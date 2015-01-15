Додано: Чет 30 вер, 2021 20:52

Я ж не помиляюся: Ви ж не вакциновані - бо під час вакцинції вживляє особисто Білл Гейтс датчик?

Розказую:

Чотири дні тому в Анталію прибув один з форумчан. З Києва. На авто.

В перший день заселився в орендовану квартиру 2+1 за 5000 лір (близько 15 000 гривень) на місяць.

Домовився інтернетом.

На другий день відчув себе погано - сказав жінці, що - мабуть - втомився з дороги.

Потім почав задихатися і висока температура.

Почали паралельно дзвонити в Київ сімейному лікарю та мені - пане akurt - рятуйте.

Сімейний лікар сказав, що даремно купували в Києві фальшиву довідку про від"ємні результати тесту.

Корона з Києва.

Є Поліс страхування від Ковід - бояться признатися, бо оголосять турецькі медики самоізоляцію на 2 тижня. Будуть дзвонити 2 рази на день питати про стан хворого та привозити на квартиру необхідні ліки (безкоштовно). Ось цього бояться...

Сьогодні його жінка - взагалі нормальний легінь - почала мене знову турбувати: де взяти антибіотики (порадив сімейний лікар з Києва запасатися).

Біда в тому, що в Туреччині - як і у всій Європі - антибіотики без рецепту не продають ніяк і ні за які гроші.

Ну дав одну "хитру" адресу...

Тому ваш вибір: подалі від людей - то саме те, що треба....