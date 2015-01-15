Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Бідна Аімі. Я розчулився. Готовий надати навіть тепле ліжко-місце комфорт класу в цоколі з правом успадкування, ще й хату на Поліссі перепишу. Але квиток вна Україну прийдеться їй таки розкошелитися. Сіно до кози не ходить. Може ти їй напишеш, про пристаркуватого парубка-козака, який готовий влаштувати життя британської молодиці. Тільки скажи їй, що прийдеться вивчити мову, навчатися варити борщі, коритися чоловікові, забути про хвемінізм та проникнутися традиційними цінностями.
Пробував зафейсбучити, стільки тих Еймі ((( не знаю, якій писати...
А так би допоміг би хлопу, тобто тобі... але опасаюсь, шо вона тебе розорить...
імхо, вона, як і всі британки, полюбляє випити, там 2 бакси в день не вистарчить, не дивлячись на дешевизну пива вна неньці...
зі. якщо тільки почати муншайн варити в дідовій хаті, але цукор дорогий...
flyman написав:Бідна Аімі. Я розчулився. Готовий надати навіть тепле ліжко-місце комфорт класу в цоколі з правом успадкування, ще й хату на Поліссі перепишу. Але квиток вна Україну прийдеться їй таки розкошелитися. Сіно до кози не ходить. Може ти їй напишеш, про пристаркуватого парубка-козака, який готовий влаштувати життя британської молодиці. Тільки скажи їй, що прийдеться вивчити мову, навчатися варити борщі, коритися чоловікові, забути про хвемінізм та проникнутися традиційними цінностями.
Пробував зафейсбучити, стільки тих Еймі ((( не знаю, якій писати...
А так би допоміг би хлопу, тобто тобі... але опасаюсь, шо вона тебе розорить...
імхо, вона, як і всі британки, полюбляє випити, там 2 бакси в день не вистарчить, не дивлячись на дешевизну пива вна неньці...
зі. якщо тільки почати муншайн варити в дідовій хаті, але цукор дорогий...
є ще в пакетах 1л Кабарне або Ізабелла, всього 42 грн за шт.
ти пропустив головне, традиційні цінності, та зосередився на другорядному: гроші, пойло.
та й бухають вони лише по п"ятницям від безнадійного життя, що навіть в Бобруйску, ой Едінбурзі на кавалірку не назбирати харчуючись шотландськими "малятками" і економлячи на громадському транспорті та опаленні (сплять в двох штанах та трьох світерах) в сирих будинках з одною шибою (і вікна не можна міняти, бо там можливо який ще пер, чи сама королева ненароком могла проїхати повз - історична спадщина, понімаєшлі) ... і тут ще мені розказуватимуть, про скряг ... їдьте в Европу переймайте досвід (національні особливості шотландців) як бути економним на сірниках.
flyman написав:.. П.С. чому така зацикленість на грошах? бракує?
Конечно, бракуэ! Всегда не хватало и не хватает! Никак не могу себя заставить перейти на "малятко" с яйцом! Ну а по поводу женщин я серьезно. Где-то в Центральной Африке на ваши 2 бакса в день можно жировать от пуза. В остальном мире такой подход бабы не оценят. Меняйтесь - самое время! Вы свои цоколя с собой в могилу не унесете! ЗЫ А чё это вы такие видосики бабские интересные смотрите? Хотите наконец понять, что в вас не так с другой стороны ?
Панове інвестори в нерухомість! Якщо бути об"єктивним та чесним, то кому і варто їхати в United Kingdom - так безпроблемно з усіх форумчан тільки пану Флайману. Бензина там немає - відпускають на суму на більше 30 фунтів та для підвезення пального і продуктів харчування в супермакети вже залучили армію. Ні перше, ні друге його - слава Богу - не хвилює. Вектор напрямку руху є! Заздріть!
akurt написав:Панове інвестори в нерухомість! Якщо бути об"єктивним та чесним, то кому і варто їхати в United Kingdom - так безпроблемно з усіх форумчан тільки пану Флайману. Бензина там немає - відпускають на суму на більше 30 фунтів та для підвезення пального і продуктів харчування в супермакети вже залучили армію. Ні перше, ні друге його - слава Богу - не хвилює. Вектор напрямку руху є! Заздріть!
А я тутай, як тутай! Ось рекомендую для пана!
New apartments at White City Living
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UK house prices forecast to rise by up to 3.5% a year between 2022 and 2024
A second wave of demand for more space will keep driving house prices across Great Britain higher, with values set to rise by up to 3.5% a year between 2022 and 2024, a forecast claims.
The estate agent Hamptons also predicted that more homes will be sold in 2021 than in any year since 2007, after a record surge in activity this year as families sought larger homes after the pandemic.
Hamptons believes that summer 2021 marked “peak house price growth”, and expects growth to slow over the next few months, so that this year would end with average prices in Great Britain 4.5% higher than at the end of 2020.
КРИТ СНОВА ПОТРЯСЛО. За последние 9 часов, после основного толчка в 6 баллов, на Крите произошло 30 подземных толчков, магнитудой до 4,8 баллов по шкале Рихтера. Эксперты разводят руками и говорят, что они не знали об этом разломе.
Ситуация на Крите по прежнему сложная. Одной из главных проблем является продолжающаяся сейсмическая активность в регионе. В частности, после основного толчка, в районе близ Аркалохори, уже произошло более 30 подземных толчков. Из них с магнитудой свыше 4-х баллов, насчитывается 7 толчков, а наиболее сильным из них стал подземный толчок произошедший в 14:02, с магнитудой в 4,8 балла по шкале Рихтера.
Мэр Вианноса: это сильнейшее землетрясение за последние 50 лет рассказал о землетрясении, которое произошло на Крите и выразил при этом свою озабоченность активизацией знаменитого разлома Кастелли, который разделяет остров пополам.
Он заявил: «Ущерб огромен. Я не могу описать это словами. Были разрушены как старые, так и новые здания, и, по моему мнению, это чудо, что в нашем муниципалитете нет погибших или серьезно травмированных.
«Мне 50 лет, и я могу с уверенностью сказать вам, что на Крите не было такого землетрясения. Землетрясения были всегда, но в подводной зоне. На этот раз он был на суше и на поверхности, и был активирован разлом Кастелли, о котором мы всегда думали и за которым следит научное сообщество. Землетрясение имело очень большое ускорение.
P.S. Вот значит какие последствия глобального потепления. Повышение температуры до экстремальных значений и пожары в Турции далеко не самое страшное, что ещё может случиться в этом регионе. ТУРЦИИ НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ К БОЛЬШОМУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ, как и предсказывал известный турецкий профессор. Я уже начинаю переживать за нашого пенсионера-инвештора в Анталии. На его месте я бы уже паковал чемоданы.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 28 вер, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.