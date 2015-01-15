Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:30

HES-код это внутритурецкий код безопасности по Коронавирусу.

Эту систему ввели еще в прошлом году. Получают его все граждане и туристы (за 72 часа до въезда в Турцию нужно в он-лайн режиме заполнить анкету и появится код). Можно получить путем отправки СМС с номером паспорта и фамилией.

Его нужно предъявлять при входе в большие торговые центры, банки и учреждения.

Без него нельзя зайти в городской транспорт (в Стамбуле после покупки карты проезда в транспорте нужно установить приложение на смартфон и там пройти регистрацию, тогда карта проезда начнет работать и можно пользоваться любым видом транспорта. Хорошее дело вообще-то: в какой-то мере гарантирует, что в автобусе/метро/трамвае рядом не окажется больной).

Работает так: если человек где-то "засветился" с коронавирусом, то QR-код на смартфоне сразу меняет цвет с зеленого на красный: опасность.

Конечно, турист может обмануть: сейчас в Анталии лежит в арендованной квартире с коронавирусом один из форумчан - привез его из Киева с собой - скрывает свою болезнь. Его консультирует его Семейный врач и немного я.

Час назад его жена мне написала, что ситуация стабильная.