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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:51

  flyman написав:а це акурт має одобрити - халявна халява:

akurt безперечно Канаду погоджує.
В одній ресторанції мене з жінкою познайомили за стіл з чоловіком та жінкою з Канади.
Розмовляли багато. Вони за походженням - німці, але багато років живуть у Канаді.
Саме цікаве було, коли ми заговорили про нерухомість.
Канадійці сказали, що мають у власності 52 (п"ятдесят два) га лісу і на тих 52 га - будинок - до речі в один поверх та невеликий (показували фото - за українськими мірками досить скромний в один поверх).
Канадієць сказав, що у власному лісі полює на оленів. Показував фото.
Після цього почали питати: якою землею ми володіємо в Україні.
Я щось таке почав бекати-мекати, що він нічого і не зрозумів.
Через місць надіслав електронкою фото - сина оженив.
Оце - халява халявна.
А так да - в Канаду - вперед!

P.S. В мене було враження, що німці досить вдало не побоялися та змінили Німеччину на Канаду...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 вер, 2021 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:00

щодо німців

  akurt написав:
  flyman написав:а це акурт має одобрити - халявна халява:

akurt безперечно Канаду погоджує.
В круїзі Тихим океаном в ресторанції лайнера мене з жінкою посадили за стіл з чоловіком та жінкою з Канади.
Розмовляли багато. Вони за походженням - німці, але багато років живуть у Канаді.
Саме цікаве було, коли ми заговорили про нерухомість.
Канадійці сказали, що мають у власності 52 (п"ятдесят два) га лісу і на тих 52 га - будинок - до речі в один поверх та невеликий (показували фото - за українськими мірками досить скромний в один поверх).
Канадієць сказав, що у власному лісі полює на оленів. Показував фото.
Після цього почали питати: якою землею ми володіємо в Україні.
Я щось таке почав бекати-мекати, що він нічого і не зрозумів.
Через місць надіслав електронкою фото - сина оженив.
Оце - халява халявна.
А так да - в Канаду - вперед!



чому не NY а Germany
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:06

Пане Флаймане, ось не повірете, а 30 хвилин тому закінчив 30-ти хвилинну розмову з Дюссельдорфом саме на тему нерухомості.
Багато чого розказали цікавого про нерухоімість в Берліні та в Дюссельдорфі. Завтра напишу.
Ну щоби легше було визначитися: Канада, чи Люксембург, чи Португалія, чи Німеччина...
Не тільки ж Ви думаєте, куди інвестувати... Люди теж хочуть зробити правильний вибір...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 вер, 2021 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:36

  akurt написав:Пане Флаймане, ось не повірете, а 30 хвилин тому закінчив 30-ти хвилинну розмову з Дюссельдорфом саме на тему нерухомості.
Багато чого розказали цікавого про нерухоімість в Берліні та в Дюссельдорфі. Завтра напишу.
Ну щоби легше було визначитися: Канада, чи Люксембург, чи Португалія, чи Німеччина...
Не тільки ж Ви думаєте, куди інвестувати... Люди теж хочуть зробити правильний вибір...
Дксь рік тому на форумі рекомендували Веенсуелу...
Як раз зараз дивлюся чудовий серіал - сезон 2 - про нерухомість в Венесуелі, раджу: https://www.amazon.com/Tom-Clancys-Jack ... B089TVN27Q


Я інвестую в дачу на Поліссі, далеко за об"їзною, можна сказати зовсім відмінна Україна від Києва, фактично "закордон", де на думку гур КРЖН "життя нема"

а поки не вщухне істерія з ковідлом, хіба дивитися відосіки про і мріяти про гиншвештиції у "село Дусі" (Дюсельдорф)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:52

Я ж не помиляюся: Ви ж не вакциновані - бо під час вакцинції вживляє особисто Білл Гейтс датчик?
Розказую:
Чотири дні тому в Анталію прибув один з форумчан. З Києва. На авто.
В перший день заселився в орендовану квартиру 2+1 за 5000 лір (близько 15 000 гривень) на місяць.
Домовився інтернетом.
На другий день відчув себе погано - сказав жінці, що - мабуть - втомився з дороги.
Потім почав задихатися і висока температура.
Почали паралельно дзвонити в Київ сімейному лікарю та мені - пане akurt - рятуйте.
Сімейний лікар сказав, що даремно купували в Києві фальшиву довідку про від"ємні результати тесту.
Корона з Києва.
Є Поліс страхування від Ковід - бояться признатися, бо оголосять турецькі медики самоізоляцію на 2 тижня. Будуть дзвонити 2 рази на день питати про стан хворого та привозити на квартиру необхідні ліки (безкоштовно). Ось цього бояться...
Сьогодні його жінка - взагалі нормальний легінь - почала мене знову турбувати: де взяти антибіотики (порадив сімейний лікар з Києва запасатися).
Біда в тому, що в Туреччині - як і у всій Європі - антибіотики без рецепту не продають ніяк і ні за які гроші.
Ну дав одну "хитру" адресу...
Тому ваш вибір: подалі від людей - то саме те, що треба....
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 вер, 2021 21:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Я же непомиляюся
старый,ложись спать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:57

Виповзло чудо-юдо з гадюшника Позняків...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:01

akurt дятел,я в Шевченковском р-не города и Обуховском загорода.Депил пидстаркуватый иди уже спать на мусорке Анталии

Зображення
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 30 вер, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:02

Сьогодні запаху булочки "Малятко" від Флаймана не буде - останній раз ти виповзав на той запах - можеш заповзти назад.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:05

  akurt написав:Сьогодні запаху булочки "Малятко" від Флаймана не буде - останній раз ти виповзав на той запах - можеш заповзти назад.

дура,шо по лыжам? Снега навалило в чайной тиши гор?
ПНХ убогое
голосок у тя ,шо у гребня
https://www.youtube.com/watch?v=YE1HNV_LIKw
Что ты еще покажешь? ))
Ты,балда и ябида, как на ладони 8)
Мизантрóп
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  #<1 ... 308309310311
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