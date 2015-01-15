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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:33

  flyman написав:
  change_pm написав:Флай, не ігноруй, відповідай :roll:

І що тебе цікавить?
PIT форма з податкової та існування Договору про уникнення подвійного оподаткування між РП і Україною. Так тут все О.К., комар носа не підточить.
А от доходи у Арабіях та Еміратах якраз підпадають під амністію, поки що.

Ріллі? Вже подавав декларацію ДФС? Військовий податок сплачував?

Імхо, ні. З задоволенням послухаю, як ти в 22 році будеш подавати декларацію, будучи резидентом України і маючи доходи з РП...
  change_pm написав:Є таке поняття, як нерезидетство щоправда доведеться з ДФС посудитись, ну і буй з ними...

я тобі відповідав на це...
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 29 вер, 2021 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:41

знову зрада (((

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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

а чому б пану акурт не познімати відосікі і видом на море із задуппя Анталії і таке інше, я би підписався і навіть би пару рекламок би проклікав
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:42

  change_pm написав:

і яким боком це до закордонної нерухомості?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:44

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Флай, не ігноруй, відповідай :roll:

І що тебе цікавить?
PIT форма з податкової та існування Договору про уникнення подвійного оподаткування між РП і Україною. Так тут все О.К., комар носа не підточить.
А от доходи у Арабіях та Еміратах якраз підпадають під амністію, поки що.

Ріллі? Вже подавав декларацію ДФС? Військовий податок сплачував?

Імхо, ні. З задоволенням послухаю, як ти в 22 році будеш подавати декларацію, будучи резидентом України і маючи доходи з РП...
  change_pm написав:Є таке поняття, як нерезидетство щоправда доведеться з ДФС посудитись, ну і буй з ними...

я тобі відповідав на це...

ти знаєш, в мене теж було нерезиденство вна Україні, єслічьо
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:49

  flyman написав:
  change_pm написав:

і яким боком це до закордонної нерухомості?

Бардзо просто ))) Мад"яри - молодці, мають дешевий хас...

БРЖН = Будапешт = РОКЕТА!
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:17

Щойно повернувся з одного з банків в Туреччині і оновив текст, написаний об 11-15, рекомендую:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:41

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:

і яким боком це до закордонної нерухомості?

Бардзо просто ))) Мад"яри - молодці, мають дешевий хас...

БРЖН = Будапешт = РОКЕТА!

Ага і учи мадярський. Воно кому надо, крім деяких закарпатців?!
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:56

  akurt написав:
  flyman написав:і яким боком це до закордонної нерухомості?

Підримую пропозицію та думку повернутися до теми гілки...
Несподіванка для мене і для форумчан.
На прохання наших українців погодився супроводжувати в один із банків для відкриття рахунка в доларах США та відкриття депозита на (видалено) ххх доларів США.
Ідея мудра: привезли із собою офіційно - через "Червоний коридор" гроші - хотіли купити квартиру під орендарів (свою вже мають) та ціни-2021 - просто жах... зростання реально за останній рік мінімум в 2 рази - і це по валюті.
Банк входить в п"ятірку найпотужніших:
https://www.yapikredi.com.tr/en/
Я ж би приятелям поганого не порадив би...
Ідея мудра: відклали купівлю - їх дуже актвино тягали в Аланію російські рієлтори - обдумають пропоновані варіанти та тоді може щось будЕ...
Так ось, новина: ні наявність ВНП в Туреччині, ні красиві очі, ні сума в десятках тисяч доларів не зупинили менеджера від запитання:
"Ви можете показати джерело походження (видалено) ххх доларів США?".
Ніколи раніше не задавали таких питань для українців.
Цікаво, що погодилися прийяняти роздруковки з живими печатками з одного із банків в Україні про зняття коштів у доларах США.

Ну ось панове, торочиш Вам торочиш, що "Хто не встигає - той запізнюється" - НЕ СЛУХАЮТЬ.
А все ущільнюється:
- квартири треба було купувати для себе, коханих, у 2017-2020 роках - (як я радив та все докладно розказував);
- рахунки в іноземному банку відкривати заздалегідь - "Пригодиться води напиться!"

Ого які, ні амністії, ні FATFа :mrgreen: не бояться... Банк же ж шмигалю стукане :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:36

  change_pm написав:Ого які, ні амністії, ні FATFа :mrgreen: не бояться... Банк же ж шмигалю стукане :mrgreen:

Не смеши людей... Не дело банка на кого-то стучать...
Есть организация FATF, по требованию которой банк обязан, повторяю, ОБЯЗАН, раскрыть всю информацию о запрашиваемых клиентах.
Банковской тайны уже давно нигде нет!
Ты что, думаешь что Закон об абмнистии приняли просто так?
Это требование МВФ и подобных структур. Достаточно одного запроса от Украины, или другого государства, и те "счастливые" укр.обладатели турецкого бетона, о которых знают все, от гос.статистики до нашего турецкого персонажа, попадут под особый контроль.
Им дали год на размышление, ну а дальше, как вещал Олейников, к ним появятся вопросы со стороны определенных органов. И никакой красный коридор, при обратном вывозе денег уже не поможет...
Скорее он для некоторых будет черным...
Или.... 9% на бочку...
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