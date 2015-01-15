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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 312313314315
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:01

Ryanair відкриє новий авіарейс зі Львова у Манчестер
Ціни на квитки стартують від 15 євро

https://zaxid.net/ryanair_vidkriye_novi ... u_n1527385
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 16:41

Что-то сегодня на ветке нудновато.. :? Продолжение фотосессии старых автомобилей, бродячих собак и задворков Анталии будет?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:56

Уже освободился из синагоги - заняться нечем?
В субботу вечером проводится церемония под названием Авдала - отделение субботы от наступающих будней. Церемония Авдалы есть исполнение заповеди «Помни день субботний, чтобы освятить его». Все прощаются со священной Субботой и возвращаются к будничным заботам.
Возьми тряпку - протри Талмуд.
У вас в общине какая принята длина пейсов - может надо подравнять - чтобы было как у всех в общине?
Займись делом. Опять прозеваешь все в жизни, как уже не раз.
Будешь нервничать, искать виноватых...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:03

  akurt написав:В Синагоге сегодня уборка - заняться нечем?
Возьми тряпку - протри Талмуд.
У вас в общине какая принята длина пейсов - может надо подравнять - чтобы было как у всех в общине?
Займись делом. Опять прозеваешь все в жизни, как уже не раз.
Будешь нервничать, искать виноватых...


Откуда столько агрессии? Сегодня наверное были волны на море и с маской неудалось поплавать и расслабиться? Я тебе тут на Львовской ветке рекламу делаю, клиентов подгоняю, а вместо благодарности получаю оскорбления. Эх акурт, акурт..НЕБЛАГОДАРНЫЙ!!!
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:06

Завтра - в воскресенье - у тебя, roberto, начинается новая неделя - думай, может надо рукопопым в Ирпень отправить денЮх.
А c понедельника - у всех нормальных людей новая неделя - с понедельника - пойдет ТРЕТИЙ (!!!) год, как ты инвестировал - пересылая бабло из благословенного Израиля - в объем воздуха, заключенный между двумя железобетонными перекрытиями в одном из малых городов одного из районов Киевской области, и начал дистанционный ремонт с помощью моска и Вайбера.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Если честно то молитву пришлось сегодня читать на пляже под 🌴, с красивой девушкой с Украины. Попросил у БОГА ДЕНЮХ ПОБОЛЬШЕ,
ЧТО БЫ ХВАТИЛО В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В АНТАЛИЮ ПРИЛЕТЕТЬ И УВИДЕТЬ ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА СВОИМИ ГЛАЗАМИ. А море правда и у нас было с волнами, так что акурт СЕЛЯВИ...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:29

А ось, пане роберто, раз вже прийшли із Синагоги та готуєтеся почати новий тиждень з неділі - якраз на тему гілки:
Як так сталося, що, дивлячись на глобус Землі, було Вами - людиною з базовою Фінансовою освітою - для інвестицій грошей Ізраїля було вибрано саме мале містечко одного з районів Київської області.
Це порадив хтось із ваших друзів з цього форуму? Хтось сторонній? Рієлтор/рієлторка з Києва?
Які були роздуми? Які розрахунки, які "козирі".
Подiліться думками з форумчанами. Реально ж цікаво, і на тему гілки: справжня інвестиція в нерухомість за кордоном.
akurt
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