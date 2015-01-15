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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 15:21

  BIGor написав:Не люблю манипуляций, таких людей надо ставить на место.

Можно только удивляться размерам и глубине полученной Роберто психо-финансовой травме после того, как узнал, что Израиль географически дальше от Украины, чем Турция.
Пикантности и изюминки специалисту по туризму добавляет еще то, что красавец НИКОГДА в жизни не был в Турции.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 жов, 2021 17:53, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 15:26

Где там борец с манипуляциями подевался? Может оденет свою мантию и станет на защиту СПРАВЕДЛИВОСТИ от ОТКРОВЕННОГО ВРАНЬЯ бедного пенсионера из задворков Анталии :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:51

  drevlyanin написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Не сказав би що дешево, бо в хаті +15, і замовив другий обігрівач.

в мене +20.5 нічого не замовляв, гріюсь "природнім" теплом


На подібне Станіславський сказав би, ну ви знаєте. :wink: Готовий хоч завтра заїхати до вас у Бучу та заміряти цифровим термометром ТФА температуру в цоколі. Перевірка на відсутність приладів обігріву та "витримка" не менше пари годин обов'язкові. У разі мого фіаско презентую вам пакет Ізабелли, чи що ви там вживаєте від печінки.
Яйця які купую (розмір XL) в минулу зиму коштували 36-38 грн, а зараз вже 38-40. Вангую, що до нового року буде під 45. Пам'ятаєте Сервелат від Трібеки по 500? Зараз його ціна 700+!

маю 2 (Два) цифрові термометри в-ва китай, і один цифровий власного в-ва на мікрокотролері, і всі вони показують приблизно однаково.

Зимою, менше 16 температура не опускалася. Але при низьких температурах як перебираюсь в малу кімнат ночувати і там тримаю не менше +18.

На вихідних був на дачі, то в там було по приїзді +11.
Хоча в штанах і світері можна під ковдрою ночувати і при +11.
Але я розігрів піч (сушити гриби), і півночі на ній провів.

Минулої зими, пам"ятаю в магазині "великі яйця" по 3 грн. шт.", менші 2.50.
Наразі не в Тернополі, тому кажу ціну яка бачу тут під Києвом.
С1 менше 3 грн., в залежності від магазину: Фора чи Екомаркет. До АТБ не заходив, ому його цін не знаю.

Взагалі то, готувався з осені розкошелюватися 4000 грн. в місяць, але тільки зараз почали дорожати сезонні овочі. Хоча яблука бачу 9.9 грн. (але поки що маю свої, з дачі, так сказати улюбленого акуртового сорту - халявного).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:54

  change_pm написав:
Ryanair відкриє новий авіарейс зі Львова у Манчестер
Ціни на квитки стартують від 15 євро

https://zaxid.net/ryanair_vidkriye_novi ... u_n1527385

тю, от якби в Анталію !!

або в Лісабон чи Порту
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:55

  akurt написав:Для правильного вибору міста/країни інвестицій.
Торгові війни між США та Китаєм, процес пандемії, віддалена робота та глобальна пропозиція G20 про мінімальний корпоративний податок спричиняють глобальну зміну робочих місць та талантів. Дослідження Deep Knowledge Analytics (проведене у партнерстві з Henley & Partners) виявляє найкращі міста для проживання за інвестиційними показниками бізнесу.

П’ять найкращих міст за індексом: Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур та Цюріх.

У дослідженні зазначено, що Відень та Лісабон є одними з найкращих міст з точки зору безпеки, стабільності та найкращих програм проживання.
Докладно тут: https://www.dka.global/best-residence-b ... r-business

Цікаво, чому не розглядали Бучу або Тернопіль а мегаполіси.
Не вірю!
flyman
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  #<1 ... 313314315316
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