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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:24
flyman написав:
папісят, і що?
change_pm написав:
ліра піде на 10, потім на 13...
питання, що буде з гривнєю, коли резинка лопне? 40? 60? 70?
скіко банків лопне і скільки років пересічний, який тутай пише про ліру буде залізувати рани?
тут вже 100500 раз обсмоктувалося, що не тримати яйця в одній корзині,
хіба Денік сидить по вуха в гриші, бо пшоно, олія і чугунієва руда та курс ПА25 назабаром у нього ...
а пересічений щось прочувствовав і пішов на вихід з банок
Что-что? Грейт баінг опортуніті із камінг ))))
Імхо, пересічний почав проїдати заначки, а не нести бабло від гріха подалі...
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:00
change_pm написав: flyman написав:
папісят, і що?
change_pm написав:
ліра піде на 10, потім на 13...
питання, що буде з гривнєю, коли резинка лопне? 40? 60? 70?
скіко банків лопне і скільки років пересічний, який тутай пише про ліру буде залізувати рани?
тут вже 100500 раз обсмоктувалося, що не тримати яйця в одній корзині,
хіба Денік сидить по вуха в гриші, бо пшоно, олія і чугунієва руда та курс ПА25 назабаром у нього ...
а пересічений щось прочувствовав і пішов на вихід з банок
Что-что? Грейт баінг опортуніті із камінг ))))
Імхо, пересічний почав проїдати заначки, а не нести бабло від гріха подалі...
які заначки проїдати, в Києві Держстат пише за август 20К грн. середньопересічена зепешка і це ще не кінець, слухай Деніка, курс вниз з.п. вверх... процентам жиров в маслах рости ... КРЖНу парапланувати на восходящих потоках ... отакої
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flyman
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2
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:03
Frant написав: roberto dark написав:
Старість не радість. Форма вже не та у акурта. Рано додому йде. А то ще міг би файну копійчину заробити. Чим сьогодні цікаво розважав туристів на набережній? На балалайці грав чи жонглював помаранчами?
Старий хабарник, ймовірно, підробляє пантонімними сценами. Комуналка і солярка в Туреччині - дорогі, а гроші треба десь брати!
Хоча б квiти Люсi принiс сьгоднi
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:11
Мизантрóп написав: Frant написав: roberto dark написав:
Старість не радість. Форма вже не та у акурта. Рано додому йде. А то ще міг би файну копійчину заробити. Чим сьогодні цікаво розважав туристів на набережній? На балалайці грав чи жонглював помаранчами?
Старий хабарник, ймовірно, підробляє пантонімними сценами. Комуналка і солярка в Туреччині - дорогі, а гроші треба десь брати!
Хоча б квiти Люсi принiс сьгоднi
Сусід турок принесе, поки інвештор "плаває із маскою"
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roberto dark
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:15
Працювати в кібуці треба краще - будете мати гроші та час на плавання в морі.
"Если твои дела превышают твои знания, - тогда знания твои ценны; если же твои знания выше твоих дел, тогда они бесполезны!" (мудрість номер 3 з 85-ти еврейських наймудріших прислів"ів).
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