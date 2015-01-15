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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:26

Блин, опять в психбольнице забилась канализация, выпустили человека на большую букву "М"...
Вот беда-то...
Хотя нет: это хорошо, форумчане оглядываться по сторонам будут...
Детей крепче за руку держать...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:28

  BIGor написав:
  change_pm написав:
  BIGor написав:Короче я особисто буду чекати лебедів, там Китай або США щось утне це 100%.

Будеш потім в Кракуві дивитись?

Зараз все міняється, Варшаву та Краків обовязково, але треба чекати розпродажів.


А чи не остерігаєтесь, що з тими лебедями, обвалиться не стільки вартість житла, як вартість грошей-будь яких? По відчуттям (моїм та знайомих з США) з тих пір як почався ковід, реальна інфляція в долларі відсотків 15-20. Понаєх не дасть збрехати. До речі щось він давно не з'являвся.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:42

  drevlyanin написав:А чи не остерігаєтесь, що з тими лебедями, обвалиться не стільки вартість житла, як вартість грошей-будь яких? По відчуттям (моїм та знайомих з США) з тих пір як почався ковід, реальна інфляція в долларі відсотків 15-20. Понаєх не дасть збрехати. До речі щось він давно не з'являвся.

Незнаю, як рахуєте реальну, але https://www.bls.gov/charts/consumer-pri ... egory.htm# пишуть про 5.3%. А кидатися зараз копитами на хаях в нерухомість - дуже не мудро.
Да і в Китаї кажуть, що на ті ж самі гроші вже можна купити на 25% більше нерухомості, ніж раніше. Отакий інфлєц...
До речі, норм відео від Наймана (дивіться з 44 хвилини)
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:49

  drevlyanin написав:А чи не остерігаєтесь, що з тими лебедями, обвалиться не стільки вартість житла, як вартість грошей-будь яких? По відчуттям (моїм та знайомих з США) з тих пір як почався ковід, реальна інфляція в долларі відсотків 15-20. Понаєх не дасть збрехати. До речі щось він давно не з'являвся.

дивлячись що називати грошима, якщо долари США, то як ФРС підніме ставку, так нікомунепотрібний стане всімпотрібний
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:52

  akurt написав:Дякую за посилання!

Вот это правильно. Акурта посылают- а он доволен :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:14

  drevlyanin написав:А чи не остерігаєтесь, що з тими лебедями, обвалиться не стільки вартість житла, як вартість грошей-будь яких? По відчуттям (моїм та знайомих з США) з тих пір як почався ковід, реальна інфляція в долларі відсотків 15-20. Понаєх не дасть збрехати. До речі щось він давно не з'являвся.


С начала года инфляция в штатах по разным группам товаров 10-40%.
БУ машины и мясо ближе к верхней границе, всякие микроволновки - к нижней.

Вообще тяжело сравнивать цены ибо раньше тут покупали за указанную цену в случае какого-то форсмажора (что-то развалилось и нужно прям здесь и сейчас). Я машину со скидкой 30+% от рекомендованной цены (MSRP) купил.
В основном народ планировал, что скидки на что-то больше на день труда, на что-то другое в районе чёрной пятницы или после НГ в январе и делал большие покупки в эти даты на расспродажах. Теперь скидки намного скромнее (например 1к вместо 6-7к). Какие-то товары просто выгребли (например машины и дома) и поставки не успевают за спросом.
Ситуация с машинами и домами мне очень напоминает 2007-2008 год в Украине, прям флешбеки.
ava121
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:19

  drevlyanin написав:А чи не остерігаєтесь, що з тими лебедями, обвалиться не стільки вартість житла, як вартість грошей-будь яких? По відчуттям (моїм та знайомих з США) з тих пір як почався ковід, реальна інфляція в долларі відсотків 15-20. Понаєх не дасть збрехати. До речі щось він давно не з'являвся.

Очень выборочно. На самом деле электроника в цене выборочно ростет.... бытовая техника в верх, комрьютеры в низ. Еда органик сильно подорожала. где-то 30%. Дома поднялись у нас на 35% за год... моя земля сделала 3х :) выживаем как можем.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:41

  Понаехал написав:
  drevlyanin написав:А чи не остерігаєтесь, що з тими лебедями, обвалиться не стільки вартість житла, як вартість грошей-будь яких? По відчуттям (моїм та знайомих з США) з тих пір як почався ковід, реальна інфляція в долларі відсотків 15-20. Понаєх не дасть збрехати. До речі щось він давно не з'являвся.

Очень выборочно. На самом деле электроника в цене выборочно ростет.... бытовая техника в верх, комрьютеры в низ. Еда органик сильно подорожала. где-то 30%. Дома поднялись у нас на 35% за год... моя земля сделала 3х :) выживаем как можем.


Ну понятно, что не вырастет все и сразу, но если поднялась сильно себестоимость или доставка
(из Китая ахтунг как подорожал привоз контейнера), то и многое другое вполне может потянутся следом, когда запасы закончатся. И смотрю многие знакомые скидывают "бумагу", кто во что горазд, опасаясь еще большего инфлеца. Может зря а может и нет.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:45

  drevlyanin написав:И смотрю многие знакомые скидывают "бумагу", кто во что горазд, опасаясь еще большего инфлеца. Может зря а может и нет.

я буде участки под засройку в Lago Vista под Остином по мере возможности. :oops: уже 4 есть.... писал тут об этом
Понаехал
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