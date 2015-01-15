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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:14
sequence написав: flyman написав:
..
П.С.
чому така зацикленість на грошах?
бракує?
Конечно, бракуэ! Всегда не хватало и не хватает! Никак не могу себя заставить перейти на "малятко" с яйцом!
Ну а по поводу женщин я серьезно. Где-то в Центральной Африке на ваши 2 бакса в день можно жировать от пуза. В остальном мире такой подход бабы не оценят.
Меняйтесь - самое время! Вы свои цоколя с собой в могилу не унесете!
ЗЫ А чё это вы такие видосики бабские интересные смотрите? Хотите наконец понять, что в вас не так с другой стороны
?
Флай, брозер, я тутай гугланув в ютюбі, може ось це?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:17
flyman написав: change_pm написав:
так! вишлі 4 бакси!
йди працюй, ще не шабат
в мене онлайн тренінг по дезайн сінкінгу, то я на два хфронти строчу )))
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:25
flyman написав:ти пропустив головне, традиційні цінності, та зосередився на другорядному
: гроші, пойло.
та й бухають вони лише по п"ятницям від безнадійного життя, що навіть в Бобруйску, ой Едінбурзі на кавалірку не назбирати харчуючись шотландськими "малятками" і економлячи на громадському транспорті та опаленні (сплять в двох штанах та трьох світерах) в сирих будинках з одною шибою (і вікна не можна міняти, бо там можливо який ще пер, чи сама королева ненароком могла проїхати повз - історична спадщина, понімаєшлі) ... і тут ще мені розказуватимуть, про скряг ... їдьте в Европу переймайте досвід (національні особливості шотландців) як бути економним на сірниках.
Я тутай прийшов до думки, що традиційні християнські цінності вже все = здулись... без образ, вірюючим!
Особливо в протестанському християнстві...
Якщо ти насправді хочеш традиційних цінностей, то тутай тільки одна дорога = іслам )))
я до речі почав над цим розмірковувати... думаю почати з циркумцизио (ось буде мовембер - чек простата манс, запитаю лікаря
)
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:38
Панове інвестори в нерухомість!
Якщо бути об"єктивним та чесним, то кому і варто їхати в United Kingdom - так безпроблемно з усіх форумчан тільки пану Флайману.
Бензина там немає - відпускають на суму на більше 30 фунтів та для підвезення пального і продуктів харчування в супермакети вже залучили армію.
Ні перше, ні друге його - слава Богу - не хвилює.
Вектор напрямку руху є!
Заздріть!
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:45
change_pm написав: flyman написав:ти пропустив головне, традиційні цінності, та зосередився на другорядному
: гроші, пойло.
та й бухають вони лише по п"ятницям від безнадійного життя, що навіть в Бобруйску, ой Едінбурзі на кавалірку не назбирати харчуючись шотландськими "малятками" і економлячи на громадському транспорті та опаленні (сплять в двох штанах та трьох світерах) в сирих будинках з одною шибою (і вікна не можна міняти, бо там можливо який ще пер, чи сама королева ненароком могла проїхати повз - історична спадщина, понімаєшлі) ... і тут ще мені розказуватимуть, про скряг ... їдьте в Европу переймайте досвід (національні особливості шотландців) як бути економним на сірниках.
Я тутай прийшов до думки, що традиційні християнські цінності вже все = здулись... без образ, вірюючим!
Особливо в протестанському християнстві...
Якщо ти насправді хочеш традиційних цінностей, то тутай тільки одна дорога = іслам )))
я до речі почав над цим розмірковувати... думаю почати з циркумцизио (ось буде мовембер - чек простата манс, запитаю лікаря
)
остання надія на скрєпні Філіпіни
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:05
akurt написав:
Панове інвестори в нерухомість!
Якщо бути об"єктивним та чесним, то кому і варто їхати в United Kingdom - так безпроблемно з усіх форумчан тільки пану Флайману.
Бензина там немає - відпускають на суму на більше 30 фунтів та для підвезення пального і продуктів харчування в супермакети вже залучили армію.
Ні перше, ні друге його - слава Богу - не хвилює.
Вектор напрямку руху є!
Заздріть!
А я тутай, як тутай! Ось рекомендую для пана!
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