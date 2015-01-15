Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:А чи не остерігаєтесь, що з тими лебедями, обвалиться не стільки вартість житла, як вартість грошей-будь яких? По відчуттям (моїм та знайомих з США) з тих пір як почався ковід, реальна інфляція в долларі відсотків 15-20. Понаєх не дасть збрехати. До речі щось він давно не з'являвся.
Очень выборочно. На самом деле электроника в цене выборочно ростет.... бытовая техника в верх, комрьютеры в низ. Еда органик сильно подорожала. где-то 30%. Дома поднялись у нас на 35% за год... моя земля сделала 3х выживаем как можем.
Ну понятно, что не вырастет все и сразу, но если поднялась сильно себестоимость или доставка (из Китая ахтунг как подорожал привоз контейнера), то и многое другое вполне может потянутся следом, когда запасы закончатся. И смотрю многие знакомые скидывают "бумагу", кто во что горазд, опасаясь еще большего инфлеца. Может зря а может и нет.
BIGor написав:Незнаю, як рахуєте реальну, але https://www.bls.gov/charts/consumer-pri ... egory.htm# пишуть про 5.3%. А кидатися зараз копитами на хаях в нерухомість - дуже не мудро. Да і в Китаї кажуть, що на ті ж самі гроші вже можна купити на 25% більше нерухомості, ніж раніше. Отакий інфлєц...
Инфляцію рахую по товарах, які постійно купую, або хочу купити та слідкую за ціною, а статистика в цій справі дуже вже приваблива для причетних людей с точки зору маніпуляцій. Але якщо глянути на ріст цін виробників в США, так там уже біля 20% . Так нерухомість зараз дуже дорога, але ще навесні я думав, що вище вже нікуди, а воно лізе та лізе. І не тільки нерухомість-зараза. Он десяток путніх яєць вже біля 40 грн в маркеті, а ще навіть не зима. Чи не марно Флаймен та інші сподіваються на ріст ставки від Феді? Як на мене, то ситуація вже занадто далеко зайшла, щоб ЇЇ можна було вирішити, без сильних потрясінь, методами з минулого.
BIGor написав:Незнаю, як рахуєте реальну, але https://www.bls.gov/charts/consumer-pri ... egory.htm# пишуть про 5.3%. А кидатися зараз копитами на хаях в нерухомість - дуже не мудро. Да і в Китаї кажуть, що на ті ж самі гроші вже можна купити на 25% більше нерухомості, ніж раніше. Отакий інфлєц...
Инфляцію рахую по товарах, які постійно купую, або хочу купити та слідкую за ціною, а статистика в цій справі дуже вже приваблива для причетних людей с точки зору маніпуляцій. Але якщо глянути на ріст цін виробників в США, так там уже біля 20% . Так нерухомість зараз дуже дорога, але ще навесні я думав, що вище вже нікуди, а воно лізе та лізе. І не тільки нерухомість-зараза. Он десяток путніх яєць вже біля 40 грн в маркеті, а ще навіть не зима. Чи не марно Флаймен та інші сподіваються на ріст ставки від Феді? Як на мене, то ситуація вже занадто далеко зайшла, щоб ЇЇ можна було вирішити, без сильних потрясінь, методами з минулого.