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flyman написав:а це акурт має одобрити - халявна халява:
akurt безперечно Канаду погоджує. В одній ресторанції мене з жінкою познайомили за стіл з чоловіком та жінкою з Канади. Розмовляли багато. Вони за походженням - німці, але багато років живуть у Канаді. Саме цікаве було, коли ми заговорили про нерухомість. Канадійці сказали, що мають у власності 52 (п"ятдесят два) га лісу і на тих 52 га - будинок - до речі в один поверх та невеликий (показували фото - за українськими мірками досить скромний в один поверх). Канадієць сказав, що у власному лісі полює на оленів. Показував фото. Після цього почали питати: якою землею ми володіємо в Україні. Я щось таке почав бекати-мекати, що він нічого і не зрозумів. Через місць надіслав електронкою фото - сина оженив. Оце - халява халявна. А так да - в Канаду - вперед!
P.S. В мене було враження, що німці досить вдало не побоялися та змінили Німеччину на Канаду...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 вер, 2021 20:04, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:а це акурт має одобрити - халявна халява:
akurt безперечно Канаду погоджує. В круїзі Тихим океаном в ресторанції лайнера мене з жінкою посадили за стіл з чоловіком та жінкою з Канади. Розмовляли багато. Вони за походженням - німці, але багато років живуть у Канаді. Саме цікаве було, коли ми заговорили про нерухомість. Канадійці сказали, що мають у власності 52 (п"ятдесят два) га лісу і на тих 52 га - будинок - до речі в один поверх та невеликий (показували фото - за українськими мірками досить скромний в один поверх). Канадієць сказав, що у власному лісі полює на оленів. Показував фото. Після цього почали питати: якою землею ми володіємо в Україні. Я щось таке почав бекати-мекати, що він нічого і не зрозумів. Через місць надіслав електронкою фото - сина оженив. Оце - халява халявна. А так да - в Канаду - вперед!
Пане Флаймане, ось не повірете, а 30 хвилин тому закінчив 30-ти хвилинну розмову з Дюссельдорфом саме на тему нерухомості. Багато чого розказали цікавого про нерухоімість в Берліні та в Дюссельдорфі. Завтра напишу. Ну щоби легше було визначитися: Канада, чи Люксембург, чи Португалія, чи Німеччина... Не тільки ж Ви думаєте, куди інвестувати... Люди теж хочуть зробити правильний вибір...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 вер, 2021 20:41, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Пане Флаймане, ось не повірете, а 30 хвилин тому закінчив 30-ти хвилинну розмову з Дюссельдорфом саме на тему нерухомості. Багато чого розказали цікавого про нерухоімість в Берліні та в Дюссельдорфі. Завтра напишу. Ну щоби легше було визначитися: Канада, чи Люксембург, чи Португалія, чи Німеччина... Не тільки ж Ви думаєте, куди інвестувати... Люди теж хочуть зробити правильний вибір... Дксь рік тому на форумі рекомендували Веенсуелу... Як раз зараз дивлюся чудовий серіал - сезон 2 - про нерухомість в Венесуелі, раджу: https://www.amazon.com/Tom-Clancys-Jack ... B089TVN27Q
Я інвестую в дачу на Поліссі, далеко за об"їзною, можна сказати зовсім відмінна Україна від Києва, фактично "закордон", де на думку гур КРЖН "життя нема"
а поки не вщухне істерія з ковідлом, хіба дивитися відосіки про і мріяти про гиншвештиції у "село Дусі" (Дюсельдорф)
Я ж не помиляюся: Ви ж не вакциновані - бо під час вакцинції вживляє особисто Білл Гейтс датчик? Розказую: Чотири дні тому в Анталію прибув один з форумчан. З Києва. На авто. В перший день заселився в орендовану квартиру 2+1 за 5000 лір (близько 15 000 гривень) на місяць. Домовився інтернетом. На другий день відчув себе погано - сказав жінці, що - мабуть - втомився з дороги. Потім почав задихатися і висока температура. Почали паралельно дзвонити в Київ сімейному лікарю та мені - пане akurt - рятуйте. Сімейний лікар сказав, що даремно купували в Києві фальшиву довідку про від"ємні результати тесту. Корона з Києва. Є Поліс страхування від Ковід - бояться признатися, бо оголосять турецькі медики самоізоляцію на 2 тижня. Будуть дзвонити 2 рази на день питати про стан хворого та привозити на квартиру необхідні ліки (безкоштовно). Ось цього бояться... Сьогодні його жінка - взагалі нормальний легінь - почала мене знову турбувати: де взяти антибіотики (порадив сімейний лікар з Києва запасатися). Біда в тому, що в Туреччині - як і у всій Європі - антибіотики без рецепту не продають ніяк і ні за які гроші. Ну дав одну "хитру" адресу... Тому ваш вибір: подалі від людей - то саме те, що треба....
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 вер, 2021 21:01, всього редагувалось 2 разів.