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Среднесрочные перспективы Израиля (1/2) Перспективы государства Израиль, не путаем с сетевым Иудейским проектом, в 2022-2030 годы будут далеко не радостные, вплоть до исчезновения и Нового Исхода. В настоящее время Израиль можно сравнивать с островом, расположенным в отдалении от основных партнеров. Выход к морю, невозможность нормальных отношений с соседями и военное превосходство над ними, делают из Израиля «остров свободы» (а-ля Куба), очень мешающий соседям, но выгодный дальним союзникам.
Израиль очень плотно встроен в технологические цепочки Европы и США, как официальные, так и нет, разрушение глобального мира станет для него катастрофой. Построить замкнутую локальную экономику, сохранив технологии на уровне хотя бы середины 20го века нереально. Для всех основных игроков, государство евреев можно рассматривать в качестве далекого анклава, только в ближайшие 20 лет не будет сильного врага рядом, которому Израиль будет мешать. Экономическая и социальная просадка Израиля в ближайшие годы будет на уровне развитых стран – 50-70%% от уровня 2019 года: США закроются в рамках Доктрины Монро, Европа распадается на части и деградирует, Китай и Россия готовы помогать, но не первым приоритетом.
Несмотря на громадную значимость в масштабах мира еврейской диаспоры / Иудейского проекта, это сетевая держава. Для оказания военной и экономической помощи сетевая держава не может действовать напрямую, необходимо использовать других, а с этим будут проблемы. На примере армян, второй по влиянию диаспоры в мире, совсем недавно наблюдали проблемы Армении.
Теоретически, повысить стратегическую значимость Израиля можно, взяв под фактический контроль Суэцкий канал, но для этого надо дестабилизировать и довести до распада Египет, что имеет много проблем и неоднозначных последствий. Практически весь Ближний Восток превратится в Дикие земли / Территорию свободной охоты, что лишает Израиль стратегической важности, тот же Кипр будет много более дешев и удобен для целей контроля региона.
В военном плане ситуация только на первый взгляд простая, армия – это не только люди, но и ВПК, последний в силу размера страны не может быть сильно локализован, т.е. выход из строя и отказ наиболее сложной военной техники – вопрос времени. Ослабление армии будет играть на выравнивания паритета с окрестными многочисленными народами и странами. Добавьте к этому наличие второго паспорта и/или возможности устроиться в другой стране для большого количества граждан, и ситуация становится критической. Исходящие демографические потоки будут исчисляться в десятки процентов, остановить их без введения жестких ограничений и идеологического контроля будет невозможно. Для полноты картинки, добавьте к этому влияние диаспоры, что всегда издали знает, как надо делать лучше, но не рвется приезжать.
Форумчанам крупно повезло: є сиделець в Ізраїлі, прогнозує негаразди в будь-якій точці Земної кулі, все бачить із синагоги здалеку: острів Крит належить Греції та є у берегів Греції, Ливіі та Єгипту. Але негаразди будуть виключно в Туреччині, де він зроду не був. Перед інвестуванням в закордонну нерухомість треба консультуватися із знаним інвестором.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 28 вер, 2021 14:57, всього редагувалось 2 разів.
Старість не радість. Форма вже не та у акурта. Рано додому йде. А то ще міг би файну копійчину заробити. Чим сьогодні цікаво розважав туристів на набережній? На балалайці грав чи жонглював помаранчами?
akurt написав:Панове інвестори в нерухомість! Якщо бути об"єктивним та чесним, то кому і варто їхати в United Kingdom - так безпроблемно з усіх форумчан тільки пану Флайману. Бензина там немає - відпускають на суму на більше 30 фунтів та для підвезення пального і продуктів харчування в супермакети вже залучили армію. Ні перше, ні друге його - слава Богу - не хвилює. Вектор напрямку руху є! Заздріть!
Да ты не переживай за United Kingdom. Это 5-я экономика мира. Там эту проблему решат за несколько дней. Ты лучше о себе побеспокойся. В отличие от британског фунта, туркишь лира сегодня установила новый рекорд по девальвации с результатом 8.9, о чем тебя тут не раз предупреждали. И это еще не предел....
Что касается турецкого жития бытия, то отложим твои, уже надоевшие и сладощавые басни, и послушаем мнение реально мыслящего человека...
juristkostya написав:А жить - там масса своих бытовых проблем. И в последние пару лет, возвращаясь оттуда из отпуска, я уже не ощущаю, что из "первого мира" попал во "второй".
Вы правы (и мне, кстати, понравились Ваши квалифицированные посты на "Львовской ветке") - при всей своей приятности для туристов (первое место в мире до 2020 года) Франция имеет множество причуд...
Мельком глянул, что тут писали форумчане, пару дней назад и заметил как два ВЕЛИКИХ шПЕЦИАЛИСТА по Франции, спелись в едином порыве...Такого цирка давно не видел... Старый пройдоха с Анталии решил подлизаться к молодому харьковскому 🤡, который что не ляпнет на Львовской ветке, то от этих его "квалифицированных постов" просто оборжаться до слёз можно было
Это приятно, что крупные специалисты по инвестициям в зарубежную недвижимость не оставляют форумчан и ежедневно и ежечасно консультируют, как и куда НЕ надо вкладываться. Куда надо вкладываться - все давно заметили - не могут написать. Заметно нервничают после неудачных инвестиционных проектов: остались и без бабла, и без жилья... Прикольно реально! Позитив: смотрим на лоханувшихся и НИКОГДА так не делаем.
akurt написав:Это приятно, что крупные специалисты по инвестициям в зарубежную недвижимость не оставляют форумчан и ежедневно и ежечасно консультируют, как и куда НЕ надо вкладываться. Куда надо вкладываться - все давно заметили - не могут написать.
Прикольно реально! Позитив: смотрим на лоханувшихся и НИКОГДА так не делаем.
Ты все правильно о себе пишешь...Наконец то до тебя дошло, что в эти смутные времена лучше помолчать...Но уже поздно. Готовься платить налог за свою конуру в размере 9%. Ну и за свои турецкие депозиты тоже, если там что-то от них останется после обвала турецкой макулатуры. Ты всё хихикал, когда тебя по хорошему предупреждали, а теперь готовься к ещё одному выворачиванию карманов. Ты вот даже не знал, что Турция, как и Украина, являются членами FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег)и вскоре все данные укр.забугорных "инвесторов" уже будут в Украине в соответствующих органах. Если мне не веришь, то послушай Гетьманцева, он тебе объяснит более популярно... Твоя денюжка уже засвечена в забугорных банках на всю оставшуюся жизнь. И подпись там твоя стоит. Так что или плати 9% сейчас, или потом заплатишь намного больше. Поэтому RTC12 ничего тебе и не говорил где, чего, и как, и ничего не скажет в будущем. А ты продолжай хвалиться и дальше...
Жду результата твоей "сделки века" по конвертации долларов в турецкую макулатуру, с целью заработать на безбедную жизнь... Реально интересно после твоих нравоучений о правильности инвестиций...
А мы, как ты выше написал, смотрим на лоханувшихся и НИКОГДА так не делаем.