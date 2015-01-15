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flyman написав:.. - куєш бабло, інвестуєш в КРЖН та інші активи, - їдеш на Філіни як пенсіонер по багатству, - женишся на філіпінці (не перепутати з філістінкою), - їдеш з нею в Португалію, - сєкас сторі
у меня сразу на первом пункте начались вопросы. Мы же вроде как свалимся процентов так на 50% через год? давай сразу перейдем к "сєкас сторі"! В смысле, нас ипут, а мы крепчаем!
там не пише, що тре інвестувати в КРЖН у 2021... навіть успішний Успіх і той трохи раніше вліз в бетон
в (майже любий) бетон трошки попізже ... після парапланування від МХЗ ...
три гілки ШРТ, навіть по мінімуму оточення КРЖНа, три кавалірки, 7К кожна, це як пише УУ - майже 1куй пасивного доходу як з куща (а з цоколом повноцінний $1K пасивний)
Бідна Аімі. Я розчулився. Готовий надати навіть тепле ліжко-місце комфорт класу в цоколі з правом успадкування, ще й хату на Поліссі перепишу. Але квиток вна Україну прийдеться їй таки розкошелитися. Сіно до кози не ходить. Може ти їй напишеш, про пристаркуватого парубка-козака, який готовий влаштувати життя британської молодиці. Тільки скажи їй, що прийдеться вивчити мову, навчатися варити борщі, коритися чоловікові, забути про хвемінізм та проникнутися традиційними цінностями.
flyman написав:Бідна Аімі. Я розчулився. Готовий надати навіть тепле ліжко-місце комфорт класу в цоколі з правом успадкування, ще й хату на Поліссі перепишу. Але квиток вна Україну прийдеться їй таки розкошелитися. Сіно до кози не ходить. Може ти їй напишеш, про пристаркуватого парубка-козака, який готовий влаштувати життя британської молодиці. Тільки скажи їй, що прийдеться вивчити мову, навчатися варити борщі, коритися чоловікові, забути про хвемінізм та проникнутися традиційними цінностями.
Пробував зафейсбучити, стільки тих Еймі ((( не знаю, якій писати...
А так би допоміг би хлопу, тобто тобі... але опасаюсь, шо вона тебе розорить...
імхо, вона, як і всі британки, полюбляє випити, там 2 бакси в день не вистарчить, не дивлячись на дешевизну пива вна неньці...
зі. якщо тільки почати муншайн варити в дідовій хаті, але цукор дорогий...
flyman написав:Бідна Аімі. Я розчулився. Готовий надати навіть тепле ліжко-місце комфорт класу в цоколі з правом успадкування, ще й хату на Поліссі перепишу. Але квиток вна Україну прийдеться їй таки розкошелитися. Сіно до кози не ходить. Може ти їй напишеш, про пристаркуватого парубка-козака, який готовий влаштувати життя британської молодиці. Тільки скажи їй, що прийдеться вивчити мову, навчатися варити борщі, коритися чоловікові, забути про хвемінізм та проникнутися традиційними цінностями.
Пробував зафейсбучити, стільки тих Еймі ((( не знаю, якій писати...
А так би допоміг би хлопу, тобто тобі... але опасаюсь, шо вона тебе розорить...
імхо, вона, як і всі британки, полюбляє випити, там 2 бакси в день не вистарчить, не дивлячись на дешевизну пива вна неньці...
зі. якщо тільки почати муншайн варити в дідовій хаті, але цукор дорогий...
є ще в пакетах 1л Кабарне або Ізабелла, всього 42 грн за шт.
ти пропустив головне, традиційні цінності, та зосередився на другорядному: гроші, пойло.
та й бухають вони лише по п"ятницям від безнадійного життя, що навіть в Бобруйску, ой Едінбурзі на кавалірку не на збирати харчуючись британськими "малятками" і економлячи на громадському транспорті та опаленні (сплять в двох штанах та трьох світерах) в сирих будинках з одною шибою (і вікна не можна міняти, бо там можливо який ще герцог, чи сама королева ненароком могла проїхати повз - історична спадщина, понімаєшлі)