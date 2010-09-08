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Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.
На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.
Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.
і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:
Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.
Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг. самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)
Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.
Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.
Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.
На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.
Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.
і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:
Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.
Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг. самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)
Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.
Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.
Парень 26 лет обратился в неотложку с сильной болью в животе. Просидел четыре часа ожидая врача. Стало совсем плохо, врача нет, лечь негде. Ушел к другу полежать, где и умер. Аппендицит, перитонит. Два года назад, Монреаль.
ну ти поняв, ШРТ нема )))
Общественный транспорт замедляет тебя в два-три раза. То есть из «двадцать минут до магазина в один конец» превращается в «полтора часа туда и обратно».
ой (((
Легко начать ненавидеть животных. Белки грызут всё подряд. Гуси засирают всё и нападают на людей. Еноты потрошат всё и убивают кошек. Лоси убивают автомобилистов. Скунсы делают жизнь невыносимой. Черные мухи откусывают кусок кожи и улетают. Способы защиты очень ограничены. Ладно, мух можно. Зато быстро отходишь от «какой ми-ми-мишный медвежонок».
Легко начать ненавидеть растения. Ядовитый плющ выглядит как виноград, а через пару часов похож на ожог кипятком — больно, и волдыри у нас месяц сходили. Детей с детства обучают обходить его стороной, а понаехавшие не знают этого.
Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.
На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.
Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.
і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:
Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.
Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг. самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)
Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.
Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.
Власники DOU - галєри, у яких дефіцит дешевих гребців - на ДОУ всі статті такі, обісрали всі розвинені країни (особливо Францію, Канаду, США, Німмечину, Іспанію), тіки Україна та Білорусь - гарні країни для існування (за даними работорговців).
Дякую! Прочитаю пізніше, що я там проплатив, зараз за графіком: 10 км вздовж моря по блакитних велодоріжках на ровері, а потім плавання в Середземному морі. Вже треба виходити. Напишу враження пізніше, як повернусь та прочитаю.
Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.
На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.
Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.
і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:
Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.
Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг. самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)
Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.
Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.
Парень 26 лет обратился в неотложку с сильной болью в животе. Просидел четыре часа ожидая врача. Стало совсем плохо, врача нет, лечь негде. Ушел к другу полежать, где и умер. Аппендицит, перитонит. Два года назад, Монреаль.
ну ти поняв, ШРТ нема )))
Общественный транспорт замедляет тебя в два-три раза. То есть из «двадцать минут до магазина в один конец» превращается в «полтора часа туда и обратно».
ой (((
Легко начать ненавидеть животных. Белки грызут всё подряд. Гуси засирают всё и нападают на людей. Еноты потрошат всё и убивают кошек. Лоси убивают автомобилистов. Скунсы делают жизнь невыносимой. Черные мухи откусывают кусок кожи и улетают. Способы защиты очень ограничены. Ладно, мух можно. Зато быстро отходишь от «какой ми-ми-мишный медвежонок».
Легко начать ненавидеть растения. Ядовитый плющ выглядит как виноград, а через пару часов похож на ожог кипятком — больно, и волдыри у нас месяц сходили. Детей с детства обучают обходить его стороной, а понаехавшие не знают этого.
та ясно, що демократична країна в якій і робота найдеться, і касиром в АТБ можна на будинок заробити, то імно, а не країна з авторитарним режимом, де ти будеш третім сортом, не тої віри, без роботи і - це няшка.
зате в Туреччині добрі собаки, а в Канаді злі єноти. можна від апендециту вмерти вибір однозначний, навіть не збираюся сперечатися
flyman написав:та ясно, що демократична країна в якій і робота найдеться, і касиром в АТБ можна на будинок заробити, то імно, а не країна з авторитарним режимом, де ти будеш третім сортом, не тої віри, без роботи і - це няшка.
зате в Туреччині добрі собаки, а в Канаді злі єноти. можна від апендециту вмерти вибір однозначний, навіть не збираюся сперечатися
ЧТО? В Канаді касир може не будинок заробити? Можливо десь взадуп"є а в нормальному місті - балалайка, а не дім касиру!
Вибір однозначний! І ти його нам показуєщ... #внаненька
Пункт 1 - робота – потрібна Робоча віза – оформлює роботодавець, без неї – депортація на 5 років. Зазвичай в готелі оформлюють, набираючи персонал весною. Гадаю, що не варто сподіватися. Пункт 2 – житло і комуналка – там все неправда або жарт. Може в Стамбулі десь і можна знайти бомжатник за 1000/2000 лір – приятель здає квартиру в Стамбулі за 6 500 лір (приблизно 750 доларів). В Анталії зараз склалася ціна за 1+1 – 3500 лір (близько 400 доларів), за 2+1 – 4500 лір близько 520 доларів. Це при оренді на 1 рік. На місяць 850-1250 доларів. Виключення – віддалений спальний район Кепез (чисто турецький) можна знайти за 2000 лір. Квартира за 50 000 євро – застарілі дані – таке було реально в 2017-2020 роках. Сьогодні з нашої діаспори люди питали як знайти 1+1 за 400 000 лір (46 000 доларів) – запропонували за 500 000 (57 000 доларів) так «нульовий поверх». Мінімальні ціни на віддаленйи район Кепез 450 000 - 480 000 і то то вбиті квартири. Нормальна нова квартира 1+1 в нормальному місці 750 000 лір (приблизно 75 000 євро).
Про тарифи на комуналку та витрати там теоретично правда, залежить від квартири та мешканців, мова йде про Стамбул – клімат вологий: - Газ – 4,50 гривні за 1 куб. м - електрика – близько 0,10 євроцента за 1 кВтгод; - вода – 4 ліри (12 гривень) куб та 1,2 ліри (3,6 гривні водовідведення); - вивезення сміття – якісь копійки включають в квиатнцію на воду – здається 7 гривень з квартири.
Пункт 3 - мабуть все вірно. Пункт 4 – все вірно, пальне сьогодні на АЗС від 7,74 до 8,03 ліри за 1 літр – це від 23,22 до 24,10 (останні цифри - то Шелл або Брітіш Петролеум найвищої якості). Пункт 5 – їжа і алкоголь все вірно, уточнення хіба що баранина (від 50 лір кг) та яловичина (від 48 лір кг). Міцні напої – "Раки" за 80 лір НЕ купиш, дорожче (не купую. Один раз брав на пробу, специфічний але цікавий смак), пиво – все вірно. Віскі – від 155 лір – Шотландія – то від 15 євро.
Пункт 6 – одежа та взуття коштують майже копійки, в фірмових магазинах джинси Colin’s або LeeCooper вартують по 89-109 лір (приблизно 10 євро), футболки десь по 20-35 лір (60-105 гривень). Кросівки Найк від 350 лір – 1050 гривень. Куртки на осінь зиму десь по 120-140 лір – 12-14 євро. Смішні ціни на шикарні зимові куртки від Colin’s – просто бомба по 190-250 лір – то по 19-25 євро - собі мацав багато разів, але зими тут ніколи не буває – в січні зазвичай +16 вдень.
Пункт 7 Медицина – теоретично дорога та нетеоретично якісна. Іноземець з ВНП має обов"язково Поліс медичного страхування іноземця – вартість на рік від 175 до 715 лір або 17-75 євро. Відкриває двері всіх Приватних лікарень. Без поліса візит до спеціаліста коштує 120-200 лір (15-20 євро). З Полісом 20-40 лір. За направленням лікаря з Полісом - ЕКГ, МРТ, КТ-безоплатно. Стоматологія 200-400 лір (20-40 євро). Імпланти – від 400 доларів. Пункти 8-9-10 мабуть не варто коментувати.
3-9 жовтня в Анталії Міжнародний кінофестиваль – квитки по 5 лір (15 гривень). Вхід в музеї мудро зроблено - дорого - під туристів - 55-125 лір (5.5-12.5 євро). Для українців з ВНП все - безкоштовно (купуєш картку на 1 рік за 60 лір або 6 євро - безкоштоовний вхід в усі музеї Туреччини та всі Античні міста).