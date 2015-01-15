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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:15
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:54
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:52
Конечно.
Ещё в мае. Pfizer/BioNtech.
Все украинцы в Турции, имеющие ВНЖ, вакцинированы быстро легко и бесплатно.
Регистрация и выбор места вакцинации шла с помощью сайта.
На смартфоне потом появился Паспорт вакцинации.
Знаю лично три семьи в Турции (наши украинцы), которые рассказывали сказки про то, что Корону придумали коммунисты. Все три в последние три месяца заболели. Две семьи более менее перенесли.
Третью семью только недавно вытащили с того света (не шучу).
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:25
выбирайте любой
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:51
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
А давно у вас эти hes коды ввели? В Стамбуле их даже требуют для входа в ТРЦ всякие
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:30
HES-код это внутритурецкий код безопасности по Коронавирусу.
Эту систему ввели еще в прошлом году. Получают его все граждане и туристы (за 72 часа до въезда в Турцию нужно в он-лайн режиме заполнить анкету и появится код). Можно получить путем отправки СМС с номером паспорта и фамилией.
Его нужно предъявлять при входе в большие торговые центры, банки и учреждения.
Без него нельзя зайти в городской транспорт (в Стамбуле после покупки карты проезда в транспорте нужно установить приложение на смартфон и там пройти регистрацию, тогда карта проезда начнет работать и можно пользоваться любым видом транспорта. Хорошее дело вообще-то: в какой-то мере гарантирует, что в автобусе/метро/трамвае рядом не окажется больной).
Работает так: если человек где-то "засветился" с коронавирусом, то QR-код на смартфоне сразу меняет цвет с зеленого на красный: опасность.
Конечно, турист может обмануть: сейчас в Анталии лежит в арендованной квартире с коронавирусом один из форумчан - привез его из Киева с собой - скрывает свою болезнь. Его консультирует его Семейный врач и немного я.
Час назад его жена мне написала, что ситуация стабильная.
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