на дешевизну пива вна неньці...

зі. якщо тільки почати муншайн варити в дідовій хаті, але цукор дорогий...
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:30

  change_pm написав:так! вишлі 4 бакси!

йди працюй, ще не шабат
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:34

  change_pm написав:
  flyman написав:Бідна Аімі.
Я розчулився.
Готовий надати навіть тепле ліжко-місце комфорт класу в цоколі з правом успадкування, ще й хату на Поліссі перепишу.
Але квиток вна Україну прийдеться їй таки розкошелитися.
Сіно до кози не ходить.
Може ти їй напишеш, про пристаркуватого парубка-козака, який готовий влаштувати життя британської молодиці.
Тільки скажи їй, що прийдеться вивчити мову, навчатися варити борщі, коритися чоловікові, забути про хвемінізм та проникнутися традиційними цінностями.

Пробував зафейсбучити, стільки тих Еймі ((( не знаю, якій писати...

А так би допоміг би хлопу, тобто тобі... але опасаюсь, шо вона тебе розорить...

імхо, вона, як і всі британки, полюбляє випити, там 2 бакси в день не вистарчить, не дивлячись на дешевизну пива вна неньці...

зі. якщо тільки почати муншайн варити в дідовій хаті, але цукор дорогий...

є ще в пакетах 1л Кабарне або Ізабелла, всього 42 грн за шт.

ти пропустив головне, традиційні цінності, та зосередився на другорядному: гроші, пойло.

та й бухають вони лише по п"ятницям від безнадійного життя, що навіть в Бобруйску, ой Едінбурзі на кавалірку не на збирати харчуючись британськими "малятками" і економлячи на громадському транспорті та опаленні (сплять в двох штанах та трьох світерах) в сирих будинках з одною шибою (і вікна не можна міняти, бо там можливо який ще герцог, чи сама королева ненароком могла проїхати повз - історична спадщина, понімаєшлі)
flyman
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  #<1 ... 302303304305
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