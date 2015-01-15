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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Понаехал написав:я буде участки под засройку в Lago Vista под Остином по мере возможности. уже 4 есть....

Можете поделиться ссылкой?
b3320413
 
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  vitaliian написав:ТЕпловые насосы рулят

"Пой, гармоника, юге назло
Заплутавшее счастье зови
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви"
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:02

  b3320413 написав:
  akurt написав:Я ж не помиляюся: Ви ж не вакциновані...

А вы, Акурт, вакцинированы?


Конечно...Галопередолом. Препаратом разработанным ещё в далёком 1958 году, , именно для таких как акурт.
roberto dark
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