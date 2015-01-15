Додано: Сер 29 вер, 2021 10:15

flyman написав: і яким боком це до закордонної нерухомості? і яким боком це

Підримую пропозицію та думку повернутися до теми гілки...Несподіванка для мене і для форумчан.На прохання наших українців погодився супроводжувати в один із банків для відкриття рахунка в доларах США та відкриття депозита на (видалено) ххх доларів США.Ідея мудра: привезли із собою офіційно - через "Червоний коридор" гроші - хотіли купити квартиру під орендарів (свою вже мають) та ціни-2021 - просто жах... зростання реально за останній рік мінімум в 2 рази - і це по валюті.Банк входить в п"ятірку найпотужніших:Я ж би приятелям поганого не порадив би...Ідея мудра: відклали купівлю - їх дуже актвино тягали в Аланію російські рієлтори - обдумають пропоновані варіанти та тоді може щось будЕ...Так ось, новина: ні наявність ВНП в Туреччині, ні красиві очі, ні сума в десятках тисяч доларів не зупинили менеджера від запитання:"Ви можете показати джерело походження (видалено) ххх доларів США?".Ніколи раніше не задавали таких питань для українців.Цікаво, що погодилися прийяняти роздруковки з живими печатками з одного із банків в Україні про зняття коштів у доларах США.Ну ось панове, торочиш Вам торочиш, що "Хто не встигає - той запізнюється" - НЕ СЛУХАЮТЬ.А все ущільнюється:- квартири треба було купувати для себе, коханих, у 2017-2020 роках - (як я радив та все докладно розказував);- рахунки в іноземному банку відкривати заздалегідь - "Пригодиться води напиться!"