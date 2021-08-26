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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 311312313314
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:27

  akurt написав:Гвардия завелась; отлично!
Госпошлин Понаехал! Я правильно понимаю, что в США все живут где хотят - не по регистрации, никто не подсчитан, водительскоео удостоворение в засимомости от адреса проживания и штата не меняют, никто не делал вакцинацию?
Вы это утверждаете, или нет?

Я утверждаю следующее:
1) Гражданин США не обязан предьвлять удостоверение личности при перемещении по стране. Волен жить где хочет на территории США. В ряде демократических штатов есть перекос, но по факту так и есть. Более того,более 21 миллиона американцев - не имеют государственного удостоверения личности с фотографией. Некторые штаты даже не требовали его при голосовании(где-то 12-14 штатов). Для сравнение где-то 5-8 штатов для голосования требуют ID с фото. :mrgreen:
2) Вакцинация опциональна и не один госорган Техаса не имеет права ее требовать, также ЛЮБОЕ юрлицо, которое будет требовать нацепить маску, будет оштрафовано штатом. Вакцинация в ТХ - дело добровольное и поощряется, но за попытку ввести какие-то QR коды, запретить людям посещать что-то и тд, наш губернатор накажет хулиганов. Перекосы Калифорнии и NY - их проблемы, хоть они там катят бочку на нас
https://www.nytimes.com/2021/09/30/us/texas-mask-mandate-ban.html
https://www.texastribune.org/2021/09/09/vaccine-mandate-greg-abbott-joe-biden/
3) Я согласен с Грегом на все 100% по поводу: «Техасцы изучили и освоили безопасные методы защиты себя и своих близких от COVID, и им не нужно, чтобы правительство указывало им, как это сделать». Это назыввается социальная отвесвтенность и свобода. Слышал о таком? :mrgreen:
4) Техас защищает техасцев от концлагеря:
https://www.npr.org/sections/back-to-school-live-updates/2021/08/26/1031338658/texas-governor-issues-order-banning-local-vaccine-mandates
Но если тебе нравися QR- будь рабом :)
Востаннє редагувалось Понаехал в П'ят 01 жов, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:
  Faceless написав:Маршрутки там - условно городской транспорт. В трамваях, метро, мармарисе (кажется так называется, в тоннеле под проливом ходит) - должны требовать.
А в обычных магазинах, действительно, нет.
И то, я так понимаю, этот код только в больших городах кого-то интересует


При входе в обычные магазины не нужно предъявлять. Нужно там, где большое скопление людей или ограниченное пространство (отделение банка, мэрия, музей).
Для того, чтобы в городском автобусе (я не езжу, но знаю) для возможности оплатить проезд картой банка, нужно предварительно привязать карту банка и HES-code.
Вообще тут задумано так: в стране под названием "Турция" население около 84 миллиона человек (почти в 1,5 раза больше, чем во Франции, или в Великобритании - там примерно по 67 миллионов).
В социуме все четко: все живут там, где зарегистрированы, любое посещение поликлиники/больницы/врача фиксируется в "Личном кабинете". Все живут "по правилам" и их соблюдают.
Вот если кто-то где-то как-то "засветился" с Короной, то об этом знают через HES-code.
Тем самым стараются обезопасить других.
Данные о вакцинации на этот момент: всего, одна вакцинация, две вакцинации.
Есть категории людей, которым сделана и третья вакцинация.
Зображення
В провинции "Анталия" вакцинировано 72,6% населения.
Такая же цифра и выше - в западных и причерноморских провинциях, менее гораздо (около 52%) в восточных.
Кстати, немного забавно, но в небольших магазинах, тех же Колинз, Коттон, продуктовых, сувенирных и пр - людей довольно много. А вот в ТЦ что мы заходили на istiklal - очень малолюдно, многие магазины вообще пустые, но там хес код просили.
Но, в пользу Турции, стоит отметить, они намного строже соблюдают масочный режим, даже просто на улице.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:38

  Понаехал написав:
  akurt написав:Гвардия завелась; отлично!
Госпошлин Понаехал! Я правильно понимаю, что в США все живут где хотят - не по регистрации, никто не подсчитан, водительскоео удостоворение в засимомости от адреса проживания и штата не меняют, никто не делал вакцинацию?
Вы это утверждаете, или нет?

Я утверждаю следующее:
1) Гражданин США не обязан предьвлять удостоверение личности при перемещении по стране. Волен жить где хочет на территории США. В ряде демократических штатов есть перекос, но по факту так и есть. Более того,более 21 миллиона американцев - не имеют государственного удостоверения личности с фотографией. Некторые штаты даже не требовали его при голосовании(где-то 12-14 штатов). Для сравнение где-то 5-8 штатов для голосования требуют ID с фото. :mrgreen:
2) Вакцинация опциональна и не один госорган Техаса не имеет права ее требовать, также ЛЮБОЕ юрлицо, которое будет требовать нацепить маску, будет оштрафовано штатом. Вакцинация в ТХ - дело добровольное и поощряется, но за попытку ввести какие-то QR коды, запретить людям посещать что-то и тд, наш губернатор накажет хулиганов. Перекосы Калифорнии и NY - их проблемы, хоть они там катят бочку на нас
https://www.nytimes.com/2021/09/30/us/texas-mask-mandate-ban.html
https://www.texastribune.org/2021/09/09/vaccine-mandate-greg-abbott-joe-biden/
3) Я согласен с Грегом на все 100% по поводу: «Техасцы изучили и освоили безопасные методы защиты себя и своих близких от COVID, и им не нужно, чтобы правительство указывало им, как это сделать». Это назыввается социальная отвесвтенность и свобода. Слышал о таком? :mrgreen:
4) Техас защищает техасцев от концлагеря:
https://www.npr.org/sections/back-to-school-live-updates/2021/08/26/1031338658/texas-governor-issues-order-banning-local-vaccine-mandates
Но если тебе нравися QR- будь рабом :)


Классно...Я не в ту страну репатриировался оказывается. В душе то я американец :)
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:46

  roberto dark написав:Классно...Я не в ту страну репатриировался оказывается. В душе то я американец :)

Ну я про ТХ писал. За всю Америку не скажу... Большая. NY и Кали- там есть перекосы с заходом в кино и ресторан только после вакцинации. Но это все тема демократических штатов. :)

У нас штат свободный от предрассудков и поддерживает свободы
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-signs-second-amendment-legislation-into-law-2021
Понаехал
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