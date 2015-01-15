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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 303304305306
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:48

Хм....

Среднесрочные перспективы Израиля (1/2)
Перспективы государства Израиль, не путаем с сетевым Иудейским проектом, в 2022-2030 годы будут далеко не радостные, вплоть до исчезновения и Нового Исхода. В настоящее время Израиль можно сравнивать с островом, расположенным в отдалении от основных партнеров. Выход к морю, невозможность нормальных отношений с соседями и военное превосходство над ними, делают из Израиля «остров свободы» (а-ля Куба), очень мешающий соседям, но выгодный дальним союзникам.

Израиль очень плотно встроен в технологические цепочки Европы и США, как официальные, так и нет, разрушение глобального мира станет для него катастрофой. Построить замкнутую локальную экономику, сохранив технологии на уровне хотя бы середины 20го века нереально. Для всех основных игроков, государство евреев можно рассматривать в качестве далекого анклава, только в ближайшие 20 лет не будет сильного врага рядом, которому Израиль будет мешать. Экономическая и социальная просадка Израиля в ближайшие годы будет на уровне развитых стран – 50-70%% от уровня 2019 года: США закроются в рамках Доктрины Монро, Европа распадается на части и деградирует, Китай и Россия готовы помогать, но не первым приоритетом.

Несмотря на громадную значимость в масштабах мира еврейской диаспоры / Иудейского проекта, это сетевая держава. Для оказания военной и экономической помощи сетевая держава не может действовать напрямую, необходимо использовать других, а с этим будут проблемы. На примере армян, второй по влиянию диаспоры в мире, совсем недавно наблюдали проблемы Армении.

Теоретически, повысить стратегическую значимость Израиля можно, взяв под фактический контроль Суэцкий канал, но для этого надо дестабилизировать и довести до распада Египет, что имеет много проблем и неоднозначных последствий. Практически весь Ближний Восток превратится в Дикие земли / Территорию свободной охоты, что лишает Израиль стратегической важности, тот же Кипр будет много более дешев и удобен для целей контроля региона.

В военном плане ситуация только на первый взгляд простая, армия – это не только люди, но и ВПК, последний в силу размера страны не может быть сильно локализован, т.е. выход из строя и отказ наиболее сложной военной техники – вопрос времени. Ослабление армии будет играть на выравнивания паритета с окрестными многочисленными народами и странами. Добавьте к этому наличие второго паспорта и/или возможности устроиться в другой стране для большого количества граждан, и ситуация становится критической. Исходящие демографические потоки будут исчисляться в десятки процентов, остановить их без введения жестких ограничений и идеологического контроля будет невозможно. Для полноты картинки, добавьте к этому влияние диаспоры, что всегда издали знает, как надо делать лучше, но не рвется приезжать.

(окончание следует) в 2022-30 рокахххх :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:05

Форумчанам крупно повезло: є сиделець в Ізраїлі, прогнозує негаразди в будь-якій точці Земної кулі, все бачить із синагоги здалеку: острів Крит належить Греції та є у берегів Греції, Ливіі та Єгипту. Але негаразди будуть виключно в Туреччині, де він зроду не був.
Перед інвестуванням в закордонну нерухомість треба консультуватися із знаним інвестором.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 28 вер, 2021 14:57, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:22

Старість не радість. Форма вже не та у акурта. Рано додому йде. А то ще міг би файну копійчину заробити. Чим сьогодні цікаво розважав туристів на набережній? На балалайці грав чи жонглював помаранчами?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:30

  akurt написав:Панове інвестори в нерухомість!
Якщо бути об"єктивним та чесним, то кому і варто їхати в United Kingdom - так безпроблемно з усіх форумчан тільки пану Флайману.
Бензина там немає - відпускають на суму на більше 30 фунтів та для підвезення пального і продуктів харчування в супермакети вже залучили армію.
Ні перше, ні друге його - слава Богу - не хвилює.
Вектор напрямку руху є!
Заздріть!

Да ты не переживай за United Kingdom. Это 5-я экономика мира.
Там эту проблему решат за несколько дней.
Ты лучше о себе побеспокойся.
В отличие от британског фунта, туркишь лира сегодня установила
новый рекорд по девальвации с результатом 8.9,
о чем тебя тут не раз предупреждали.
И это еще не предел....

Что касается турецкого жития бытия, то отложим твои, уже надоевшие
и сладощавые басни, и послушаем мнение реально мыслящего человека...

Смотреть, слушать и мотать на ус....
https://www.youtube.com/watch?v=DS2Lo4EUU5s
RTC12
 
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