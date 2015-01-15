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BIGor написав:В переліку є Гран-Канаріа Лас-Пальмас - 380 тис. чол. на курорті. За такою пропозицією навіть пан Акурт продасть все в Турції заради канарських островів.
Помиляєтеся, бо пан akurt завжди думає головОМ, а не ногОМ. Зараз на Мадейрі приятелі - сумно там якось... Не купаються в океані, тільки дивляться з балкону... Прогнозовані витрати на 2-х - 5000 доларів - полетіли 2 родини - привезуть на Мадейру з України 2х5000=10 000 доларів нахом"яченого. Це за те, що подивляться з балкону на океан...
В Анталії море всі дні +29, повний штиль... Риби... риби... вчора піді мною морський скат плавав... Вдень +31... Що ще треба? Які Гран Kанари??? Навіщо???
Під будинком п.Акурта - вже риби плавають??? Дивіться, щоб не відкусили Вам ноги чи голову!
So Trump was right: the election was rigged. And our next one will be too
To what extent, do you think, is Joe Biden abiding by his solemn election pledge to “undo the moral and national shame of the previous administration”? You can judge for yourself by the television pictures of terrified Haitian refugees on the US-Mexico border being horse-whipped by mounted American rangers.
Trump did not do anything like that. If he had attempted to, Hollywood and the partisan coastal media would have imploded in a plasma of outrage. And yet Biden has largely escaped their censure.
«Значит, Трамп был прав». Так начинается репортаж в «Санди таймс», который является громким призывом к миру: президент Америки пришел к власти на выборах, которые были «сфальсифицированы».
«Американское общество медленно осознает тот факт, что им руководит неэффективно коварный, дряхлый полоумный», - пишет Роб Лиддл . «Дональд Трамп снова лидирует в опросах общественного мнения. Представьте, каким ужасным должен быть президент, если бы люди предпочли, чтобы мешок с мясом и рукавицы вернулись к власти ».
«Скоро общественность проснется от чего-то еще более неприятного и зловещего: последние президентские выборы были фальсификацией, сфальсифицированной крупным бизнесом, профсоюзами и, прежде всего, СМИ и технологическими компаниями», - продолжает он. «Если бы эти выборы прошли в любой другой стране, их назвали бы« несвободными ». И поскольку появляется все больше и больше доказательств, меня пугает, что то же самое могло произойти и здесь ».
«Тайная история теневой кампании, которая спасла выборы 2020 года», разорвавшаяся статья Time, опубликованная всего за несколько дней до судебного разбирательства по делу об импичменте в Сенате, по-видимому, предоставила одни из лучших доказательств того, что выборы были «подкреплены» темной кликой, в которую входили гигантские корпорации, крупные технологические гиганты и влиятельные профсоюзы.
roberto dark написав:Старість не радість. Форма вже не та у акурта. Рано додому йде. А то ще міг би файну копійчину заробити. Чим сьогодні цікаво розважав туристів на набережній? На балалайці грав чи жонглював помаранчами?
Старий хабарник, ймовірно, підробляє пантонімними сценами. Комуналка і солярка в Туреччині - дорогі, а гроші треба десь брати!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 29 вер, 2021 07:21, всього редагувалось 1 раз.
💥 Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о временном финансировании работы госучреждений.
👉 В США нарастает угроза частичного шатдауна с конца текущей недели. Республиканцы, в ходе процедурного голосования в Сенате вечером в понедельник, 27 сентября, отклонили законопроект о повышении лимита госдолга с целью обеспечить финансирование работы госучреждений с 1 октября, когда в США начнется новый финансовый год.
👉 Если решения так и не будет найдено, то госслужащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без жалованья. В зависимости от продолжительности шатдауна некоторые госуслуги и платежи могут быть приостановлены. В США шатдауны - обычное явление, но администрация президента Джо Байдена намерена всеми силами предотвратить подобную ситуацию.
Но "громкие заявления" могут потрепать нервы инвесторам. Вот например, министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что без этой меры страна уже в октябре окажется под угрозой дефолта, что, по ее словам, может привести к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе".
RTC12 написав:Ты вот даже не знал, что Турция, как и Украина, являются членами FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег)и вскоре все данные укр.забугорных "инвесторов" уже будут в Украине в соответствующих органах. Если мне не веришь, то послушай Гетьманцева, он тебе объяснит более популярно...
О, це цікаво! Може пан копі-пастер розказати більше детально, як він думає буде працювати цей міханізм?
Про те, шо розказує херманців я в курсє.
зі. Наприклад, є гастарбайтер А в Поляндії, має там роботу, податковий нумер (песел) і рахунок в банку... Який Орган вна неньці узнає про нього і як?
RTC12 написав:Твоя денюжка уже засвечена в забугорных банках на всю оставшуюся жизнь. И подпись там твоя стоит. Так что или плати 9% сейчас, или потом заплатишь намного больше. Поэтому RTC12 ничего тебе и не говорил где, чего, и как, и ничего не скажет в будущем. А ты продолжай хвалиться и дальше...
А у пана всі грощі під клумбою закопані? З банками не співпацює? Ніде підписи не ставив?
Там з якогось 202х року обіцяють, що запрацює система обміну даними, так що потім будем читати статтю про пенсіонера з анталії якого піймала податкова за зябра і витрусила як грушку. Буде як в Німеччині, там час від часу пишуть статті для піпла, що б не комбінував, що вичислила податкова хитровимаханого німчуру, і що йому засвітили не тільки штрафи, конфіскації, а і кутузка.
Для штатівської IRS вна Україні (думаю в Туреччині теж) є в чек-листі (в банк, і не тільки) чи є місце для відмітки чи є ти налоговим резидентом для дядьки Сема.
Так що глобалізація йде впєрдє. Система якось з горем пополам працює в ЄС. Думаю із підключенням інших країн та її подальшим розвитком питання буде тільки як часто запускати відповідний скрипт - раз в квартал, раз в місяць, чи раз в рік.
Так що і тобі зароблено в арабів з чого не сплачено ніц ні бритам, ні украм, ні кому пора задуматися про легалізацію та амністію. Ще маєш трохи часу.
Це саме стосується акурта і подібних успішних успіхів.
roberto dark написав:Старість не радість. Форма вже не та у акурта. Рано додому йде. А то ще міг би файну копійчину заробити. Чим сьогодні цікаво розважав туристів на набережній? На балалайці грав чи жонглював помаранчами?
Старий хабарник, ймовірно, підробляє пантонімними сценами. Комуналка і солярка в Туреччині - дорогі, а гроші треба десь брати!
Ви в точку попали Франте, як і завжди. Знаєте...Бідність то не порок, але жадібність ТАК. То й же акурт - яскравий тому приклад, із своїми постами про дешеві йогурти, помідори, хамсу (ціни піднялися) та халявні помаранчі ( зірвані у сусідському саду вночі ) . Тому я старого хабарника розумію і навіть деколи мені його щиро жаль, що на пенсії до такого докотився.
То ж як він каже - ПЕРЕХРЕСТИМОСЯ ТА ПОМОЛИМОСЯ за долю наших українців в БАГАТОСТРАЖДАЛЬНІЙ Туреччині...Ковід, пожежі, інфляції, девальвації, біженці, адська спека, та ще землетрус може в будь-яку мить статится. СПАСАЙСЯ ХТО МОЖЕ одним словом
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 29 вер, 2021 08:23, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Там з якогось 202х року обіцяють, що запрацює система обміну даними, так що потім будем читати статтю про пенсіонера з анталії якого піймала податкова за зябра і витрусила як грушку. Буде як в Німеччині, там час від часу пишуть статті для піпла, що б не комбінував, що вичислила податкова хитровимаханого німчуру, і що йому засвітили не тільки штрафи, конфіскації, а і кутузка.
Чувак, мені це чудово відомо. Я тобі навів приклад в повідомленні про гастріка і песел. Что і как взнає ДФС? Взнає, що Іванов Іван, українец, песел = 12345678, має 100 тис злотувок на рахунку в ІНГ?
Ну, ок, і что далі? Хто контретно цей Іванов Іван, який у нього ІПН? Га? Як взнає ДФС?
flyman написав:Для штатівської IRS вна Україні (думаю в Туреччині теж) є в чек-листі (в банк, і не тільки) чи є місце для відмітки чи є ти налоговим резидентом для дядьки Сема.
Нам це реально пофіг, що тобі, що мені.
flyman написав:Так що глобалізація йде впєрдє. Система якось з горем пополам працює в ЄС. Думаю із підключенням інших країн та її подальшим розвитком питання буде тільки як часто запускати відповідний скрипт - раз в квартал, раз в місяць, чи раз в рік.
Звичайно працює, неможливо відкрити рахунок в іншій державі, шоб не дати свій податковий нумер...
flyman написав:Так що і тобі зароблено в арабів з чого не сплачено ніц ні бритам, ні украм, ні кому пора задуматися про легалізацію та амністію. Ще маєш трохи часу
Є таке поняття, як нерезидетство щоправда доведеться з ДФС посудитись, ну і буй з ними...
flyman написав:Це саме стосується акурта і подібних успішних успіхів.
Це ти про себе? Ти бабло від поляків амністуєш, чи платиш 19.5% податку? Розкажи, який в тебе план?