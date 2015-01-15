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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:15
Понаехал написав:
я буде участки под засройку в Lago Vista под Остином по мере возможности. уже 4 есть....
Можете поделиться ссылкой?
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b3320413
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:54
vitaliian написав:
ТЕпловые насосы рулят
"Пой, гармоника, юге назло
Заплутавшее счастье зови
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви"
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:02
b3320413 написав: akurt написав:
Я ж не помиляюся: Ви ж не вакциновані...
А вы, Акурт, вакцинированы?
Конечно...Галопередолом
. Препаратом разработанным ещё в далёком 1958 году, , именно для таких как акурт.
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roberto dark
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