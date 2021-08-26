RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 311312313314
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:27

  akurt написав:Гвардия завелась; отлично!
Госпошлин Понаехал! Я правильно понимаю, что в США все живут где хотят - не по регистрации, никто не подсчитан, водительскоео удостоворение в засимомости от адреса проживания и штата не меняют, никто не делал вакцинацию?
Вы это утверждаете, или нет?

Я утверждаю следующее:
1) Гражданин США не обязан предьвлять удостоверение личности при перемещении по стране. Волен жить где хочет на территории США. В ряде демократических штатов есть перекос, но по факту так и есть. Более того,более 21 миллиона американцев - не имеют государственного удостоверения личности с фотографией. Некторые штаты даже не требовали его при голосовании(где-то 12-14 штатов). Для сравнение где-то 5-8 штатов для голосования требуют ID с фото. :mrgreen:
2) Вакцинация опциональна и не один госорган Техаса не имеет права ее требовать, также ЛЮБОЕ юрлицо, которое будет требовать нацепить маску, будет оштрафовано штатом. Вакцинация в ТХ - дело добровольное и поощряется, но за попытку ввести какие-то QR коды, запретить людям посещать что-то и тд, наш губернатор накажет хулиганов. Перекосы Калифорнии и NY - их проблемы, хоть они там катят бочку на нас
https://www.nytimes.com/2021/09/30/us/texas-mask-mandate-ban.html
https://www.texastribune.org/2021/09/09/vaccine-mandate-greg-abbott-joe-biden/
3) Я согласен с Грегом на все 100% по поводу: «Техасцы изучили и освоили безопасные методы защиты себя и своих близких от COVID, и им не нужно, чтобы правительство указывало им, как это сделать». Это назыввается социальная отвесвтенность и свобода. Слышал о таком? :mrgreen:
4) Техас защищает техасцев от концлагеря:
https://www.npr.org/sections/back-to-school-live-updates/2021/08/26/1031338658/texas-governor-issues-order-banning-local-vaccine-mandates
Но если тебе нравися QR- будь рабом :)
Востаннє редагувалось Понаехал в П'ят 01 жов, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:
  Faceless написав:Маршрутки там - условно городской транспорт. В трамваях, метро, мармарисе (кажется так называется, в тоннеле под проливом ходит) - должны требовать.
А в обычных магазинах, действительно, нет.
И то, я так понимаю, этот код только в больших городах кого-то интересует


При входе в обычные магазины не нужно предъявлять. Нужно там, где большое скопление людей или ограниченное пространство (отделение банка, мэрия, музей).
Для того, чтобы в городском автобусе (я не езжу, но знаю) для возможности оплатить проезд картой банка, нужно предварительно привязать карту банка и HES-code.
Вообще тут задумано так: в стране под названием "Турция" население около 84 миллиона человек (почти в 1,5 раза больше, чем во Франции, или в Великобритании - там примерно по 67 миллионов).
В социуме все четко: все живут там, где зарегистрированы, любое посещение поликлиники/больницы/врача фиксируется в "Личном кабинете". Все живут "по правилам" и их соблюдают.
Вот если кто-то где-то как-то "засветился" с Короной, то об этом знают через HES-code.
Тем самым стараются обезопасить других.
Данные о вакцинации на этот момент: всего, одна вакцинация, две вакцинации.
Есть категории людей, которым сделана и третья вакцинация.
Зображення
В провинции "Анталия" вакцинировано 72,6% населения.
Такая же цифра и выше - в западных и причерноморских провинциях, менее гораздо (около 52%) в восточных.
Кстати, немного забавно, но в небольших магазинах, тех же Колинз, Коттон, продуктовых, сувенирных и пр - людей довольно много. А вот в ТЦ что мы заходили на istiklal - очень малолюдно, многие магазины вообще пустые, но там хес код просили.
Но, в пользу Турции, стоит отметить, они намного строже соблюдают масочный режим, даже просто на улице.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30059
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:38

  Понаехал написав:
  akurt написав:Гвардия завелась; отлично!
Госпошлин Понаехал! Я правильно понимаю, что в США все живут где хотят - не по регистрации, никто не подсчитан, водительскоео удостоворение в засимомости от адреса проживания и штата не меняют, никто не делал вакцинацию?
Вы это утверждаете, или нет?

Я утверждаю следующее:
1) Гражданин США не обязан предьвлять удостоверение личности при перемещении по стране. Волен жить где хочет на территории США. В ряде демократических штатов есть перекос, но по факту так и есть. Более того,более 21 миллиона американцев - не имеют государственного удостоверения личности с фотографией. Некторые штаты даже не требовали его при голосовании(где-то 12-14 штатов). Для сравнение где-то 5-8 штатов для голосования требуют ID с фото. :mrgreen:
2) Вакцинация опциональна и не один госорган Техаса не имеет права ее требовать, также ЛЮБОЕ юрлицо, которое будет требовать нацепить маску, будет оштрафовано штатом. Вакцинация в ТХ - дело добровольное и поощряется, но за попытку ввести какие-то QR коды, запретить людям посещать что-то и тд, наш губернатор накажет хулиганов. Перекосы Калифорнии и NY - их проблемы, хоть они там катят бочку на нас
https://www.nytimes.com/2021/09/30/us/texas-mask-mandate-ban.html
https://www.texastribune.org/2021/09/09/vaccine-mandate-greg-abbott-joe-biden/
3) Я согласен с Грегом на все 100% по поводу: «Техасцы изучили и освоили безопасные методы защиты себя и своих близких от COVID, и им не нужно, чтобы правительство указывало им, как это сделать». Это назыввается социальная отвесвтенность и свобода. Слышал о таком? :mrgreen:
4) Техас защищает техасцев от концлагеря:
https://www.npr.org/sections/back-to-school-live-updates/2021/08/26/1031338658/texas-governor-issues-order-banning-local-vaccine-mandates
Но если тебе нравися QR- будь рабом :)


Классно...Я не в ту страну репатриировался оказывается. В душе то я американец :)
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 04.06.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:46

  roberto dark написав:Классно...Я не в ту страну репатриировался оказывается. В душе то я американец :)

Ну я про ТХ писал. За всю Америку не скажу... Большая. NY и Кали- там есть перекосы с заходом в кино и ресторан только после вакцинации. Но это все тема демократических штатов. :)

У нас штат свободный от предрассудков и поддерживает свободы
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-signs-second-amendment-legislation-into-law-2021
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 00:12

  BIGor написав: Запамятайте раз і назавжди :D


Вам не здається, що такий вислів дуже популярний у певних колах :wink: Якось сидів в залі очікування і там по зомбоящику крутили "телемагазин" з усіляким непотрібом, так ведучий цього шоу дурнів повторив вказані слова декілька разів. 8)
Тепер по суті.
1) Ви трохи заблудилися у трьох соснах (мабуть гриби збирати не полюбляете), інфляція, та що в статистиці, і реальна, та що люди відчувають на власній кішені це дві великі різниці(несподівано мабуть)
2) Дав же вам підказку: інфляція цін виробників в США-вона навіть у статистиці вища від спожівчої там же у приблизно 4 рази. Як думаете, чи довго зберігатеметься такий розрив між першим та другим?
3) Так, ріст цін у нас, в Європі і на батьківщині доллара різний, т.я. умови(доходи громадян, податковий тиск, законодавчі особливості та ін.) таки відрізняються. Та ми ж не в вакуумі живемо-перетік грошей і товарів відбуваеться постійно і якщо доллари "друкують" як глухонімі, он нову программу на декілька трильйонів готують, то невже ви сподіваєтеся на зниження цін хоч на щось більш-менш вартісне?
На мою скромну думку, старі підходи вже не допоможуть і за таких умов зниження прайсів на житло можливе тільки у випадку великих потрясінь, але бажати подібного-так собі стратегія, та чи ви впевнені, шо в такому випадку вам буде до тієї нерухомості? Сержик он уже років 6 а може й більше, чекає підходящі обставини.
п.с. Я вас, боже збав, ні до чого не закликаю, тільки озвучую власні думки з цього приводу. Вчиняйте як бажаєте-ваше життя і ваші гроші.
drevlyanin
 
Повідомлень: 594
З нами з: 01.04.20
Подякував: 296 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 00:39

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:від сьогодні е.е. 1.44 кВТ а не 1.68 кВт.

Не сказав би що дешево, бо в хаті +15, і замовив другий обігрівач.

в мене +20.5 нічого не замовляв, гріюсь "природнім" теплом


На подібне Станіславський сказав би, ну ви знаєте. :wink: Готовий хоч завтра заїхати до вас у Бучу та заміряти цифровим термометром ТФА температуру в цоколі. Перевірка на відсутність приладів обігріву та "витримка" не менше пари годин обов'язкові. У разі мого фіаско презентую вам пакет Ізабелли, чи що ви там вживаєте від печінки.
Яйця які купую (розмір XL) в минулу зиму коштували 36-38 грн, а зараз вже 38-40. Вангую, що до нового року буде під 45. Пам'ятаєте Сервелат від Трібеки по 500? Зараз його ціна 700+!
drevlyanin
 
Повідомлень: 594
З нами з: 01.04.20
Подякував: 296 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 07:21

Можливо, комусь допоможе вибрати країну для інвестицій в нерухомість.
Тези статті в турецькій пресі за 17 вересня 2021.
Попередньо варто прочитати це:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/10/1/678334/

Тези:
1. За даними Business Insider, інвестиційний банк Goldman Sachs попередив, що якщо погода стане холоднішою, Європа може зіткнутися з відключенням електроенергії цієї зими, і що промисловим споживачам у регіоні, можливо, доведеться обмежити споживання.
2. Іспанія та Англія є одними з країн з найбільшим зростанням цін на енергоносії в Європі.
3. В Італії міністр енергетики Роберт Цінголані попередив у понеділок, що в наступному кварталі рахунки за електроенергію зростуть на 40 відсотків.
4. Згідно з новинами іспанського El Pais, прем'єр-міністр Санчес оголосив про низку заходів на початку цього тижня, після того, як за рік ціни на природний газ в Іспанії зросли втричі.
5. У Франції обговорюється розширення енергетичних грантів, які надаються 6 мільйонам людей до 150 євро в середньому на рік.
6. Ціни на газ у Європі зростають через скорочення поставок Росії через Україну та розвитку подій, пов'язаних із процесом будівництва "Північного потоку -2". З наближенням зими низький рівень запасів у порівнянні з доепідемією та той факт, що резервуари з природним газом заповнені не в повній мірі, збільшують тиск на ціни.
За матеріалами https://www.sozcu.com.tr/kategori/ekonomi/
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6223
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2382 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:26

  drevlyanin написав:
  BIGor написав: Запамятайте раз і назавжди :D


Вам не здається, що такий вислів дуже популярний у певних колах :wink: Якось сидів в залі очікування і там по зомбоящику крутили "телемагазин" з усіляким непотрібом, так ведучий цього шоу дурнів повторив вказані слова декілька разів. 8)
Тепер по суті.
1) Ви трохи заблудилися у трьох соснах (мабуть гриби збирати не полюбляете), інфляція, та що в статистиці, і реальна, та що люди відчувають на власній кішені це дві великі різниці(несподівано мабуть)
2) Дав же вам підказку: інфляція цін виробників в США-вона навіть у статистиці вища від спожівчої там же у приблизно 4 рази. Як думаете, чи довго зберігатеметься такий розрив між першим та другим?
3) Так, ріст цін у нас, в Європі і на батьківщині доллара різний, т.я. умови(доходи громадян, податковий тиск, законодавчі особливості та ін.) таки відрізняються. Та ми ж не в вакуумі живемо-перетік грошей і товарів відбуваеться постійно і якщо доллари "друкують" як глухонімі, он нову программу на декілька трильйонів готують, то невже ви сподіваєтеся на зниження цін хоч на щось більш-менш вартісне?
На мою скромну думку, старі підходи вже не допоможуть і за таких умов зниження прайсів на житло можливе тільки у випадку великих потрясінь, але бажати подібного-так собі стратегія, та чи ви впевнені, шо в такому випадку вам буде до тієї нерухомості? Сержик он уже років 6 а може й більше, чекає підходящі обставини.
п.с. Я вас, боже збав, ні до чого не закликаю, тільки озвучую власні думки з цього приводу. Вчиняйте як бажаєте-ваше життя і ваші гроші.

Ви так і нічого не зрозуміли.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5287
З нами з: 19.09.10
Подякував: 890 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:Но, в пользу Турции, стоит отметить, они намного строже соблюдают масочный режим, даже просто на улице.

Просто более дисциплинированный и образованный народ.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5287
З нами з: 19.09.10
Подякував: 890 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Понаехал написав:Техас защищает техасцев от концлагеря:

Поэтому по статистике https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/ доганяет Калифорнию, где живет на 10 млн. человек больше.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5287
З нами з: 19.09.10
Подякував: 890 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 311312313314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 803, 804, 805
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8049 1088231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 21:31
roberto dark
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 51278
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104117
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1302)
02.10.2021 09:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.