Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Ого які, ні амністії, ні FATFа не бояться... Банк же ж шмигалю стукане
Не смеши людей... Не дело банка на кого-то стучать... Есть организация FATF, по требованию которой банк обязан, повторяю, ОБЯЗАН, раскрыть всю информацию о запрашиваемых клиентах. Банковской тайны уже давно нигде нет! Ты что, думаешь что Закон об абмнистии приняли просто так? Это требование МВФ и подобных структур. Достаточно одного запроса от Украины, или другого государства, и те "счастливые" укр.обладатели турецкого бетона, о которых знают все, от гос.статистики до нашего турецкого персонажа, попадут под особый контроль. Им дали год на размышление, ну а дальше, как вещал Олейников, к ним появятся вопросы со стороны определенных органов. И никакой красный коридор, при обратном вывозе денег уже не поможет... Скорее он для некоторых будет черным... Или.... 9% на бочку...
Воно чьо про чьо...
Запит від неньки, ок, почекаєм твою маму, почекаєм...
І что будуть запитувати? Власників нерухомості з неньки в Турції?
Ну, ОК, отримали спісок в 3 тис хфамілій, власників квартир в Турції, далі что?
До речі, хто отримав? ДФС? На якій підставі? Мєнти? На якій підставі?
Ок, отримали, давай перевіряти: - Іванов Петро, власник пєнтахазу в дупі Хурми, ІПН немає, бо звідки в турків його ІПН. Прогнали по базі - 24 000 Іванових Петрів. Далі шчо? Кого з них щєміть? На якій підставі?
Fed Chair Powell calls inflation ‘frustrating’ and sees it running into next year
Federal Reserve Chairman Jerome Powell still expects inflation to ease eventually, but said Wednesday that he sees the current pressures running into 2022.
Assessing the current economic situation, the Fed chief said during a panel discussion hosted by the European Central Bank that he was “frustrated” that getting people vaccinated and arresting the spread of the Covid delta variant “remains the most important economic policy that we have.”
“It’s also frustrating to see the bottlenecks and supply chain problems not getting better — in fact at the margins apparently getting a little bit worse,” he added. “We see that continuing into next year probably, and holding up inflation longer than we had thought.”