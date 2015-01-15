Ryanair відкриє новий авіарейс зі Львова у Манчестер
Ціни на квитки стартують від 15 євро
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 жов, 2021 15:01
Додано: Суб 02 жов, 2021 18:29
А ось, пане роберто, раз вже прийшли із Синагоги та готуєтеся почати новий тиждень з неділі - якраз на тему гілки:
Як так сталося, що, дивлячись на глобус Землі, було Вами - людиною з базовою Фінансовою освітою - для інвестицій грошей Ізраїля було вибрано саме мале містечко одного з районів Київської області.
Це порадив хтось із ваших друзів з цього форуму? Хтось сторонній? Рієлтор/рієлторка з Києва?
Які були роздуми? Які розрахунки, які "козирі".
Подiліться думками з форумчанами. Реально ж цікаво, і на тему гілки: справжня інвестиція в нерухомість за кордоном.
Додано: Нед 03 жов, 2021 07:33
Для правильного вибору міста/країни інвестицій.
Торгові війни між США та Китаєм, процес пандемії, віддалена робота та глобальна пропозиція G20 про мінімальний корпоративний податок спричиняють глобальну зміну робочих місць та талантів. Дослідження Deep Knowledge Analytics (проведене у партнерстві з Henley & Partners) виявляє найкращі міста для проживання за інвестиційними показниками бізнесу.
П’ять найкращих міст за індексом: Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур та Цюріх.
У дослідженні зазначено, що Відень та Лісабон є одними з найкращих міст з точки зору безпеки, стабільності та найкращих програм проживання.
Докладно тут:
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:42
akurt
вона чьо... біситься один тутай )))
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:43
хаха ))
Додано: Нед 03 жов, 2021 12:39
Туризм Турции обиделся на Европу
Несмотря на то, что турецкая лира опустилась до минимума по отношению к евро, ожидаемого притока туристов из Европы не происходит. Число немецких туристов упало на 45%, а Великобритания и вовсе держит Турцию в "красном списке", без права выезда в том направлении для граждан страны.
Эрдоган поблагодарил Путина , а ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР ТУРЦИИ ДВИГАЕТСЯ В СТОРОНУ России. Наверное не лучшая новость для "патриотичных" украинских ИНВЕшТОРОВ
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:26
Тут, пане change_pm, головне те, про що написано в Талмуді: “Мудрий єврей шукає ворога в свої голові, а бідний та нещасний єврей шукає ворогів в іншій частині Землі».
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:50
Я розумію, що новини погані, бо ж росіяни БІДНОМУ пенсіонеру акурту на набережній, багато у панамку за розваги не кидають. То ж менталітет такий у них,ну що з тим поробиш? Але може наступного року європейці таки приїдуть, та й інвеШтор ще якісь нові трюки чи фокуси вивчить. Наприклад із стоячою у йогурті ложкою ( лайфхак)
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