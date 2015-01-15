Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А ось, пане роберто, раз вже прийшли із Синагоги та готуєтеся почати новий тиждень з неділі - якраз на тему гілки: Як так сталося, що, дивлячись на глобус Землі, було Вами - людиною з базовою Фінансовою освітою - для інвестицій грошей Ізраїля було вибрано саме мале містечко одного з районів Київської області. Це порадив хтось із ваших друзів з цього форуму? Хтось сторонній? Рієлтор/рієлторка з Києва? Які були роздуми? Які розрахунки, які "козирі". Подiліться думками з форумчанами. Реально ж цікаво, і на тему гілки: справжня інвестиція в нерухомість за кордоном.
Для правильного вибору міста/країни інвестицій. Торгові війни між США та Китаєм, процес пандемії, віддалена робота та глобальна пропозиція G20 про мінімальний корпоративний податок спричиняють глобальну зміну робочих місць та талантів. Дослідження Deep Knowledge Analytics (проведене у партнерстві з Henley & Partners) виявляє найкращі міста для проживання за інвестиційними показниками бізнесу.
П’ять найкращих міст за індексом: Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур та Цюріх.
С сегодняшнего дня в Израиле вводятся в действие новые правила «зеленого стандарта». По сути, это определение — кто считается привитым (то есть, безопасным), а кто — потенциально опасным и подлежит тем или иным мерам сегрегации.
Общий смысл следующий: три прививки — ты соответствуешь «зеленому стандарту», первый сорт. Две прививки — не соответствуешь. Там есть ряд уточнений, но они в основном именно уточнения для отдельных групп. Общее правило теперь такое.
Несмотря на то, что турецкая лира опустилась до минимума по отношению к евро, ожидаемого притока туристов из Европы не происходит. Число немецких туристов упало на 45%, а Великобритания и вовсе держит Турцию в "красном списке", без права выезда в том направлении для граждан страны. Эрдоган поблагодарил Путина , а ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР ТУРЦИИ ДВИГАЕТСЯ В СТОРОНУ России. Наверное не лучшая новость для "патриотичных" украинских ИНВЕшТОРОВ https://www.tourprom.ru/news/52308/
roberto dark написав:Несмотря на то, что турецкая лира опустилась до минимума по отношению к евро, ожидаемого притока туристов из Европы не происходит. Число немецких туристов упало на 45%, а Великобритания и вовсе держит Турцию в "красном списке", без права выезда в том направлении для граждан страны. Эрдоган поблагодарил Путина , а ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР ТУРЦИИ ДВИГАЕТСЯ В СТОРОНУ России. Наверное не лучшая новость для "патриотичных" украинских ИНВЕшТОРОВ https://www.tourprom.ru/news/52308/
Манипулятивно, но что можно ожидать от человека с земли обетованной? А в этой статье написано:
сейчас успешно принимает туристов из России и Украины.
переориентировались на российский и украинский рынки
на свои основные рынки – Германию, Великобританию, Россию и Украину
Германия и Англия нас подвели, а Россия и Украина продолжали поддерживать
профессионалы в области туризма будут сосредоточены на рынках России и Украины
если не откроемся для России, Украины
До недавнего времени мы даже не думали о том, чтобы ехать на туристические ярмарки в России и на Украине
roberto dark написав:Несмотря на то, что турецкая лира опустилась до минимума по отношению к евро, ожидаемого притока туристов из Европы не происходит. Число немецких туристов упало на 45%, а Великобритания и вовсе держит Турцию в "красном списке", без права выезда в том направлении для граждан страны. Эрдоган поблагодарил Путина , а ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР ТУРЦИИ ДВИГАЕТСЯ В СТОРОНУ России. Наверное не лучшая новость для "патриотичных" украинских ИНВЕшТОРОВ https://www.tourprom.ru/news/52308/
Манипулятивно, но что можно ожидать от человека с земли обетованной? А в этой статье написано:
сейчас успешно принимает туристов из России и Украины.
переориентировались на российский и украинский рынки
на свои основные рынки – Германию, Великобританию, Россию и Украину
Германия и Англия нас подвели, а Россия и Украина продолжали поддерживать
профессионалы в области туризма будут сосредоточены на рынках России и Украины
если не откроемся для России, Украины
До недавнего времени мы даже не думали о том, чтобы ехать на туристические ярмарки в России и на Украине
Что значит манипулятивно ? Наш BIG, ещё один форумчанин из акуртовской секты, спустился с небес и решил выступить в качестве "третейского" судьи, о ПОНЯТИЯХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. А в каждом посте акурта он МАНИПУЛЯЦИИ не заметил? По другому разве БЫВАЕТ P.S. В талмуде ещё говорится עין בעין, ( око за око) , поэтому нечему тут удивляться. В конце концов он получает то, что заслужил.
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 03 жов, 2021 14:47, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Несмотря на то, что турецкая лира опустилась до минимума по отношению к евро, ожидаемого притока туристов из Европы не происходит. Число немецких туристов упало на 45%, а Великобритания и вовсе держит Турцию в "красном списке", без права выезда в том направлении для граждан страны. Эрдоган поблагодарил Путина , а ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР ТУРЦИИ ДВИГАЕТСЯ В СТОРОНУ России. Наверное не лучшая новость для "патриотичных" украинских ИНВЕшТОРОВ https://www.tourprom.ru/news/52308/
Манипулятивно, но что можно ожидать от человека с земли обетованной? А в этой статье написано:
сейчас успешно принимает туристов из России и Украины.
переориентировались на российский и украинский рынки
на свои основные рынки – Германию, Великобританию, Россию и Украину
Германия и Англия нас подвели, а Россия и Украина продолжали поддерживать
профессионалы в области туризма будут сосредоточены на рынках России и Украины
если не откроемся для России, Украины
До недавнего времени мы даже не думали о том, чтобы ехать на туристические ярмарки в России и на Украине
Что значит манипулятивно ? Наш BIG форумчанин спустился с небес и решил выступить в качестве "третейского" судьи, о ПОНЯТИЯХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. А в каждом посте акурта он МАНИПУЛЯЦИИ не заметил? По другому разве БЫВАЕТ P.S. В талмуде ещё говорится עין בעין, ( око за око) , поэтому нечему тут удивляться. В конце концов он получает то, что заслужил.
Не люблю манипуляций, таких людей надо ставить на место.