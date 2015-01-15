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І що тебе цікавить? PIT форма з податкової та існування Договору про уникнення подвійного оподаткування між РП і Україною. Так тут все О.К., комар носа не підточить. А от доходи у Арабіях та Еміратах якраз підпадають під амністію, поки що.
Ріллі? Вже подавав декларацію ДФС? Військовий податок сплачував?
Імхо, ні. З задоволенням послухаю, як ти в 22 році будеш подавати декларацію, будучи резидентом України і маючи доходи з РП...
change_pm написав:Є таке поняття, як нерезидетство щоправда доведеться з ДФС посудитись, ну і буй з ними...
я тобі відповідав на це...
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 29 вер, 2021 11:36, всього редагувалось 1 раз.
І що тебе цікавить? PIT форма з податкової та існування Договору про уникнення подвійного оподаткування між РП і Україною. Так тут все О.К., комар носа не підточить. А от доходи у Арабіях та Еміратах якраз підпадають під амністію, поки що.
Ріллі? Вже подавав декларацію ДФС? Військовий податок сплачував?
Імхо, ні. З задоволенням послухаю, як ти в 22 році будеш подавати декларацію, будучи резидентом України і маючи доходи з РП...
change_pm написав:Є таке поняття, як нерезидетство щоправда доведеться з ДФС посудитись, ну і буй з ними...
я тобі відповідав на це...
ти знаєш, в мене теж було нерезиденство вна Україні, єслічьо
flyman написав:і яким боком це до закордонної нерухомості?
Підримую пропозицію та думку повернутися до теми гілки... Несподіванка для мене і для форумчан. На прохання наших українців погодився супроводжувати в один із банків для відкриття рахунка в доларах США та відкриття депозита на (видалено) ххх доларів США. Ідея мудра: привезли із собою офіційно - через "Червоний коридор" гроші - хотіли купити квартиру під орендарів (свою вже мають) та ціни-2021 - просто жах... зростання реально за останній рік мінімум в 2 рази - і це по валюті. Банк входить в п"ятірку найпотужніших: https://www.yapikredi.com.tr/en/ Я ж би приятелям поганого не порадив би... Ідея мудра: відклали купівлю - їх дуже актвино тягали в Аланію російські рієлтори - обдумають пропоновані варіанти та тоді може щось будЕ... Так ось, новина: ні наявність ВНП в Туреччині, ні красиві очі, ні сума в десятках тисяч доларів не зупинили менеджера від запитання: "Ви можете показати джерело походження (видалено) ххх доларів США?". Ніколи раніше не задавали таких питань для українців. Цікаво, що погодилися прийяняти роздруковки з живими печатками з одного із банків в Україні про зняття коштів у доларах США.
Ну ось панове, торочиш Вам торочиш, що "Хто не встигає - той запізнюється" - НЕ СЛУХАЮТЬ. А все ущільнюється: - квартири треба було купувати для себе, коханих, у 2017-2020 роках - (як я радив та все докладно розказував); - рахунки в іноземному банку відкривати заздалегідь - "Пригодиться води напиться!"
Ого які, ні амністії, ні FATFа не бояться... Банк же ж шмигалю стукане
change_pm написав:Ого які, ні амністії, ні FATFа не бояться... Банк же ж шмигалю стукане
Не смеши людей... Не дело банка на кого-то стучать... Есть организация FATF, по требованию которой банк обязан, повторяю, ОБЯЗАН, раскрыть всю информацию о запрашиваемых клиентах. Банковской тайны уже давно нигде нет! Ты что, думаешь что Закон об абмнистии приняли просто так? Это требование МВФ и подобных структур. Достаточно одного запроса от Украины, или другого государства, и те "счастливые" укр.обладатели турецкого бетона, о которых знают все, от гос.статистики до нашего турецкого персонажа, попадут под особый контроль. Им дали год на размышление, ну а дальше, как вещал Олейников, к ним появятся вопросы со стороны определенных органов. И никакой красный коридор, при обратном вывозе денег уже не поможет... Скорее он для некоторых будет черным... Или.... 9% на бочку...