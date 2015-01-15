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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 305306307308>
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:14

  change_pm написав:
  flyman написав:USDTRY
https://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=10y&t=l&a=lg&b=0

ліра піде на 10, потім на 13...

питання, що буде з гривнєю, коли резинка лопне? 40? 60? 70?

Что вы понимаете под "резинкой"?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:20

  flyman написав:Там з якогось 202х року обіцяють, що запрацює система обміну даними,
так що потім будем читати статтю про пенсіонера з анталії якого піймала податкова за зябра і витрусила як грушку. Буде як в Німеччині, там час від часу пишуть статті для піпла, що б не комбінував, що вичислила податкова хитровимаханого німчуру, і що йому засвітили не тільки штрафи, конфіскації, а і кутузка.

Чувак, мені це чудово відомо. Я тобі навів приклад в повідомленні про гастріка і песел.
Что і как взнає ДФС? Взнає, що Іванов Іван, українец, песел = 12345678, має 100 тис злотувок на рахунку в ІНГ?

Ну, ок, і что далі? Хто контретно цей Іванов Іван, який у нього ІПН?
Га? Як взнає ДФС?
  flyman написав:Для штатівської IRS вна Україні (думаю в Туреччині теж) є в чек-листі (в банк, і не тільки) чи є місце для відмітки чи є ти налоговим резидентом для дядьки Сема.

Нам це реально пофіг, що тобі, що мені.
  flyman написав:Так що глобалізація йде впєрдє. Система якось з горем пополам працює в ЄС. Думаю із підключенням інших країн та її подальшим розвитком питання буде тільки як часто запускати відповідний скрипт - раз в квартал, раз в місяць, чи раз в рік.

Звичайно працює, неможливо відкрити рахунок в іншій державі, шоб не дати свій податковий нумер...
  flyman написав:Так що і тобі зароблено в арабів з чого не сплачено ніц ні бритам, ні украм, ні кому пора задуматися про легалізацію та амністію. Ще маєш трохи часу

Є таке поняття, як нерезидетство щоправда доведеться з ДФС посудитись, ну і буй з ними...
  flyman написав:Це саме стосується акурта і подібних успішних успіхів.

Це ти про себе? Ти бабло від поляків амністуєш, чи платиш 19.5% податку?
Розкажи, який в тебе план?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:21

  juristkostya написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:USDTRY
https://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=10y&t=l&a=lg&b=0

ліра піде на 10, потім на 13...

питання, що буде з гривнєю, коли резинка лопне? 40? 60? 70?

Что вы понимаете под "резинкой"?

на пружинку немає грощей, бо метал дорогий, то стягли баланси по гривні резиночками...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:24

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:USDTRY
https://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=10y&t=l&a=lg&b=0

ліра піде на 10, потім на 13...

питання, що буде з гривнєю, коли резинка лопне? 40? 60? 70?

скіко банків лопне і скільки років пересічний, який тутай пише про ліру буде залізувати рани? :roll:

папісят, і що?
тут вже 100500 раз обсмоктувалося, що не тримати яйця в одній корзині,
хіба Денік сидить по вуха в гриші, бо пшоно, олія і чугунієва руда та курс ПА25 назабаром у нього ...

а пересічений щось прочувствовав і пішов на вихід з банок

Что-что? Грейт баінг опортуніті із камінг ))))

Імхо, пересічний почав проїдати заначки, а не нести бабло від гріха подалі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:00

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:ліра піде на 10, потім на 13...

питання, що буде з гривнєю, коли резинка лопне? 40? 60? 70?

скіко банків лопне і скільки років пересічний, який тутай пише про ліру буде залізувати рани? :roll:

папісят, і що?
тут вже 100500 раз обсмоктувалося, що не тримати яйця в одній корзині,
хіба Денік сидить по вуха в гриші, бо пшоно, олія і чугунієва руда та курс ПА25 назабаром у нього ...

а пересічений щось прочувствовав і пішов на вихід з банок

Что-что? Грейт баінг опортуніті із камінг ))))

Імхо, пересічний почав проїдати заначки, а не нести бабло від гріха подалі...

які заначки проїдати, в Києві Держстат пише за август 20К грн. середньопересічена зепешка і це ще не кінець, слухай Деніка, курс вниз з.п. вверх... процентам жиров в маслах рости ... КРЖНу парапланувати на восходящих потоках ... отакої
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:15

  flyman написав:і яким боком це до закордонної нерухомості?

Підримую пропозицію та думку повернутися до теми гілки...
Несподіванка для мене і для форумчан.
На прохання наших українців погодився супроводжувати в один із банків для відкриття рахунка в доларах США та відкриття депозита на (видалено) ххх доларів США.
Ідея мудра: привезли із собою офіційно - через "Червоний коридор" гроші - хотіли купити квартиру під орендарів (свою вже мають) та ціни-2021 - просто жах... зростання реально за останній рік мінімум в 2 рази - і це по валюті.
Банк входить в п"ятірку найпотужніших:
https://www.yapikredi.com.tr/en/
Я ж би приятелям поганого не порадив би...
Ідея мудра: відклали купівлю - їх дуже актвино тягали в Аланію російські рієлтори - обдумають пропоновані варіанти та тоді може щось будЕ...
Так ось, новина: ні наявність ВНП в Туреччині, ні красиві очі, ні сума в десятках тисяч доларів не зупинили менеджера від запитання:
"Ви можете показати джерело походження (видалено) ххх доларів США?".
Ніколи раніше не задавали таких питань для українців.
Цікаво, що погодилися прийяняти роздруковки з живими печатками з одного із банків в Україні про зняття коштів у доларах США.

Ну ось панове, торочиш Вам торочиш, що "Хто не встигає - той запізнюється" - НЕ СЛУХАЮТЬ.
А все ущільнюється:
- квартири треба було купувати для себе, коханих, у 2017-2020 роках - (як я радив та все докладно розказував);
- рахунки в іноземному банку відкривати заздалегідь - "Пригодиться води напиться!"
Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 вер, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:41

рекомендую, якщо у вас є грощі...

https://www.jebelsifah.com/en

якщо є грощі, і є бажання жити на морі, в спокої з шикарною природою = вам сюди...

#оманськіофшори :mrgreen:

#оманофігенськакраїна
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:42

  flyman написав:які заначки проїдати, в Києві Держстат пише за август 20К грн. середньопересічена зепешка і це ще не кінець, слухай Деніка, курс вниз з.п. вверх... процентам жиров в маслах рости ... КРЖНу парапланувати на восходящих потоках ... отакої

шарік, ти ...
Кількість боргів за комунальні послуги збільшилось у півтора раза

це судячи зі всього від жирів в маслі :?:
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:44

  change_pm написав:
  flyman написав:Там з якогось 202х року обіцяють, що запрацює система обміну даними,
так що потім будем читати статтю про пенсіонера з анталії якого піймала податкова за зябра і витрусила як грушку. Буде як в Німеччині, там час від часу пишуть статті для піпла, що б не комбінував, що вичислила податкова хитровимаханого німчуру, і що йому засвітили не тільки штрафи, конфіскації, а і кутузка.

Чувак, мені це чудово відомо. Я тобі навів приклад в повідомленні про гастріка і песел.
Что і как взнає ДФС? Взнає, що Іванов Іван, українец, песел = 12345678, має 100 тис злотувок на рахунку в ІНГ?

Ну, ок, і что далі? Хто контретно цей Іванов Іван, який у нього ІПН?
Га? Як взнає ДФС?
  flyman написав:Для штатівської IRS вна Україні (думаю в Туреччині теж) є в чек-листі (в банк, і не тільки) чи є місце для відмітки чи є ти налоговим резидентом для дядьки Сема.

Нам це реально пофіг, що тобі, що мені.
  flyman написав:Так що глобалізація йде впєрдє. Система якось з горем пополам працює в ЄС. Думаю із підключенням інших країн та її подальшим розвитком питання буде тільки як часто запускати відповідний скрипт - раз в квартал, раз в місяць, чи раз в рік.

Звичайно працює, неможливо відкрити рахунок в іншій державі, шоб не дати свій податковий нумер...
  flyman написав:Так що і тобі зароблено в арабів з чого не сплачено ніц ні бритам, ні украм, ні кому пора задуматися про легалізацію та амністію. Ще маєш трохи часу

Є таке поняття, як нерезидетство щоправда доведеться з ДФС посудитись, ну і буй з ними...
  flyman написав:Це саме стосується акурта і подібних успішних успіхів.

Це ти про себе? Ти бабло від поляків амністуєш, чи платиш 19.5% податку?
Розкажи, який в тебе план?

Флай, не ігноруй, відповідай :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:27

  change_pm написав:Флай, не ігноруй, відповідай :roll:

І що тебе цікавить?
PIT форма з податкової та існування Договору про уникнення подвійного оподаткування між РП і Україною. Так тут все О.К., комар носа не підточить.
А от доходи у Арабіях та Еміратах якраз підпадають під амністію, поки що.
flyman
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  #<1 ... 305306307308>
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