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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 вер, 2021 11:33
flyman написав: change_pm написав:
Флай, не ігноруй, відповідай
І що тебе цікавить?
PIT форма з податкової та існування Договору про уникнення подвійного оподаткування між РП і Україною. Так тут все О.К., комар носа не підточить
.
А от доходи у Арабіях та Еміратах
якраз підпадають під амністію, поки що.
Ріллі? Вже подавав декларацію ДФС? Військовий податок сплачував?
Імхо, ні. З задоволенням послухаю, як ти в 22 році будеш подавати декларацію, будучи резидентом України і маючи доходи з РП...
change_pm написав:
Є таке поняття, як нерезидетство щоправда доведеться з ДФС посудитись, ну і буй з ними...
я тобі відповідав на це...
Востаннє редагувалось change_pm
в Сер 29 вер, 2021 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 11:41
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Додано: Сер 29 вер, 2021 11:41
а чому б пану акурт не познімати відосікі і видом на море із задуппя Анталії і таке інше, я би підписався і навіть би пару рекламок би проклікав
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2
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:42
change_pm написав:
і яким боком це до закордонної нерухомості?
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Додано: Сер 29 вер, 2021 11:44
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Флай, не ігноруй, відповідай
І що тебе цікавить?
PIT форма з податкової та існування Договору про уникнення подвійного оподаткування між РП і Україною. Так тут все О.К., комар носа не підточить
.
А от доходи у Арабіях та Еміратах
якраз підпадають під амністію, поки що.
Ріллі? Вже подавав декларацію ДФС? Військовий податок сплачував?
Імхо, ні. З задоволенням послухаю, як ти в 22 році будеш подавати декларацію, будучи резидентом України і маючи доходи з РП...
change_pm написав:
Є таке поняття, як нерезидетство щоправда доведеться з ДФС посудитись, ну і буй з ними...
я тобі відповідав на це...
ти знаєш, в мене теж було нерезиденство вна Україні, єслічьо
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2
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:49
flyman написав:
і яким боком
change_pm написав:
це до закордонної нерухомості?
Бардзо просто ))) Мад"яри - молодці, мають дешевий хас...
БРЖН = Будапешт = РОКЕТА!
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:17
Щойно повернувся з одного з банків в Туреччині і оновив текст, написаний об 11-15, рекомендую:Інвестуємо в нерухомість закордоном
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