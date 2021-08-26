Додано: Суб 02 жов, 2021 00:12

BIGor написав: Запамятайте раз і назавжди Запамятайте раз і назавжди

Вам не здається, що такий вислів дуже популярний у певних колахЯкось сидів в залі очікування і там по зомбоящику крутили "телемагазин" з усіляким непотрібом, так ведучий цього шоу дурнів повторив вказані слова декілька разів.Тепер по суті.1) Ви трохи заблудилися у трьох соснах (мабуть гриби збирати не полюбляете), інфляція, та що в статистиці, і реальна, та що люди відчувають на власній кішені це дві великі різниці(несподівано мабуть)2) Дав же вам підказку: інфляція цін виробників в США-вона навіть у статистиці вища від спожівчої там же у приблизно 4 рази. Як думаете, чи довго зберігатеметься такий розрив між першим та другим?3) Так, ріст цін у нас, в Європі і на батьківщині доллара різний, т.я. умови(доходи громадян, податковий тиск, законодавчі особливості та ін.) таки відрізняються. Та ми ж не в вакуумі живемо-перетік грошей і товарів відбуваеться постійно і якщо доллари "друкують" як глухонімі, он нову программу на декілька трильйонів готують, то невже ви сподіваєтеся на зниження цін хоч на щось більш-менш вартісне?На мою скромну думку, старі підходи вже не допоможуть і за таких умов зниження прайсів на житло можливе тільки у випадку великих потрясінь, але бажати подібного-так собі стратегія, та чи ви впевнені, шо в такому випадку вам буде до тієї нерухомості? Сержик он уже років 6 а може й більше, чекає підходящі обставини.п.с. Я вас, боже збав, ні до чого не закликаю, тільки озвучую власні думки з цього приводу. Вчиняйте як бажаєте-ваше життя і ваші гроші.