drevlyanin написав: flyman написав: BIGor написав:
Не сказав би що дешево, бо в хаті +15, і замовив другий обігрівач.
в мене +20.5 нічого не замовляв, гріюсь "природнім" теплом
На подібне Станіславський сказав би, ну ви знаєте.
Готовий хоч завтра заїхати до вас у Бучу та заміряти цифровим термометром ТФА температуру в цоколі. Перевірка на відсутність приладів обігріву та "витримка" не менше пари годин обов'язкові. У разі мого фіаско презентую вам пакет Ізабелли, чи що ви там вживаєте від печінки.
Яйця які купую (розмір XL) в минулу зиму коштували 36-38 грн, а зараз вже 38-40. Вангую, що до нового року буде під 45. Пам'ятаєте Сервелат від Трібеки по 500? Зараз його ціна 700+!
маю 2 (Два) цифрові термометри в-ва китай, і один цифровий власного в-ва на мікрокотролері, і всі вони показують приблизно однаково.
Зимою, менше 16 температура не опускалася. Але при низьких температурах як перебираюсь в малу кімнат ночувати і там тримаю не менше +18.
На вихідних був на дачі, то в там було по приїзді +11.
Хоча в штанах і світері можна під ковдрою ночувати і при +11.
Але я розігрів піч (сушити гриби), і півночі на ній провів.
Минулої зими, пам"ятаю в магазині "великі яйця" по 3 грн. шт.", менші 2.50.
Наразі не в Тернополі, тому кажу ціну яка бачу тут під Києвом.
С1 менше 3 грн., в залежності від магазину: Фора чи Екомаркет. До АТБ не заходив, ому його цін не знаю.
Взагалі то, готувався з осені розкошелюватися 4000 грн. в місяць, але тільки зараз почали дорожати сезонні овочі. Хоча яблука бачу 9.9 грн. (але поки що маю свої, з дачі, так сказати улюбленого акуртового сорту - халявного).