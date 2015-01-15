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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:15
Понаехал написав:
я буде участки под засройку в Lago Vista под Остином по мере возможности. уже 4 есть....
Можете поделиться ссылкой?
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b3320413
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:54
vitaliian написав:
ТЕпловые насосы рулят
"Пой, гармоника, юге назло
Заплутавшее счастье зови
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви"
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sequence
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:52
b3320413 написав: akurt написав:
Я ж не помиляюся: Ви ж не вакциновані...
А вы, Акурт, вакцинированы?
Конечно.
Ещё в мае. Pfizer/BioNtech.
Все украинцы в Турции, имеющие ВНЖ, вакцинированы быстро легко и бесплатно.
Регистрация и выбор места вакцинации шла с помощью сайта.
На смартфоне потом появился Паспорт вакцинации.
Знаю лично три семьи в Турции (наши украинцы), которые рассказывали сказки про то, что Корону придумали коммунисты. Все три в последние три месяца заболели. Две семьи более менее перенесли.
Третью семью только недавно вытащили с того света (не шучу).
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:25
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Понаехал
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:51
akurt написав: b3320413 написав: akurt написав:
Я ж не помиляюся: Ви ж не вакциновані...
А вы, Акурт, вакцинированы?
Конечно.
Ещё в мае. Pfizer/BioNtech.
Все украинцы в Турции, имеющие ВНЖ, вакцинированы быстро легко и бесплатно.
Регистрация и выбор места вакцинации шла с помощью сайта.
На смартфоне потом появился Паспорт вакцинации.
Знаю лично три семьи в Турции (наши украинцы), которые рассказывали сказки про то, что Корону придумали коммунисты. Все три в последние три месяца заболели. Две семьи более менее перенесли.
Третью семью только недавно вытащили с того света (не шучу).
А давно у вас эти hes коды ввели? В Стамбуле их даже требуют для входа в ТРЦ всякие
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Faceless
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:30
HES-код это внутритурецкий код безопасности по Коронавирусу.
Эту систему ввели еще в прошлом году. Получают его все граждане и туристы (за 72 часа до въезда в Турцию нужно в он-лайн режиме заполнить анкету и появится код). Можно получить путем отправки СМС с номером паспорта и фамилией.
Его нужно предъявлять при входе в большие торговые центры, банки и учреждения.
Без него нельзя зайти в городской транспорт (в Стамбуле после покупки карты проезда в транспорте нужно установить приложение на смартфон и там пройти регистрацию, тогда карта проезда начнет работать и можно пользоваться любым видом транспорта. Хорошее дело вообще-то: в какой-то мере гарантирует, что в автобусе/метро/трамвае рядом не окажется больной).
Работает так: если человек где-то "засветился" с коронавирусом, то QR-код на смартфоне сразу меняет цвет с зеленого на красный: опасность.
Конечно, турист может обмануть: сейчас в Анталии лежит в арендованной квартире с коронавирусом один из форумчан - привез его из Киева с собой - скрывает свою болезнь. Его консультирует его Семейный врач и немного я.
Час назад его жена мне написала, что ситуация стабильная.
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akurt
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:23
akurt написав:HES
-код это внутритурецкий код безопасности по Коронавирусу.
Эту систему ввели еще в прошлом году. Получают его все граждане и туристы (за 72 часа до въезда в Турцию нужно в он-лайн режиме заполнить анкету и появится код). Можно получить путем отправки СМС с номером паспорта и фамилией.
Его нужно предъявлять при входе в большие торговые центры, банки и учреждения.
Без него нельзя зайти в городской транспорт (в Стамбуле после покупки карты проезда в транспорте нужно установить приложение на смартфон и там пройти регистрацию, тогда карта проезда начнет работать и можно пользоваться любым видом транспорта. Хорошее дело вообще-то: в какой-то мере гарантирует, что в автобусе/метро/трамвае рядом не окажется больной)
.
Работает так: если человек где-то "засветился" с коронавирусом, то QR-код
на смартфоне сразу меняет цвет с зеленого на красный: опасность.
Конечно, турист может обмануть: сейчас в Анталии лежит в арендованной квартире с коронавирусом один из форумчан - привез его из Киева с собой - скрывает свою болезнь. Его консультирует его Семейный врач и немного я.
Час назад его жена мне написала, что ситуация стабильная.
Вообще да, система интересная, правда "на входе" для туристов данные в ней неактуальны, туда не вносят для туриста ничего, даже данных о вакцинации.
Кстати, для внутренних перелетов по Турции нужен или паспорт вакцинации, или свежий ПЦР, а ПЦР в Каппадокии как оказалось подороже чем у нас - просили 40 евро. С паспортом вакцинации можно летать, как белый человек
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:29
akurt написав:
Его нужно предъявлять при входе в большие торговые центры, банки и учреждения.
Без него нельзя зайти в городской транспорт (в Стамбуле после покупки карты проезда в транспорте нужно установить приложение на смартфон и там пройти регистрацию, тогда карта проезда начнет работать и можно пользоваться любым видом транспорта. Хорошее дело вообще-то: в какой-то мере гарантирует, что в автобусе/метро/трамвае рядом не окажется больной).
Ну не знаю, я недавно бывал, в маршрутках его не требовали, в такси тоже, в магазинах тоже (и продуктовые, и одежда), только в музее и гостинице спросили.
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BIGor
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:36
BIGor написав: akurt написав:
Его нужно предъявлять при входе в большие торговые центры, банки и учреждения.
Без него нельзя зайти в городской транспорт (в Стамбуле после покупки карты проезда в транспорте нужно установить приложение на смартфон и там пройти регистрацию, тогда карта проезда начнет работать и можно пользоваться любым видом транспорта. Хорошее дело вообще-то: в какой-то мере гарантирует, что в автобусе/метро/трамвае рядом не окажется больной).
Ну не знаю, я недавно бывал, в маршрутках его не требовали, в такси тоже, в магазинах тоже (и продуктовые, и одежда), только в музее и гостинице спросили.
Маршрутки там - условно городской транспорт. В трамваях, метро, мармарисе (кажется так называется, в тоннеле под проливом ходит) - должны требовать.
А в обычных магазинах, действительно, нет.
И то, я так понимаю, этот код только в больших городах кого-то интересует
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