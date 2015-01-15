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Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.
На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.
Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.
і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:
Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.
Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг. самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)
Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.
Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.
Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.
На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.
Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.
і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:
Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.
Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг. самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)
Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.
Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.
Парень 26 лет обратился в неотложку с сильной болью в животе. Просидел четыре часа ожидая врача. Стало совсем плохо, врача нет, лечь негде. Ушел к другу полежать, где и умер. Аппендицит, перитонит. Два года назад, Монреаль.
ну ти поняв, ШРТ нема )))
Общественный транспорт замедляет тебя в два-три раза. То есть из «двадцать минут до магазина в один конец» превращается в «полтора часа туда и обратно».
ой (((
Легко начать ненавидеть животных. Белки грызут всё подряд. Гуси засирают всё и нападают на людей. Еноты потрошат всё и убивают кошек. Лоси убивают автомобилистов. Скунсы делают жизнь невыносимой. Черные мухи откусывают кусок кожи и улетают. Способы защиты очень ограничены. Ладно, мух можно. Зато быстро отходишь от «какой ми-ми-мишный медвежонок».
Легко начать ненавидеть растения. Ядовитый плющ выглядит как виноград, а через пару часов похож на ожог кипятком — больно, и волдыри у нас месяц сходили. Детей с детства обучают обходить его стороной, а понаехавшие не знают этого.