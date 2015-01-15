Среднесрочные перспективы Израиля (1/2)

Перспективы государства Израиль, не путаем с сетевым Иудейским проектом, в 2022-2030 годы будут далеко не радостные, вплоть до исчезновения и Нового Исхода. В настоящее время Израиль можно сравнивать с островом, расположенным в отдалении от основных партнеров. Выход к морю, невозможность нормальных отношений с соседями и военное превосходство над ними, делают из Израиля «остров свободы» (а-ля Куба), очень мешающий соседям, но выгодный дальним союзникам.



Израиль очень плотно встроен в технологические цепочки Европы и США, как официальные, так и нет, разрушение глобального мира станет для него катастрофой. Построить замкнутую локальную экономику, сохранив технологии на уровне хотя бы середины 20го века нереально. Для всех основных игроков, государство евреев можно рассматривать в качестве далекого анклава, только в ближайшие 20 лет не будет сильного врага рядом, которому Израиль будет мешать. Экономическая и социальная просадка Израиля в ближайшие годы будет на уровне развитых стран – 50-70%% от уровня 2019 года: США закроются в рамках Доктрины Монро, Европа распадается на части и деградирует, Китай и Россия готовы помогать, но не первым приоритетом.



Несмотря на громадную значимость в масштабах мира еврейской диаспоры / Иудейского проекта, это сетевая держава. Для оказания военной и экономической помощи сетевая держава не может действовать напрямую, необходимо использовать других, а с этим будут проблемы. На примере армян, второй по влиянию диаспоры в мире, совсем недавно наблюдали проблемы Армении.



Теоретически, повысить стратегическую значимость Израиля можно, взяв под фактический контроль Суэцкий канал, но для этого надо дестабилизировать и довести до распада Египет, что имеет много проблем и неоднозначных последствий. Практически весь Ближний Восток превратится в Дикие земли / Территорию свободной охоты, что лишает Израиль стратегической важности, тот же Кипр будет много более дешев и удобен для целей контроля региона.



В военном плане ситуация только на первый взгляд простая, армия – это не только люди, но и ВПК, последний в силу размера страны не может быть сильно локализован, т.е. выход из строя и отказ наиболее сложной военной техники – вопрос времени. Ослабление армии будет играть на выравнивания паритета с окрестными многочисленными народами и странами. Добавьте к этому наличие второго паспорта и/или возможности устроиться в другой стране для большого количества граждан, и ситуация становится критической. Исходящие демографические потоки будут исчисляться в десятки процентов, остановить их без введения жестких ограничений и идеологического контроля будет невозможно. Для полноты картинки, добавьте к этому влияние диаспоры, что всегда издали знает, как надо делать лучше, но не рвется приезжать.