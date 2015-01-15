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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:15
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:54
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:52
Конечно.
Ещё в мае. Pfizer/BioNtech.
Все украинцы в Турции, имеющие ВНЖ, вакцинированы быстро легко и бесплатно.
Регистрация и выбор места вакцинации шла с помощью сайта.
На смартфоне потом появился Паспорт вакцинации.
Знаю лично три семьи в Турции (наши украинцы), которые рассказывали сказки про то, что Корону придумали коммунисты. Все три в последние три месяца заболели. Две семьи более менее перенесли.
Третью семью только недавно вытащили с того света (не шучу).
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:25
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