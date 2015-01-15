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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:24

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:USDTRY
https://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=10y&t=l&a=lg&b=0

ліра піде на 10, потім на 13...

питання, що буде з гривнєю, коли резинка лопне? 40? 60? 70?

скіко банків лопне і скільки років пересічний, який тутай пише про ліру буде залізувати рани? :roll:

папісят, і що?
тут вже 100500 раз обсмоктувалося, що не тримати яйця в одній корзині,
хіба Денік сидить по вуха в гриші, бо пшоно, олія і чугунієва руда та курс ПА25 назабаром у нього ...

а пересічений щось прочувствовав і пішов на вихід з банок

Что-что? Грейт баінг опортуніті із камінг ))))

Імхо, пересічний почав проїдати заначки, а не нести бабло від гріха подалі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:00

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:ліра піде на 10, потім на 13...

питання, що буде з гривнєю, коли резинка лопне? 40? 60? 70?

скіко банків лопне і скільки років пересічний, який тутай пише про ліру буде залізувати рани? :roll:

папісят, і що?
тут вже 100500 раз обсмоктувалося, що не тримати яйця в одній корзині,
хіба Денік сидить по вуха в гриші, бо пшоно, олія і чугунієва руда та курс ПА25 назабаром у нього ...

а пересічений щось прочувствовав і пішов на вихід з банок

Что-что? Грейт баінг опортуніті із камінг ))))

Імхо, пересічний почав проїдати заначки, а не нести бабло від гріха подалі...

які заначки проїдати, в Києві Держстат пише за август 20К грн. середньопересічена зепешка і це ще не кінець, слухай Деніка, курс вниз з.п. вверх... процентам жиров в маслах рости ... КРЖНу парапланувати на восходящих потоках ... отакої
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:03

  Frant написав:
  roberto dark написав:Старість не радість. Форма вже не та у акурта. Рано додому йде. А то ще міг би файну копійчину заробити. Чим сьогодні цікаво розважав туристів на набережній? На балалайці грав чи жонглював помаранчами?

Старий хабарник, ймовірно, підробляє пантонімними сценами. Комуналка і солярка в Туреччині - дорогі, а гроші треба десь брати!

Хоча б квiти Люсi принiс сьгоднi
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:11

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:
  roberto dark написав:Старість не радість. Форма вже не та у акурта. Рано додому йде. А то ще міг би файну копійчину заробити. Чим сьогодні цікаво розважав туристів на набережній? На балалайці грав чи жонглював помаранчами?

Старий хабарник, ймовірно, підробляє пантонімними сценами. Комуналка і солярка в Туреччині - дорогі, а гроші треба десь брати!

Хоча б квiти Люсi принiс сьгоднi


Сусід турок принесе, поки інвештор "плаває із маскою" :wink:
roberto dark
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Працювати в кібуці треба краще - будете мати гроші та час на плавання в морі.

"Если твои дела превышают твои знания, - тогда знания твои ценны; если же твои знания выше твоих дел, тогда они бесполезны!" (мудрість номер 3 з 85-ти еврейських наймудріших прислів"ів).
akurt
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