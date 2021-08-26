Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:27

akurt написав: Гвардия завелась; отлично!

Госпошлин Понаехал! Я правильно понимаю, что в США все живут где хотят - не по регистрации, никто не подсчитан, водительскоео удостоворение в засимомости от адреса проживания и штата не меняют, никто не делал вакцинацию?

Вы это утверждаете, или нет? Гвардия завелась; отлично!Госпошлин! Я правильно понимаю, что в США все живут где хотят - не по регистрации, никто не подсчитан, водительскоео удостоворение в засимомости от адреса проживания и штата не меняют, никто не делал вакцинацию?Вы это утверждаете, или нет?

Я утверждаю следующее:1) Гражданин США не обязан предьвлять удостоверение личности при перемещении по стране. Волен жить где хочет на территории США. В ряде демократических штатов есть перекос, но по факту так и есть. Более того,более 21 миллиона американцев - не имеют государственного удостоверения личности с фотографией. Некторые штаты даже не требовали его при голосовании(где-то 12-14 штатов). Для сравнение где-то 5-8 штатов для голосования требуют ID с фото.2) Вакцинация опциональна и не один госорган Техаса не имеет права ее требовать, также ЛЮБОЕ юрлицо, которое будет требовать нацепить маску, будет оштрафовано штатом. Вакцинация в ТХ - дело добровольное и поощряется, но за попытку ввести какие-то QR коды, запретить людям посещать что-то и тд, наш губернатор накажет хулиганов. Перекосы Калифорнии и NY - их проблемы, хоть они там катят бочку на нас3) Я согласен с Грегом на все 100% по поводу: «Техасцы изучили и освоили безопасные методы защиты себя и своих близких от COVID, и им не нужно, чтобы правительство указывало им, как это сделать». Это назыввается социальная отвесвтенность и свобода. Слышал о таком?4) Техас защищает техасцев от концлагеря:Но если тебе нравися QR- будь рабом