RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:40

  BIGor написав:
  change_pm написав:В 2017-18 роках в прицентраллі Кракува можна було за 1.3 куе отоваритись, але потяг давно пішов :(

Це все через українців та білорусів, а білоруси кажуть скупляють в Польщі все підряд, а зараз ще наплив білоруських IT-шників буде... Ніхто не хоче бути застрелений в себе в квартирі.

Так там і ганси відмітились по повній, особливо у Вроцлуві...
change_pm
 
Повідомлень: 4713
З нами з: 03.02.16
Подякував: 114 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:51

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:В 2017-18 роках в прицентраллі Кракува можна було за 1.3 куе отоваритись, але потяг давно пішов :(

Це все через українців та білорусів, а білоруси кажуть скупляють в Польщі все підряд, а зараз ще наплив білоруських IT-шників буде... Ніхто не хоче бути застрелений в себе в квартирі.

Так там і ганси відмітились по повній, особливо у Вроцлуві...

Короче я особисто буду чекати лебедів, там Китай або США щось утне це 100%.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 19.09.10
Подякував: 889 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:53

  BIGor написав:Короче я особисто буду чекати лебедів, там Китай або США щось утне це 100%.

Будеш потім в Кракуві дивитись?
change_pm
 
Повідомлень: 4713
З нами з: 03.02.16
Подякував: 114 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

і про Канаду,

Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.


На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.


Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.


і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:

Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.


Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг.
самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)


Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.

Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.

https://dou.ua/forums/topic/34896/
акурт може замітити: "в якій мало хто був із дописувачів теми", і, "як завжди, ніколи не помиляється" (с)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26046
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:36

  flyman написав:і про Канаду,

Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.


На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.


Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.


і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:

Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.


Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг.
самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)


Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.

Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.

https://dou.ua/forums/topic/34896/
акурт може замітити: "в якій мало хто був із дописувачів теми", і, "як завжди, ніколи не помиляється" (с)

уяви?
Парень 26 лет обратился в неотложку с сильной болью в животе. Просидел четыре часа ожидая врача. Стало совсем плохо, врача нет, лечь негде. Ушел к другу полежать, где и умер. Аппендицит, перитонит. Два года назад, Монреаль.


ну ти поняв, ШРТ нема )))
Общественный транспорт замедляет тебя в два-три раза. То есть из «двадцать минут до магазина в один конец» превращается в «полтора часа туда и обратно».

ой (((
Легко начать ненавидеть животных. Белки грызут всё подряд. Гуси засирают всё и нападают на людей. Еноты потрошат всё и убивают кошек. Лоси убивают автомобилистов. Скунсы делают жизнь невыносимой. Черные мухи откусывают кусок кожи и улетают. Способы защиты очень ограничены. Ладно, мух можно. Зато быстро отходишь от «какой ми-ми-мишный медвежонок».

Легко начать ненавидеть растения. Ядовитый плющ выглядит как виноград, а через пару часов похож на ожог кипятком — больно, и волдыри у нас месяц сходили. Детей с детства обучают обходить его стороной, а понаехавшие не знают этого.
change_pm
 
Повідомлень: 4713
З нами з: 03.02.16
Подякував: 114 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:47

  change_pm написав:
  BIGor написав:Короче я особисто буду чекати лебедів, там Китай або США щось утне це 100%.

Будеш потім в Кракуві дивитись?

Зараз все міняється, Варшаву та Краків обовязково, але треба чекати розпродажів.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 19.09.10
Подякував: 889 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:50

  flyman написав:і про Канаду,

Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.


На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.


Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.


і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:

Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.


Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг.
самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)


Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.

Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.

https://dou.ua/forums/topic/34896/
акурт може замітити: "в якій мало хто був із дописувачів теми", і, "як завжди, ніколи не помиляється" (с)

Власники DOU - галєри, у яких дефіцит дешевих гребців - на ДОУ всі статті такі, обісрали всі розвинені країни (особливо Францію, Канаду, США, Німмечину, Іспанію), тіки Україна та Білорусь - гарні країни для існування (за даними работорговців).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 19.09.10
Подякував: 889 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Напевно пан Akurt проплатив :D https://finance.ua/ua/saving/skolko-stoit-zhit-v-turcii
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 19.09.10
Подякував: 889 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:33

  BIGor написав:Напевно пан Akurt проплатив :D https://finance.ua/ua/saving/skolko-stoit-zhit-v-turcii

Дякую! Прочитаю пізніше, що я там проплатив, зараз за графіком: 10 км вздовж моря по блакитних велодоріжках на ровері, а потім плавання в Середземному морі.
Вже треба виходити.
Напишу враження пізніше, як повернусь та прочитаю.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6217
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2376 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:13

  change_pm написав:
  flyman написав:і про Канаду,

Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.


На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.


Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.


і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:

Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.


Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг.
самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)


Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.

Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.

https://dou.ua/forums/topic/34896/
акурт може замітити: "в якій мало хто був із дописувачів теми", і, "як завжди, ніколи не помиляється" (с)

уяви?
Парень 26 лет обратился в неотложку с сильной болью в животе. Просидел четыре часа ожидая врача. Стало совсем плохо, врача нет, лечь негде. Ушел к другу полежать, где и умер. Аппендицит, перитонит. Два года назад, Монреаль.


ну ти поняв, ШРТ нема )))
Общественный транспорт замедляет тебя в два-три раза. То есть из «двадцать минут до магазина в один конец» превращается в «полтора часа туда и обратно».

ой (((
Легко начать ненавидеть животных. Белки грызут всё подряд. Гуси засирают всё и нападают на людей. Еноты потрошат всё и убивают кошек. Лоси убивают автомобилистов. Скунсы делают жизнь невыносимой. Черные мухи откусывают кусок кожи и улетают. Способы защиты очень ограничены. Ладно, мух можно. Зато быстро отходишь от «какой ми-ми-мишный медвежонок».

Легко начать ненавидеть растения. Ядовитый плющ выглядит как виноград, а через пару часов похож на ожог кипятком — больно, и волдыри у нас месяц сходили. Детей с детства обучают обходить его стороной, а понаехавшие не знают этого.

та ясно, що демократична країна в якій і робота найдеться, і касиром в АТБ можна на будинок заробити, то імно, а не країна з авторитарним режимом, де ти будеш третім сортом, не тої віри, без роботи і - це няшка.

зате в Туреччині добрі собаки, а в Канаді злі єноти. :mrgreen:
вибір однозначний, навіть не збираюся сперечатися
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26046
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 307308309310
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 801, 802, 803
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8022 1084858
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 14:42
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 51240
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104105
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.