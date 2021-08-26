Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Гвардия завелась; отлично! Госпошлин Понаехал! Я правильно понимаю, что в США все живут где хотят - не по регистрации, никто не подсчитан, водительскоео удостоворение в засимомости от адреса проживания и штата не меняют, никто не делал вакцинацию? Вы это утверждаете, или нет?
Я утверждаю следующее: 1) Гражданин США не обязан предьвлять удостоверение личности при перемещении по стране. Волен жить где хочет на территории США. В ряде демократических штатов есть перекос, но по факту так и есть. Более того,более 21 миллиона американцев - не имеют государственного удостоверения личности с фотографией. Некторые штаты даже не требовали его при голосовании(где-то 12-14 штатов). Для сравнение где-то 5-8 штатов для голосования требуют ID с фото. 2) Вакцинация опциональна и не один госорган Техаса не имеет права ее требовать, также ЛЮБОЕ юрлицо, которое будет требовать нацепить маску, будет оштрафовано штатом. Вакцинация в ТХ - дело добровольное и поощряется, но за попытку ввести какие-то QR коды, запретить людям посещать что-то и тд, наш губернатор накажет хулиганов. Перекосы Калифорнии и NY - их проблемы, хоть они там катят бочку на нас https://www.nytimes.com/2021/09/30/us/texas-mask-mandate-ban.html https://www.texastribune.org/2021/09/09/vaccine-mandate-greg-abbott-joe-biden/ 3) Я согласен с Грегом на все 100% по поводу: «Техасцы изучили и освоили безопасные методы защиты себя и своих близких от COVID, и им не нужно, чтобы правительство указывало им, как это сделать». Это назыввается социальная отвесвтенность и свобода. Слышал о таком? 4) Техас защищает техасцев от концлагеря: https://www.npr.org/sections/back-to-school-live-updates/2021/08/26/1031338658/texas-governor-issues-order-banning-local-vaccine-mandates Но если тебе нравися QR- будь рабом
Востаннє редагувалось Понаехал в П'ят 01 жов, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Маршрутки там - условно городской транспорт. В трамваях, метро, мармарисе (кажется так называется, в тоннеле под проливом ходит) - должны требовать. А в обычных магазинах, действительно, нет. И то, я так понимаю, этот код только в больших городах кого-то интересует
При входе в обычные магазины не нужно предъявлять. Нужно там, где большое скопление людей или ограниченное пространство (отделение банка, мэрия, музей). Для того, чтобы в городском автобусе (я не езжу, но знаю) для возможности оплатить проезд картой банка, нужно предварительно привязать карту банка и HES-code. Вообще тут задумано так: в стране под названием "Турция" население около 84 миллиона человек (почти в 1,5 раза больше, чем во Франции, или в Великобритании - там примерно по 67 миллионов). В социуме все четко: все живут там, где зарегистрированы, любое посещение поликлиники/больницы/врача фиксируется в "Личном кабинете". Все живут "по правилам" и их соблюдают. Вот если кто-то где-то как-то "засветился" с Короной, то об этом знают через HES-code. Тем самым стараются обезопасить других. Данные о вакцинации на этот момент: всего, одна вакцинация, две вакцинации. Есть категории людей, которым сделана и третья вакцинация. В провинции "Анталия" вакцинировано 72,6% населения. Такая же цифра и выше - в западных и причерноморских провинциях, менее гораздо (около 52%) в восточных.
Кстати, немного забавно, но в небольших магазинах, тех же Колинз, Коттон, продуктовых, сувенирных и пр - людей довольно много. А вот в ТЦ что мы заходили на istiklal - очень малолюдно, многие магазины вообще пустые, но там хес код просили. Но, в пользу Турции, стоит отметить, они намного строже соблюдают масочный режим, даже просто на улице.
akurt написав:Гвардия завелась; отлично! Госпошлин Понаехал! Я правильно понимаю, что в США все живут где хотят - не по регистрации, никто не подсчитан, водительскоео удостоворение в засимомости от адреса проживания и штата не меняют, никто не делал вакцинацию? Вы это утверждаете, или нет?
Я утверждаю следующее: 1) Гражданин США не обязан предьвлять удостоверение личности при перемещении по стране. Волен жить где хочет на территории США. В ряде демократических штатов есть перекос, но по факту так и есть. Более того,более 21 миллиона американцев - не имеют государственного удостоверения личности с фотографией. Некторые штаты даже не требовали его при голосовании(где-то 12-14 штатов). Для сравнение где-то 5-8 штатов для голосования требуют ID с фото. 2) Вакцинация опциональна и не один госорган Техаса не имеет права ее требовать, также ЛЮБОЕ юрлицо, которое будет требовать нацепить маску, будет оштрафовано штатом. Вакцинация в ТХ - дело добровольное и поощряется, но за попытку ввести какие-то QR коды, запретить людям посещать что-то и тд, наш губернатор накажет хулиганов. Перекосы Калифорнии и NY - их проблемы, хоть они там катят бочку на нас https://www.nytimes.com/2021/09/30/us/texas-mask-mandate-ban.html https://www.texastribune.org/2021/09/09/vaccine-mandate-greg-abbott-joe-biden/ 3) Я согласен с Грегом на все 100% по поводу: «Техасцы изучили и освоили безопасные методы защиты себя и своих близких от COVID, и им не нужно, чтобы правительство указывало им, как это сделать». Это назыввается социальная отвесвтенность и свобода. Слышал о таком? 4) Техас защищает техасцев от концлагеря: https://www.npr.org/sections/back-to-school-live-updates/2021/08/26/1031338658/texas-governor-issues-order-banning-local-vaccine-mandates Но если тебе нравися QR- будь рабом
Классно...Я не в ту страну репатриировался оказывается. В душе то я американец
Вам не здається, що такий вислів дуже популярний у певних колах Якось сидів в залі очікування і там по зомбоящику крутили "телемагазин" з усіляким непотрібом, так ведучий цього шоу дурнів повторив вказані слова декілька разів. Тепер по суті. 1) Ви трохи заблудилися у трьох соснах (мабуть гриби збирати не полюбляете), інфляція, та що в статистиці, і реальна, та що люди відчувають на власній кішені це дві великі різниці(несподівано мабуть) 2) Дав же вам підказку: інфляція цін виробників в США-вона навіть у статистиці вища від спожівчої там же у приблизно 4 рази. Як думаете, чи довго зберігатеметься такий розрив між першим та другим? 3) Так, ріст цін у нас, в Європі і на батьківщині доллара різний, т.я. умови(доходи громадян, податковий тиск, законодавчі особливості та ін.) таки відрізняються. Та ми ж не в вакуумі живемо-перетік грошей і товарів відбуваеться постійно і якщо доллари "друкують" як глухонімі, он нову программу на декілька трильйонів готують, то невже ви сподіваєтеся на зниження цін хоч на щось більш-менш вартісне? На мою скромну думку, старі підходи вже не допоможуть і за таких умов зниження прайсів на житло можливе тільки у випадку великих потрясінь, але бажати подібного-так собі стратегія, та чи ви впевнені, шо в такому випадку вам буде до тієї нерухомості? Сержик он уже років 6 а може й більше, чекає підходящі обставини. п.с. Я вас, боже збав, ні до чого не закликаю, тільки озвучую власні думки з цього приводу. Вчиняйте як бажаєте-ваше життя і ваші гроші.
flyman написав:від сьогодні е.е. 1.44 кВТ а не 1.68 кВт.
Не сказав би що дешево, бо в хаті +15, і замовив другий обігрівач.
в мене +20.5 нічого не замовляв, гріюсь "природнім" теплом
На подібне Станіславський сказав би, ну ви знаєте. Готовий хоч завтра заїхати до вас у Бучу та заміряти цифровим термометром ТФА температуру в цоколі. Перевірка на відсутність приладів обігріву та "витримка" не менше пари годин обов'язкові. У разі мого фіаско презентую вам пакет Ізабелли, чи що ви там вживаєте від печінки. Яйця які купую (розмір XL) в минулу зиму коштували 36-38 грн, а зараз вже 38-40. Вангую, що до нового року буде під 45. Пам'ятаєте Сервелат від Трібеки по 500? Зараз його ціна 700+!