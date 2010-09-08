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Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.
На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.
Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.
і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:
Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.
Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг. самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)
Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.
Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.
Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.
На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.
Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.
і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:
Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.
Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг. самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)
Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.
Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.
Парень 26 лет обратился в неотложку с сильной болью в животе. Просидел четыре часа ожидая врача. Стало совсем плохо, врача нет, лечь негде. Ушел к другу полежать, где и умер. Аппендицит, перитонит. Два года назад, Монреаль.
ну ти поняв, ШРТ нема )))
Общественный транспорт замедляет тебя в два-три раза. То есть из «двадцать минут до магазина в один конец» превращается в «полтора часа туда и обратно».
ой (((
Легко начать ненавидеть животных. Белки грызут всё подряд. Гуси засирают всё и нападают на людей. Еноты потрошат всё и убивают кошек. Лоси убивают автомобилистов. Скунсы делают жизнь невыносимой. Черные мухи откусывают кусок кожи и улетают. Способы защиты очень ограничены. Ладно, мух можно. Зато быстро отходишь от «какой ми-ми-мишный медвежонок».
Легко начать ненавидеть растения. Ядовитый плющ выглядит как виноград, а через пару часов похож на ожог кипятком — больно, и волдыри у нас месяц сходили. Детей с детства обучают обходить его стороной, а понаехавшие не знают этого.
Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.
На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.
Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.
і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:
Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.
Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг. самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)
Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.
Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.
Власники DOU - галєри, у яких дефіцит дешевих гребців - на ДОУ всі статті такі, обісрали всі розвинені країни (особливо Францію, Канаду, США, Німмечину, Іспанію), тіки Україна та Білорусь - гарні країни для існування (за даними работорговців).
Дякую! Прочитаю пізніше, що я там проплатив, зараз за графіком: 10 км вздовж моря по блакитних велодоріжках на ровері, а потім плавання в Середземному морі. Вже треба виходити. Напишу враження пізніше, як повернусь та прочитаю.
Больше половины жилого фонда построена больше 40 лет назад, и при этом в весьма хорошем состоянии. Да, те самые дома из палок и картона, над которыми так смеются любители щелястого железобетона.
На две низкие зарплаты можно жить так же, как на одну высокую. То есть семья из кассир + учитель будет жить почти так же, как программист + домохозяйка. Или строитель + домохозяйка.
Много места. По статистике, 98% жителей Монреаля имеют свою комнату. По личным ощущениям — больше половины живет не в квартирах, а в домах.
і саме головне, як на акурта, майже як в Туреччині, де петрушка і укроп задармо:
Если денег почти нет, то вермишель и крупы можно купить за копейки. Есть продуктовые наборы для тех, у кого совсем плохо с деньгами. В общем, с голоду не помрешь, хотя и шиковать не будешь. Калорий хватит, хотя это будут нездоровые и не всегда вкусные калории.
Пенсионеры, у которых сложилось, на зиму улетают на юг. самі догадайтеся, як хто (де вічне літо і +30 у жовтні в затінку)
Цены на покупку недвижимости взлетают ракетой. Иммигранты плюс денежные вливания в экономику плюс удалёнка приводят к огромному спросу. Строителей не хватает. Цена на аренду при этом растет куда медленнее.
Откладывать деньги сложно. Привычный рецепт «купить доллары» приводит к медленной стабильной потере, нужно искать способы инвестирования и разбираться в этом. Ага, в довольно сложном вопросе баланса между риском и прибылью, без простых решений. Позитивный эффект — деньги возвращаются в экономику. А поскольку страховка решает «что будет с детьми, если основной добытчик умрет», то и нет смысла откладывать максимально много.
Парень 26 лет обратился в неотложку с сильной болью в животе. Просидел четыре часа ожидая врача. Стало совсем плохо, врача нет, лечь негде. Ушел к другу полежать, где и умер. Аппендицит, перитонит. Два года назад, Монреаль.
ну ти поняв, ШРТ нема )))
Общественный транспорт замедляет тебя в два-три раза. То есть из «двадцать минут до магазина в один конец» превращается в «полтора часа туда и обратно».
ой (((
Легко начать ненавидеть животных. Белки грызут всё подряд. Гуси засирают всё и нападают на людей. Еноты потрошат всё и убивают кошек. Лоси убивают автомобилистов. Скунсы делают жизнь невыносимой. Черные мухи откусывают кусок кожи и улетают. Способы защиты очень ограничены. Ладно, мух можно. Зато быстро отходишь от «какой ми-ми-мишный медвежонок».
Легко начать ненавидеть растения. Ядовитый плющ выглядит как виноград, а через пару часов похож на ожог кипятком — больно, и волдыри у нас месяц сходили. Детей с детства обучают обходить его стороной, а понаехавшие не знают этого.
та ясно, що демократична країна в якій і робота найдеться, і касиром в АТБ можна на будинок заробити, то імно, а не країна з авторитарним режимом, де ти будеш третім сортом, не тої віри, без роботи і - це няшка.
зате в Туреччині добрі собаки, а в Канаді злі єноти. можна від апендециту вмерти вибір однозначний, навіть не збираюся сперечатися
flyman написав:та ясно, що демократична країна в якій і робота найдеться, і касиром в АТБ можна на будинок заробити, то імно, а не країна з авторитарним режимом, де ти будеш третім сортом, не тої віри, без роботи і - це няшка.
зате в Туреччині добрі собаки, а в Канаді злі єноти. можна від апендециту вмерти вибір однозначний, навіть не збираюся сперечатися
ЧТО? В Канаді касир може не будинок заробити? Можливо десь взадуп"є а в нормальному місті - балалайка, а не дім касиру!
Вибір однозначний! І ти його нам показуєщ... #внаненька
Пункт 1 - робота – потрібна Робоча віза – оформлює роботодавець, без неї – депортація на 5 років. Зазвичай в готелі оформлюють, набираючи персонал весною. Гадаю, що не варто сподіватися. Всі "наші" тут або мають віддалену роботу, або працюють легально, наприклад в школі.
Пункт 2 – житло і комуналка – там про житло мабуть жарт. Може в Стамбулі десь і можна знайти бомжатник за 1000/2000 лір – приятель здає квартиру в Стамбулі за 6 500 лір (приблизно 750 доларів). В Анталії зараз склалася ціна за 1+1 – 3500 лір (близько 400 доларів), за 2+1 – 4500 лір близько 520 доларів. Це при оренді на 1 рік. На місяць 850-1250 доларів. Виключення – віддалений спальний район Кепез (чисто турецький) можна знайти - мабуть - за 1000/2000 лір. Зазвичай 1000-2000 лір - то кімната в квартирі. Квартира за 50 000 євро – застарілі дані – таке було реально в 2017-2020 роках. Сьогодні з нашої діаспори люди питали, як знайти 1+1 за 400 000 лір (46 000 доларів) – їм запропонували найдешевше за 500 000 (57 000 доларів) так «нульовий поверх» (це погано). Мінімальні ціни на віддалений район Кепез 450 000 - 480 000 за 1+1 і то: то вбиті старі квартири.
Нормальна нова квартира 1+1 в нормальному місці 750 000 лір (приблизно 75 000 євро).
Про тарифи на комуналку та витрати там теоретично правда, залежить від квартири та мешканців: - Газ – 4,50 гривні за 1 куб. м - електрика – близько 0,10 євроцента за 1 кВтгод; - вода – 4 ліри (12 гривень) куб та 1,2 ліри (3,6 гривні) водовідведення; - вивезення сміття – якісь копійки включають в квитанцію на воду – здається 7 гривень з квартири.
Пункт 3 - мабуть все вірно. Пункт 4 – все вірно, пальне сьогодні на АЗС від 7,74 до 8,03 ліри за 1 літр – це від 23,22 до 24,10 (останні цифри - то Шелл або Брітіш Петролеум найвищої якості).
Пункт 5 – їжа і алкоголь все вірно, уточнення хіба що баранина (від 50 до 120 лір кг( 5-12 євро) - залежить яка частка баранчика), курятина (тушка 15 лір - 1,5 євро кг) та яловичина (від 49 лір до 105 лір кг - від 5 до 11 євро кг). Міцні напої – "Раки" за 80 лір НЕ купиш, значно дорожче (не купую. Один раз брав на пробу, специфічний але цікавий смак), пиво – все вірно, 1,1-1,3 євро; в кафе і рестораціях може бути 2-3 євро. Віскі – від 155 лір – Шотландія – то від 15 євро.
Пункт 6 – одежа та взуття коштують майже копійки, в фірмових магазинах джинси Colin’s або LeeCooper вартують по 89-109 лір (приблизно 10 євро), футболки десь по 20-35 лір (60-105 гривень). Кросівки Найк від 350 лір – 1050 гривень. Куртки на осінь зиму десь по 120-140 лір – 12-14 євро. Смішні ціни на шикарні зимові куртки від Colin’s – просто бомба по 190-250 лір – то по 19-25 євро - собі мацав багато разів, але зими тут ніколи не буває – в січні зазвичай +16 вдень.
Пункт 7 Медицина – теоретично дорога та нетеоретично якісна. Іноземець з ВНП має обов"язково Поліс медичного страхування іноземця – вартість на рік від 175 до 715 лір або 17-70 євро (залежить від віку людини). Відкриває двері всіх Приватних лікарень. Без поліса візит до спеціаліста коштує 120-200 лір (15-20 євро). З Полісом 20-40-100 лір. За направленням лікаря з Полісом - ЕКГ, МРТ, КТ-безоплатно. За направленням лікаря аналіз крові або рентген коштує 20 лір - 2 євро. Стоматологія 200-400 лір (20-40 євро). Імпланти – від 400 доларів. Рентгенівські знімки - навіть панорамні - в стоматології безкоштовні. Пункти 8-9-10 - мабуть - не варто коментувати.
3-9 жовтня в Анталії Міжнародний кінофестиваль – квитки по 5 лір (15 гривень). Вхід в музеї мудро зроблено - дорого - під туристів - 55-125 лір (5.5-12.5 євро). Для українців з ВНП все - безкоштовно (купуєш картку на 1 рік за 60 лір або 6 євро - безкоштоовний вхід в усі музеї Туреччини та всі Античні міста).
flyman написав:та ясно, що демократична країна в якій і робота найдеться, і касиром в АТБ можна на будинок заробити, то імно, а не країна з авторитарним режимом, де ти будеш третім сортом, не тої віри, без роботи і - це няшка.
зате в Туреччині добрі собаки, а в Канаді злі єноти. можна від апендециту вмерти вибір однозначний, навіть не збираюся сперечатися
ЧТО? В Канаді касир може не будинок заробити? Можливо десь взадуп"є а в нормальному місті - балалайка, а не дім касиру!
Вибір однозначний! І ти його нам показуєщ... #внаненька
якось неуважно читав статтю (в учілки хоббі - скупляти нерухомість):
Так вот, соседи. Семья учителей моложе нас. Очень контактные, и такое впечатление, что знают всю улицу. Трое детей.
В школе они четыре года получали меньшую зарплату, что, впрочем, было не очень заметно, так как налоги тоже стали меньше. А вот на этот, пятый, учебный год они будут получать зп тоже меньше, но у них саббатикал. Зп есть, а работать не надо.
У жены хобби необычное — она инвестирует в недвижимость. То есть свой дом они выкупили и проапгрейдили давно, теперь еще один купили под сдачу.
і камєнти теж почитай уважно Даже если минимум 25К-30К в год, там налогов будет очень мало, меньше 5К. Можно в кредит на 4 года выплачивать машину за 60К легко.
Платежи по могиджу будут в районе 2-3К (ну может сейчас больше из-за пузыря). Т.е. года два назад можно было с этой зарплаты оплачивать могидж.
Хоча, Алекс Брежнєв може буе і не согласєн.
а це акурт має одобрити - халявна халява:
Кушать дома было полно. Но если что-то особенного хотелось, то можно было сходить. Енота видел, тока ночью и тока его сверкающие глаза из-за кустов ) но транспорт в Торонто отлично развит. За один билет можно сменить несколько видов транспорта. Автобус сразу завозит на территорию метро, где ксть автовокзал. Далее без турникетов продолжаю путь на метро, если нужно пересесть на наземный транспорт, в метро есть автоматы, которые выдают бесплатный билет на трамвай, например. И с ним можно продолжить путь. Еще понравились индусы, на Площади Филлипс. Раздавали бесплатно еду и баночки с газировкой (пепси, 7up....) . Голодным в Канаде никогда не будешь. А так де можно купить поношенную одежду за копейки. Ну как поношенную, она как новая. Купил в 2016 куртку Каламбия, до сих пор жива и хорошо выглядит и стоила всего 12 КАД