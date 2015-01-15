Ryanair відкриє новий авіарейс зі Львова у Манчестер
Ціни на квитки стартують від 15 євро
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Додано: Суб 02 жов, 2021 15:01
Додано: Суб 02 жов, 2021 16:41
Что-то сегодня на ветке нудновато.. Продолжение фотосессии старых автомобилей, бродячих собак и задворков Анталии будет?
Додано: Суб 02 жов, 2021 17:56
Уже освободился из синагоги - заняться нечем?
В субботу вечером проводится церемония под названием Авдала - отделение субботы от наступающих будней. Церемония Авдалы есть исполнение заповеди «Помни день субботний, чтобы освятить его». Все прощаются со священной Субботой и возвращаются к будничным заботам.
Возьми тряпку - протри Талмуд.
У вас в общине какая принята длина пейсов - может надо подравнять - чтобы было как у всех в общине?
Займись делом. Опять прозеваешь все в жизни, как уже не раз.
Будешь нервничать, искать виноватых...
Додано: Суб 02 жов, 2021 18:03
Откуда столько агрессии? Сегодня наверное были волны на море и с маской неудалось поплавать и расслабиться? Я тебе тут на Львовской ветке рекламу делаю, клиентов подгоняю, а вместо благодарности получаю оскорбления. Эх акурт, акурт..НЕБЛАГОДАРНЫЙ!!!
Додано: Суб 02 жов, 2021 18:06
Завтра - в воскресенье - у тебя, roberto, начинается новая неделя - думай, может надо рукопопым в Ирпень отправить денЮх.
А c понедельника - у всех нормальных людей новая неделя - с понедельника - пойдет ТРЕТИЙ (!!!) год, как ты инвестировал - пересылая бабло из благословенного Израиля - в объем воздуха, заключенный между двумя железобетонными перекрытиями в одном из малых городов одного из районов Киевской области, и начал дистанционный ремонт с помощью моска и Вайбера.
Додано: Суб 02 жов, 2021 18:23
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Если честно то молитву пришлось сегодня читать на пляже под 🌴, с красивой девушкой с Украины. Попросил у БОГА ДЕНЮХ ПОБОЛЬШЕ,
ЧТО БЫ ХВАТИЛО В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В АНТАЛИЮ ПРИЛЕТЕТЬ И УВИДЕТЬ ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА СВОИМИ ГЛАЗАМИ. А море правда и у нас было с волнами, так что акурт СЕЛЯВИ...
Додано: Суб 02 жов, 2021 18:29
А ось, пане роберто, раз вже прийшли із Синагоги та готуєтеся почати новий тиждень з неділі - якраз на тему гілки:
Як так сталося, що, дивлячись на глобус Землі, було Вами - людиною з базовою Фінансовою освітою - для інвестицій грошей Ізраїля було вибрано саме мале містечко одного з районів Київської області.
Це порадив хтось із ваших друзів з цього форуму? Хтось сторонній? Рієлтор/рієлторка з Києва?
Які були роздуми? Які розрахунки, які "козирі".
Подiліться думками з форумчанами. Реально ж цікаво, і на тему гілки: справжня інвестиція в нерухомість за кордоном.
Додано: Нед 03 жов, 2021 07:33
Для правильного вибору міста/країни інветицій.
Торгові війни між США та Китаєм, процес пандемії, віддалена робота та глобальна пропозиція G20 про мінімальний корпоративний податок спричиняють глобальну зміну робочих місць та талантів. Дослідження Deep Knowledge Analytics (проведене у партнерстві з Henley & Partners) виявляє найкращі міста для проживання за інвестиційними показниками бізнесу.
П’ять найкращих міст за індексом: Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур та Цюріх.
У дослідженні зазначено, що Відень та Лісабон є одними з найкращих міст з точки зору безпеки, стабільності та найкращих програм проживання.
Докладно тут:
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