flyman написав: change_pm написав: flyman написав:USDTRYhttps://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=10y&t=l&a=lg&b=0ліра піде на 10, потім на 13...питання, що буде з гривнєю, коли резинка лопне? 40? 60? 70? скіко банків лопне і скільки років пересічний, який тутай пише про ліру буде залізувати рани? папісят, і що? тут вже 100500 раз обсмоктувалося, що не тримати яйця в одній корзині, хіба Денік сидить по вуха в гриші, бо пшоно, олія і чугунієва руда та курс ПА25 назабаром у нього ...а пересічений щось прочувствовав і пішов на вихід з банок
change_pm написав: flyman написав:USDTRYhttps://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=10y&t=l&a=lg&b=0ліра піде на 10, потім на 13...питання, що буде з гривнєю, коли резинка лопне? 40? 60? 70? скіко банків лопне і скільки років пересічний, який тутай пише про ліру буде залізувати рани?
flyman написав:USDTRYhttps://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=10y&t=l&a=lg&b=0