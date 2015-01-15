Ryanair відкриє новий авіарейс зі Львова у Манчестер
Ціни на квитки стартують від 15 євро
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 жов, 2021 15:01
Додано: Суб 02 жов, 2021 18:29
А ось, пане роберто, раз вже прийшли із Синагоги та готуєтеся почати новий тиждень з неділі - якраз на тему гілки:
Як так сталося, що, дивлячись на глобус Землі, було Вами - людиною з базовою Фінансовою освітою - для інвестицій грошей Ізраїля було вибрано саме мале містечко одного з районів Київської області.
Це порадив хтось із ваших друзів з цього форуму? Хтось сторонній? Рієлтор/рієлторка з Києва?
Які були роздуми? Які розрахунки, які "козирі".
Подiліться думками з форумчанами. Реально ж цікаво, і на тему гілки: справжня інвестиція в нерухомість за кордоном.
Додано: Нед 03 жов, 2021 07:33
Для правильного вибору міста/країни інвестицій.
Торгові війни між США та Китаєм, процес пандемії, віддалена робота та глобальна пропозиція G20 про мінімальний корпоративний податок спричиняють глобальну зміну робочих місць та талантів. Дослідження Deep Knowledge Analytics (проведене у партнерстві з Henley & Partners) виявляє найкращі міста для проживання за інвестиційними показниками бізнесу.
П’ять найкращих міст за індексом: Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур та Цюріх.
У дослідженні зазначено, що Відень та Лісабон є одними з найкращих міст з точки зору безпеки, стабільності та найкращих програм проживання.
Докладно тут:
Додано: Нед 03 жов, 2021 09:00
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Балашова походу посадили, Инвестуйтэ в Україну!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|