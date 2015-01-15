Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Там з якогось 202х року обіцяють, що запрацює система обміну даними, так що потім будем читати статтю про пенсіонера з анталії якого піймала податкова за зябра і витрусила як грушку. Буде як в Німеччині, там час від часу пишуть статті для піпла, що б не комбінував, що вичислила податкова хитровимаханого німчуру, і що йому засвітили не тільки штрафи, конфіскації, а і кутузка.
Чувак, мені це чудово відомо. Я тобі навів приклад в повідомленні про гастріка і песел. Что і как взнає ДФС? Взнає, що Іванов Іван, українец, песел = 12345678, має 100 тис злотувок на рахунку в ІНГ?
Ну, ок, і что далі? Хто контретно цей Іванов Іван, який у нього ІПН? Га? Як взнає ДФС?
flyman написав:Для штатівської IRS вна Україні (думаю в Туреччині теж) є в чек-листі (в банк, і не тільки) чи є місце для відмітки чи є ти налоговим резидентом для дядьки Сема.
Нам це реально пофіг, що тобі, що мені.
flyman написав:Так що глобалізація йде впєрдє. Система якось з горем пополам працює в ЄС. Думаю із підключенням інших країн та її подальшим розвитком питання буде тільки як часто запускати відповідний скрипт - раз в квартал, раз в місяць, чи раз в рік.
Звичайно працює, неможливо відкрити рахунок в іншій державі, шоб не дати свій податковий нумер...
flyman написав:Так що і тобі зароблено в арабів з чого не сплачено ніц ні бритам, ні украм, ні кому пора задуматися про легалізацію та амністію. Ще маєш трохи часу
Є таке поняття, як нерезидетство щоправда доведеться з ДФС посудитись, ну і буй з ними...
flyman написав:Це саме стосується акурта і подібних успішних успіхів.
Це ти про себе? Ти бабло від поляків амністуєш, чи платиш 19.5% податку? Розкажи, який в тебе план?
питання, що буде з гривнєю, коли резинка лопне? 40? 60? 70?
скіко банків лопне і скільки років пересічний, який тутай пише про ліру буде залізувати рани?
папісят, і що? тут вже 100500 раз обсмоктувалося, що не тримати яйця в одній корзині, хіба Денік сидить по вуха в гриші, бо пшоно, олія і чугунієва руда та курс ПА25 назабаром у нього ...
а пересічений щось прочувствовав і пішов на вихід з банок
Что-что? Грейт баінг опортуніті із камінг ))))
Імхо, пересічний почав проїдати заначки, а не нести бабло від гріха подалі...
які заначки проїдати, в Києві Держстат пише за август 20К грн. середньопересічена зепешка і це ще не кінець, слухай Деніка, курс вниз з.п. вверх... процентам жиров в маслах рости ... КРЖНу парапланувати на восходящих потоках ... отакої
flyman написав:і яким боком це до закордонної нерухомості?
Підримую пропозицію та думку повернутися до теми гілки... Несподіванка для мене і для форумчан. На прохання наших українців погодився супроводжувати в один із банків для відкриття рахунка в доларах США та відкриття депозита на (видалено) ххх доларів США. Ідея мудра: привезли із собою офіційно - через "Червоний коридор" гроші - хотіли купити квартиру під орендарів (свою вже мають) та ціни-2021 - просто жах... зростання реально за останній рік мінімум в 2 рази - і це по валюті. Банк входить в п"ятірку найпотужніших: https://www.yapikredi.com.tr/en/ Я ж би приятелям поганого не порадив би... Ідея мудра: відклали купівлю - їх дуже актвино тягали в Аланію російські рієлтори - обдумають пропоновані варіанти та тоді може щось будЕ... Так ось, новина: ні наявність ВНП в Туреччині, ні красиві очі, ні сума в десятках тисяч доларів не зупинили менеджера від запитання: "Ви можете показати джерело походження (видалено) ххх доларів США?". Ніколи раніше не задавали таких питань для українців. Цікаво, що погодилися прийяняти роздруковки з живими печатками з одного із банків в Україні про зняття коштів у доларах США.
Ну ось панове, торочиш Вам торочиш, що "Хто не встигає - той запізнюється" - НЕ СЛУХАЮТЬ. А все ущільнюється: - квартири треба було купувати для себе, коханих, у 2017-2020 роках - (як я радив та все докладно розказував); - рахунки в іноземному банку відкривати заздалегідь - "Пригодиться води напиться!"
Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 вер, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:які заначки проїдати, в Києві Держстат пише за август 20К грн. середньопересічена зепешка і це ще не кінець, слухай Деніка, курс вниз з.п. вверх... процентам жиров в маслах рости ... КРЖНу парапланувати на восходящих потоках ... отакої
шарік, ти ...
Кількість боргів за комунальні послуги збільшилось у півтора раза
flyman написав:Там з якогось 202х року обіцяють, що запрацює система обміну даними, так що потім будем читати статтю про пенсіонера з анталії якого піймала податкова за зябра і витрусила як грушку. Буде як в Німеччині, там час від часу пишуть статті для піпла, що б не комбінував, що вичислила податкова хитровимаханого німчуру, і що йому засвітили не тільки штрафи, конфіскації, а і кутузка.
Чувак, мені це чудово відомо. Я тобі навів приклад в повідомленні про гастріка і песел. Что і как взнає ДФС? Взнає, що Іванов Іван, українец, песел = 12345678, має 100 тис злотувок на рахунку в ІНГ?
Ну, ок, і что далі? Хто контретно цей Іванов Іван, який у нього ІПН? Га? Як взнає ДФС?
flyman написав:Для штатівської IRS вна Україні (думаю в Туреччині теж) є в чек-листі (в банк, і не тільки) чи є місце для відмітки чи є ти налоговим резидентом для дядьки Сема.
Нам це реально пофіг, що тобі, що мені.
flyman написав:Так що глобалізація йде впєрдє. Система якось з горем пополам працює в ЄС. Думаю із підключенням інших країн та її подальшим розвитком питання буде тільки як часто запускати відповідний скрипт - раз в квартал, раз в місяць, чи раз в рік.
Звичайно працює, неможливо відкрити рахунок в іншій державі, шоб не дати свій податковий нумер...
flyman написав:Так що і тобі зароблено в арабів з чого не сплачено ніц ні бритам, ні украм, ні кому пора задуматися про легалізацію та амністію. Ще маєш трохи часу
Є таке поняття, як нерезидетство щоправда доведеться з ДФС посудитись, ну і буй з ними...
flyman написав:Це саме стосується акурта і подібних успішних успіхів.
Це ти про себе? Ти бабло від поляків амністуєш, чи платиш 19.5% податку? Розкажи, який в тебе план?
І що тебе цікавить? PIT форма з податкової та існування Договору про уникнення подвійного оподаткування між РП і Україною. Так тут все О.К., комар носа не підточить. А от доходи у Арабіях та Еміратах якраз підпадають під амністію, поки що.