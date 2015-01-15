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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Понаехал написав:я буде участки под засройку в Lago Vista под Остином по мере возможности. уже 4 есть....

Можете поделиться ссылкой?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:54

  vitaliian написав:ТЕпловые насосы рулят

"Пой, гармоника, юге назло
Заплутавшее счастье зови
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви"
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:52

  b3320413 написав:
  akurt написав:Я ж не помиляюся: Ви ж не вакциновані...

А вы, Акурт, вакцинированы?

Конечно.
Ещё в мае. Pfizer/BioNtech.
Все украинцы в Турции, имеющие ВНЖ, вакцинированы быстро легко и бесплатно.
Регистрация и выбор места вакцинации шла с помощью сайта.
На смартфоне потом появился Паспорт вакцинации.
Знаю лично три семьи в Турции (наши украинцы), которые рассказывали сказки про то, что Корону придумали коммунисты. Все три в последние три месяца заболели. Две семьи более менее перенесли.
Третью семью только недавно вытащили с того света (не шучу).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:25

  b3320413 написав:
  Понаехал написав:я буде участки под засройку в Lago Vista под Остином по мере возможности. уже 4 есть....

Можете поделиться ссылкой?

https://www.zillow.com/lago-vista-tx/land/?searchQueryState=%7B%22pagination%22%3A%7B%7D%2C%22usersSearchTerm%22%3A%22Lago%20Vista%2C%20TX%22%2C%22mapBounds%22%3A%7B%22west%22%3A-98.04912480200196%2C%22east%22%3A-97.9141989597168%2C%22south%22%3A30.436011739007522%2C%22north%22%3A30.52421276754509%7D%2C%22regionSelection%22%3A%5B%7B%22regionId%22%3A29777%2C%22regionType%22%3A6%7D%5D%2C%22isMapVisible%22%3Atrue%2C%22filterState%22%3A%7B%22ah%22%3A%7B%22value%22%3Atrue%7D%2C%22manu%22%3A%7B%22value%22%3Afalse%7D%2C%22apa%22%3A%7B%22value%22%3Afalse%7D%2C%22apco%22%3A%7B%22value%22%3Afalse%7D%2C%22con%22%3A%7B%22value%22%3Afalse%7D%2C%22mf%22%3A%7B%22value%22%3Afalse%7D%2C%22tow%22%3A%7B%22value%22%3Afalse%7D%2C%22sf%22%3A%7B%22value%22%3Afalse%7D%2C%22doz%22%3A%7B%22value%22%3A%2214%22%7D%7D%2C%22isListVisible%22%3Atrue%2C%22mapZoom%22%3A13%7D

выбирайте любой
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:
  b3320413 написав:
  akurt написав:Я ж не помиляюся: Ви ж не вакциновані...

А вы, Акурт, вакцинированы?

Конечно.
Ещё в мае. Pfizer/BioNtech.
Все украинцы в Турции, имеющие ВНЖ, вакцинированы быстро легко и бесплатно.
Регистрация и выбор места вакцинации шла с помощью сайта.
На смартфоне потом появился Паспорт вакцинации.
Знаю лично три семьи в Турции (наши украинцы), которые рассказывали сказки про то, что Корону придумали коммунисты. Все три в последние три месяца заболели. Две семьи более менее перенесли.
Третью семью только недавно вытащили с того света (не шучу).
А давно у вас эти hes коды ввели? В Стамбуле их даже требуют для входа в ТРЦ всякие
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:30

HES-код это внутритурецкий код безопасности по Коронавирусу.
Эту систему ввели еще в прошлом году. Получают его все граждане и туристы (за 72 часа до въезда в Турцию нужно в он-лайн режиме заполнить анкету и появится код). Можно получить путем отправки СМС с номером паспорта и фамилией.
Его нужно предъявлять при входе в большие торговые центры, банки и учреждения.
Без него нельзя зайти в городской транспорт (в Стамбуле после покупки карты проезда в транспорте нужно установить приложение на смартфон и там пройти регистрацию, тогда карта проезда начнет работать и можно пользоваться любым видом транспорта. Хорошее дело вообще-то: в какой-то мере гарантирует, что в автобусе/метро/трамвае рядом не окажется больной).
Работает так: если человек где-то "засветился" с коронавирусом, то QR-код на смартфоне сразу меняет цвет с зеленого на красный: опасность.
Конечно, турист может обмануть: сейчас в Анталии лежит в арендованной квартире с коронавирусом один из форумчан - привез его из Киева с собой - скрывает свою болезнь. Его консультирует его Семейный врач и немного я.
Час назад его жена мне написала, что ситуация стабильная.
akurt
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