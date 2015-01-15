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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:41

  Понаехал написав:
  drevlyanin написав:А чи не остерігаєтесь, що з тими лебедями, обвалиться не стільки вартість житла, як вартість грошей-будь яких? По відчуттям (моїм та знайомих з США) з тих пір як почався ковід, реальна інфляція в долларі відсотків 15-20. Понаєх не дасть збрехати. До речі щось він давно не з'являвся.

Очень выборочно. На самом деле электроника в цене выборочно ростет.... бытовая техника в верх, комрьютеры в низ. Еда органик сильно подорожала. где-то 30%. Дома поднялись у нас на 35% за год... моя земля сделала 3х :) выживаем как можем.


Ну понятно, что не вырастет все и сразу, но если поднялась сильно себестоимость или доставка
(из Китая ахтунг как подорожал привоз контейнера), то и многое другое вполне может потянутся следом, когда запасы закончатся. И смотрю многие знакомые скидывают "бумагу", кто во что горазд, опасаясь еще большего инфлеца. Может зря а может и нет.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:45

  drevlyanin написав:И смотрю многие знакомые скидывают "бумагу", кто во что горазд, опасаясь еще большего инфлеца. Может зря а может и нет.

я буде участки под засройку в Lago Vista под Остином по мере возможности. :oops: уже 4 есть.... писал тут об этом
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:24

  BIGor написав:Незнаю, як рахуєте реальну, але https://www.bls.gov/charts/consumer-pri ... egory.htm# пишуть про 5.3%. А кидатися зараз копитами на хаях в нерухомість - дуже не мудро.
Да і в Китаї кажуть, що на ті ж самі гроші вже можна купити на 25% більше нерухомості, ніж раніше. Отакий інфлєц...


Инфляцію рахую по товарах, які постійно купую, або хочу купити та слідкую за ціною, а статистика в цій справі дуже вже приваблива для причетних людей с точки зору маніпуляцій. Але якщо глянути на ріст цін виробників в США, так там уже біля 20% .
Так нерухомість зараз дуже дорога, але ще навесні я думав, що вище вже нікуди, а воно лізе та лізе. :cry: І не тільки нерухомість-зараза. Он десяток путніх яєць вже біля 40 грн в маркеті, а ще навіть не зима. Чи не марно Флаймен та інші сподіваються на ріст ставки від Феді? Як на мене, то ситуація вже занадто далеко зайшла, щоб ЇЇ можна було вирішити, без сильних потрясінь, методами з минулого.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:05

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:Незнаю, як рахуєте реальну, але https://www.bls.gov/charts/consumer-pri ... egory.htm# пишуть про 5.3%. А кидатися зараз копитами на хаях в нерухомість - дуже не мудро.
Да і в Китаї кажуть, що на ті ж самі гроші вже можна купити на 25% більше нерухомості, ніж раніше. Отакий інфлєц...


Инфляцію рахую по товарах, які постійно купую, або хочу купити та слідкую за ціною, а статистика в цій справі дуже вже приваблива для причетних людей с точки зору маніпуляцій. Але якщо глянути на ріст цін виробників в США, так там уже біля 20% .
Так нерухомість зараз дуже дорога, але ще навесні я думав, що вище вже нікуди, а воно лізе та лізе. :cry: І не тільки нерухомість-зараза. Он десяток путніх яєць вже біля 40 грн в маркеті, а ще навіть не зима. Чи не марно Флаймен та інші сподіваються на ріст ставки від Феді? Як на мене, то ситуація вже занадто далеко зайшла, щоб ЇЇ можна було вирішити, без сильних потрясінь, методами з минулого.

Щось я Вас не розумію, пишете про дорожчання товарів та інфляцію у США, і одразу тулите яйця в неньці по 40 грн. Запамятайте раз і назавжди: є показник інфляції в США (СРІ - для консюмерів) ось джерело https://www.bls.gov/charts/consumer-pri ... egory.htm#
І є показник споживчої інфляції в Україні - індекс споживчих цін. Джерело https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/.
Те що українскі яйця в Україні номіновані в грн. подорожчали - до долара США та СРІ США ніякого відношення не мають.

  drevlyanin написав:Так нерухомість зараз дуже дорога, але ще навесні я думав, що вище вже нікуди, а воно лізе та лізе

Те ж саме по нерухомості, в Київі ріст на 26% в доларах, по Польщі (Варшава 6-7% в доларах). Якось виходить Ваша "інфляція долара США" в різних країнах - різна :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:31

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:Незнаю, як рахуєте реальну, але https://www.bls.gov/charts/consumer-pri ... egory.htm# пишуть про 5.3%. А кидатися зараз копитами на хаях в нерухомість - дуже не мудро.
Да і в Китаї кажуть, що на ті ж самі гроші вже можна купити на 25% більше нерухомості, ніж раніше. Отакий інфлєц...


Инфляцію рахую по товарах, які постійно купую, або хочу купити та слідкую за ціною, а статистика в цій справі дуже вже приваблива для причетних людей с точки зору маніпуляцій. Але якщо глянути на ріст цін виробників в США, так там уже біля 20% .
Так нерухомість зараз дуже дорога, але ще навесні я думав, що вище вже нікуди, а воно лізе та лізе. :cry: І не тільки нерухомість-зараза. Он десяток путніх яєць вже біля 40 грн в маркеті, а ще навіть не зима. Чи не марно Флаймен та інші сподіваються на ріст ставки від Феді? Як на мене, то ситуація вже занадто далеко зайшла, щоб ЇЇ можна було вирішити, без сильних потрясінь, методами з минулого.

по перше, яйця - товар сезонний, на літо дешевше, на зиму дорожче,
клас С1 був до трьох гривень, так і лишився, тільки на пару коп. дорожче став. А С0 трохи дорожче трьох грн. Крім того, я собі купив "про запас" зо три десятки. А потім по акції, був ще взяв олії за 43 грн. 0,85 л дві шт. і т.д.

А по друге, вам там нижче написали, що у В-ві якась одна інфляція долара, а в Києві інша. Мабуть долари різні.

І курс злотого був ПА3.85 а став ПА4, в той час грн була ПА28.3 стала ПА26.6

З.І.
від сьогодні е.е. 1.44 кВТ а не 1.68 кВт.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:від сьогодні е.е. 1.44 кВТ а не 1.68 кВт.

Не сказав би що дешево, бо в хаті +15, і замовив другий обігрівач.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:19

  BIGor написав:
  flyman написав:від сьогодні е.е. 1.44 кВТ а не 1.68 кВт.

Не сказав би що дешево, бо в хаті +15, і замовив другий обігрівач.

в мене +20.5 нічого не замовляв, гріюсь "природнім" теплом
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:25

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:від сьогодні е.е. 1.44 кВТ а не 1.68 кВт.

Не сказав би що дешево, бо в хаті +15, і замовив другий обігрівач.

в мене +20.5 нічого не замовляв, гріюсь "природнім" теплом

ТЕпловые насосы рулят
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