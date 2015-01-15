Додано: Сер 29 вер, 2021 07:59

change_pm написав: RTC12 написав: Ты вот даже не знал, что Турция, как и Украина, являются членами FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег)и вскоре все данные укр.забугорных "инвесторов" уже будут в Украине в соответствующих органах. Если мне не веришь, то послушай Гетьманцева, он тебе объяснит более популярно... Ты вот даже не знал, что Турция, как и Украина,. Если мне не веришь, то послушай Гетьманцева, он тебе объяснит более популярно...

О, це цікаво! Може пан копі-пастер розказати більше детально, як він думає буде працювати цей міханізм?



Про те, шо розказує херманців я в курсє.



зі. Наприклад, є гастарбайтер А в Поляндії, має там роботу, податковий нумер (песел) і рахунок в банку... Який Орган вна неньці узнає про нього і як?

RTC12 написав: Твоя денюжка уже засвечена в забугорных банках на всю оставшуюся жизнь.

И подпись там твоя стоит.

Так что или плати 9% сейчас, или потом заплатишь намного больше.

Поэтому RTC12 ничего тебе и не говорил где, чего, и как,

и ничего не скажет в будущем.

А ты продолжай хвалиться и дальше... И подпись там твоя стоит.Так что или плати 9% сейчас, или потом заплатишь намного больше.А ты продолжай хвалиться и дальше...

А у пана всі грощі під клумбою закопані? З банками не співпацює? Ніде підписи не ставив? О, це цікаво! Може пан копі-пастер розказати більше детально, як він думає буде працювати цей міханізм?Про те, шо розказує херманців я в курсє.зі. Наприклад, є гастарбайтер А в Поляндії, має там роботу, податковий нумер (песел) і рахунок в банку... Який Орган вна неньці узнає про нього і як?А у пана всі грощі під клумбою закопані? З банками не співпацює? Ніде підписи не ставив?

Там з якогось 202х року обіцяють, що запрацює система обміну даними,так що потім будем читати статтю про пенсіонера з анталії якого піймала податкова за зябра і витрусила як грушку. Буде як в Німеччині, там час від часу пишуть статті для піпла, що б не комбінував, що вичислила податкова хитровимаханого німчуру, і що йому засвітили не тільки штрафи, конфіскації, а і кутузка.Для штатівської IRS вна Україні (думаю в Туреччині теж) є в чек-листі (в банк, і не тільки) чи є місце для відмітки чи є ти налоговим резидентом для дядьки Сема.Так що глобалізація йде впєрдє. Система якось з горем пополам працює в ЄС. Думаю із підключенням інших країн та її подальшим розвитком питання буде тільки як часто запускати відповідний скрипт - раз в квартал, раз в місяць, чи раз в рік.Так що і тобі зароблено в арабів з чого не сплачено ніц ні бритам, ні украм, ні кому пора задуматися про легалізацію та амністію. Ще маєш трохи часу.Це саме стосується акурта і подібних успішних успіхів.